Владимир Зеленский в интервью Би-би-си: «Мы не согласимся на замороженный конфликт»

51 минуту назад

Результаты начавшегося в начале июня наступления украинских войск оцениваются наблюдателями скорее сдержанно, однако президент Владимир Зеленский утверждает, что его темпы и не должны быть стремительными – по крайней мере, на этом этапе.

Зеленский требует от НАТО дать прямой ответ на вопрос, видит ли Альянс Украину в своем составе в обозримом будущем, уже на ближайшем саммите в Вильнюсе – ведь от этого будет зависеть то, в каком направлении Украина будет развиваться после войны.

А пока Зеленский остается на давно сформулированной позиции: никаких переговоров с Россией до полного вывода ею своих войск с украинской территории, а риск применения Владимиром Путиным ядерного оружия минимален – хотя отвечать за российского президента Зеленский не готов.

Обо всем этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистке Би-би-си Ялде Хаким в интервью, записанном 20 июня.

«Если мы идем вперед, значит, это нормально»

В интервью Би-би-си Владимир Зеленский отказался дать однозначную оценку наступательной операции, которую сейчас проводят украинские войска на юго-востоке страны.

«Сейчас очень сложно сказать, – ответил он на прямую просьбу оценить успешность наступления. – Пока все идет понемногу. Если мы идем вперед, не стоим на месте, значит, это нормально».

Главной причиной медленных темпов наступления Зеленский назвал минирование Россией почти двухсот тысяч квадратных километров украинской территории.

«Мы не отступаем, мы идем вперед. Шаги хотелось бы делать пошире, они немного поуже – но вы же знаете, как это: кто борется, тот поборет; кто стучится, тому откроют. Поэтому в любом случае мы уверены в успехе контрнаступательных действий», - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что осенью прошлого года наступательные действия украинских войск тоже происходили в довольно медленном темпе. «Но в какой-то момент все увидели, как мы начали стремительно продвигаться здесь. И так же будет здесь», - спрогнозировал он.

Президент Украины не уточнил, каких именно операций касались его слова, но, вероятно, речь шла о серии наступательных действий, конечной точкой которых стал отвод российских войск из Херсона.

Оценки Владимира Зеленского прозвучали на фоне появления в ряде западных СМИ публикаций, описывающих трудности, с которыми украинские войска сталкиваются при преодолении подготовленных россиянами линий обороны на оккупированных территориях Запорожской и юге Донецкой областей.

При этом украинские официальные лица утверждают, что наступление ВСУ продолжается по плану, утвержденному украинскими военачальниками.

«Мы должны понимать, что те задачи, которые ставятся перед военными, они выполняют, и постепенное движение происходит по всем направлениям, где началось наступление. Но, безусловно, главный удар еще впереди», - написала накануне в телеграм-канале заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

«Это не голливудское кино»

Владимир Зеленский подтвердил, что успешность нынешнего украинского наступления является одним из решающих факторов, влияющих на объемы и интенсивность западной военной помощи Киеву.

При этом он не отрицал, что западные партнеры осуществляют определенное давление на Киев, ожидая от него быстрых результатов наступления.

«Кое-кто хочет чего-то такого, как в голливудском кино, но это происходит по-другому… (но) очень высока цена за попытки повлиять на нас. Ставка – жизни людей, поэтому именно так все происходит. Кто бы чего ни хотел, но от попыток любого государства так или иначе на нас давить, при всем уважении, ничего не будет зависеть. Мы будем продвигаться на поле боя так, как нам кажется правильным», - резюмировал Зеленский.

Признав, что без помощи, которую предоставляет Киеву Запад – как финансовой, так и вооружениями – Украина могла бы быть завоевана Россией, Зеленский, тем не менее, заявил, что давит, и иногда чересчур жестко, на западных партнеров с целью добиться скорейшей передачи Украине истребителей F-16.

Современные западные истребители остаются последней позицией в номенклатуре вооружений, которые Киев запрашивает у западных партнеров. Формально решение о предоставлении боевых самолетов Украине еще не принято, однако на прошлой неделе коалиция союзников Киева приняла принципиальное решение о начале обучения украинских пилотов работе на этих машинах. Наблюдатели сошлись во мнении, что после этого решение о поставках в Украину самих F-16 - уже формальность.

Официальные лица как Украины, так и западных стран воздерживались от конкретных прогнозов относительно того, когда Киев может получить эти истребители, указывая только, что весь процесс может занять месяцы.

Некоторую ясность относительно графика таких поставок внес в интервью Би-би-си Владимир Зеленский. По его словам, план поставки самолетов будет готов этим летом. В его рамках тренировки пилотов начнутся в июле-августе. «А после начала тренинга будем верить, что через шесть-семь месяцев, мы будем иметь первые самолеты», - сказал президент Украины.

«Если ты сосед России, ты в опасности»

В интервью Би-би-си Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что курс его страны на обретение членства в НАТО является безальтернативным, и членство Украины в Альянсе усилит его, так как Украина обладает самой мощной армией на восточном фланге НАТО.

Любые же гарантии безопасности Украине, продолжил он, которые сейчас обсуждаются на различных площадках, - это не альтернатива членству в НАТО, а инструмент, который нужен Киеву до обретения им полноправного членства в Альянсе.

Зеленский особо подчеркнул, что стремление Украины обрести членство в НАТО обусловлено не планами Киева напасть на Россию, а стремлением защититься от ее новой возможной агрессии.

«Если ты сосед России, ты в опасности. Если ты сосед России, тебе лучше быть в НАТО», - сказал он.

В разговоре с Би-би-си Зеленский впервые прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на саммите Альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО.

«Плохая реакция… Послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног… То, что нам дадут приглашение – это фундамент. В любом случае, это техническое приглашение, и это не значит, что мы завтра будем в НАТО. Но важно, чтобы в Украине люди знали, что в будущем они будут в НАТО, что страны-партнеры – это действительно партнеры и друзья, которые не только поставляют оружие, но и подставляют плечо и видят нас в будущем», - отметил он.

Несколько недель назад в интервью Wall Street Journal Владимир Зеленский говорил, что не видит смысла принимать участие в Вильнюсском саммите НАТО, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она сможет присоединиться к Альянсу.

В интервью Би-би-си Зеленский призвал НАТО в случае, если Альянс не видит Украину среди своих членов в будущем, признать это и сказать это вслух: «Тогда и Украина, и население Украины будет понимать, что нам придется жить по-другому. Что даже когда мы победим и даже когда эта война закончится, у нас будут высоки риски повторения войны, а значит, мы по-другому будем делать экономику. Другой бизнес, другое образование, другие дети, другое воспитание. Все по-другому, с учетом того, что Россия может вернуться».

«Мы не согласимся на замороженный конфликт»

В преддверии нынешнего украинского наступления ряд западных СМИ осторожно называли его главной целью обеспечение Украине максимально выгодных условий для будущих мирных переговоров с Россией.

Этот тезис – и это подтвердил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си – входит в противоречие с официальной позицией Киева.

«С Россией мы никогда не сядем, кто бы там ни был президентом, за стол переговоров, если они будут на нашей территории», - заявил он, уточнив, что эта позиция охватывает в том числе и территорию аннексированного Россией в 2014 году Крымского полуострова.

По словам Зеленского, переговорный процесс, начатый до полного вывода российских войск с украинской территории, переведет статус конфликта в замороженный и в новую большую войну в перспективе – подобно тому, как Минские соглашения не предотвратили перерастания конфликта на Донбассе в нынешнюю полномасштабную агрессию России против Украины.

«Куда бы мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт… И я знаю, чем дышит народ. Украинцы не согласятся второй раз на замороженный конфликт. Это ловушка, - сказал Зеленский. - Я думаю, что (в России) уже есть представители, которые понимают, что они начали войну, и это их кровавая ошибка. Они понимают, что они окончательно проиграют эту войну. Поэтому выйти – это меньшее количество жертв. Пока они не выйдут, не будет никакого формата переговоров с ними».

«Путин боится за свою жизнь»

Комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин способен применить ядерное оружие в ходе нынешнего конфликта, Владимир Зеленский оценил такую угрозу скорее как «политическую, медийную, информационную».

«Я считаю, что он боится за свою жизнь… Я не считаю, что он на сегодняшний день готов это сделать, потому что он думает о своей жизнию... Он ее очень любит. По крайней мере, мне так кажется», - сказал Зеленский.