В Китае открылись Азиатские игры 2023 - более масштабные, чем Олимпиада. Россию на них не пригласили
С 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу и еще пяти городах Китая пройдут Азиатские игры XIX. Они должны были состояться еще в 2022 году, однако были отложены из-за пандемии ковида.
В Играх принимают участие около 12500 спортсменов из 45 стран, то есть больше, чем на предстоящих Летних Олимпийских играх в Париже.
В Китае атлеты будут соревноваться в 40 видах спорта — как традиционных олимпийских, так и весьма экзотических, вроде гонок на лодках-драконах.
Россию и Беларусь, которые не могут принимать участие в международных спортивных мероприятиях из-за вторжения в Украину, на них не позвали.
На Играх также не будет российских и белорусских спортсменов, которым разрешено выступать под нейтральным флагом.
«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх-2023 прорабатывалась…, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — говорится в заявлении МОК.