Американский военный перешел границу Северной Кореи и был задержан

Автор фото, EPA Подпись к фото, Архивное фото: мост возле КПП между Северной и Южной Кореями на демаркационной линии

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час назад

Власти Северной Кореи задержали гражданина США после того, как тот пересек границу государства, сообщают представители ООН. По данным СМИ, это американский военный.

Как говорит Командование Организации Объединенных Наций, которое управляет Демилитаризованной зоной между двумя Кореями, этот человек перешел границу во время экскурсии в Объединенной зоне безопасности, и у него не было разрешения на въезд в закрытое государство.

Пока неясно, является ли этот человек перебежчиком - или он надеялся вернуться в Южную Корею.

Объединенная зона безопасности - это часть ДМЗ, где силы Северной и Южной Кореи находятся лицом к лицу.

«Мы считаем, что в настоящее время он находится под стражей в КНДР, и работаем с нашими коллегами из КНА (Корейской народной армии - ред.) над разрешением этого инцидента», — говорится в сообщении ООН.

Американский вещатель CBS News сообщает со ссылкой на свои источники, что задержанный гражданин США является военным, который служил в Южной Корее.

По данным этого СМИ, его конвоировали обратно в США по дисциплинарным причинам, но после прохождения предполетного досмотра он каким-то образом вернулся и присоединился к экскурсии на границе, рассказал CBS неназванный американский чиновник.

Информацию о том, что задержанный является военным, подтверждает и Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США.

Как отмечает агентство, южнокорейская ежедневная газета Dong-a Ilbo писала, ссылаясь на армию Южной Кореи, что этого человека зовут Трэвис Кинг и он военнослужащий армии США в звании рядового второго класса. Но позже газета удалила это сообщение.

Впрочем, CBS News называет то же имя задержанного военного.

Мужчина, задержанный во вторник, является единственным известным гражданином США, в настоящее время находящимся в тюрьме в Северной Корее.

Инцидент произошел в тот же день, когда американская атомная подводная лодка впервые с 1981 года пришвартовалась в Южной Корее.

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Несколькими днями ранее Северная Корея, по словам ее властей, провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе.

Би-би-си обратилась за комментарием в Госдепартамент США.

История побегов

Демилитаризованная зона (ДМЗ) является одним из самых укрепленных районов в мире.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Южнокорейские военные на границе с Северной Кореей

Она заминирована, окружена электрическими заграждениями и колючей проволокой, там также есть множество камер наблюдения. Вооруженной охране здесь полагается дежурить 24 часа в сутки.

ДМЗ разделяет Северную и Южную Кореи со времен окончания активной фазы Корейской войны 1950-х годов.

Война закончилась перемирием, и технически обе стороны все еще находятся в состоянии конфликта.

Каждый год десятки людей пытаются бежать из Северной Кореи, спасаясь от бедности и голода, но случаи побега через демилитаризованную зону крайне редки из-за высоких рисков.

В последний раз северокорейский солдат бежал в Объединенную зону безопасности в 2017 году. Часть пути он проехал на машине, а затем перебежал военную демаркационную линию, сообщали тогда власти Южной Кореи.

По солдату было сделано 40 выстрелов, но он выжил.

По данным правительства Южной Кореи, до пандемии из Северной Кореи в Китай ежегодно бежали 1 тыс. человек.

В настоящее время в Северной Корее под стражей находятся шесть южнокорейцев.

В 2016 году власти КНДР арестовали американского студента, который был обвинен в краже пропагандистского плаката, что Пхеньян расценил как «враждебный акт». Через 15 месяцев студент вернулся на родину в состоянии комы и позже скончался. В результате отношения США и КНДР резко ухудшились.

Во время президентства Дональда Трампа, в 2018 году, были освобождены трое граждан США, которые находились за решеткой в КНДР. Но в конечном итоге серия переговоров, проведенных между Ким Чен Ыном и тогдашним американским президентом, не особенно помогла улучшению отношений.