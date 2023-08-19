Скончался народный артист России Игорь Ясулович. Он играл в «Бриллиантовой руке» и «Двенадцати стульях»

Автор фото, Elena Nikitchenko/TASS

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19 минут назад

В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Об этом сообщили в ГИТИСе, где он в течение многих лет преподавал на факультете музыкального театра.

Широкой зрительской аудитории Ясулович известен прежде всего по таким фильмам, как «Двенадцать стульев» (1971) Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Щукина; «Бриллиантовая рука» (1968) Леонида Гайдая, где у него роль собаковода; телефильму «Гостья из будущего» (1984) Павла Арсенова, в котором он играет Электрона Ивановича, и телефильму «Гардемарины, вперед» (1987) Светланы Дружининой.

В середине июля российские СМИ сообщали, что Игорь Ясулович госпитализирован в одну из московских клиник. О его состоянии после госпитализации поступали противоречивые сообщения. В том числе говорилось о том, что актер переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. О причинах госпитализации ничего не сообщалось. 11 августа стало известно, что артист выписан из больницы. Агентство ТАСС со ссылкой на сына артиста Алексея Ясуловича писало, что Игорь Ясулович чувствует себя лучше.

В кино Игорь Ясулович дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года».

Позже он снимался в таких фильмах, как «Время, вперед!» (1965) Михаила Швейцера и Софии Милькиной), «Айболит-66» (1966) Ролана Быкова, «Приваловские миллионы» (1972) Ярополка Лапшина, "За облаками - небо" (1973) Юрия Егорова, «31 июня» (1978) Леонида Квинихидзе, «Предчувствие любви» (1982) Тофика Шахвердиева, «Осенние соблазны» (1993) Владимира Грамматикова, «Статский советник» (2005) Филиппа Янковского. Всего актер снялся более, чем в 200 кинокартинах.

Автор фото, Denis Kozhevnikov/TASS

Хотя значительная часть его работ в кино — это роли второго плана, однако они были запоминающимися для зрителя.

Игорь Ясулович также много работал в качестве актера дубляжа. Он участвовал в озвучивании более 180 фильмов и сериалов: таких как «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика, «Блеф» Серджио Корбуччи, «Амадей» Милоша Формана, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Сонная лощина» Тима Бертона.

Автор фото, ТАСС, архивное фото Подпись к фото, Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова "За облаками - небо", 1973 год

У Игоря Ясуловича на счету также множество театральных ролей. Он работал в Московском экспериментальном театре пантомимы «Эктемим», Театре-студии киноактера, московском ТЮЗе.

С 1992 года Игорь Ясулович преподавал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС), также много лет вел мастерскую в своей альма-матер — ВГИКе.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Игорь Ясулович занимал активную гражданскую позицию. В 2014 году он вместе с другими деятелями культуры подписал антивоенное письмо против аннексии Крыма.