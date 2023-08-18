Как партнер Абрамовича судился с Британией из-за санкций и чем это закончилось

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Швидлер (справа) попал под санкции из-за Абрамовича (слева)

Автор, Алексей Калмыков

Должность, Би-би-си

40 минут назад

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Английский суд вынес знаковое решение по первому спору из-за санкций за войну в Украине против крупных бизнесменов российского происхождения. С британским правительством судился и проиграл миллиардер Евгений Швидлер — давний друг и бизнес-партнер Романа Абрамовича.

Швидлер, гражданин США и Великобритании с состоянием 1,6 млрд долларов, просил признать санкции против него незаконными и снять арест с активов, включая два самолета, которые уже больше года пылятся в ангаре лондонского аэропорта.

Швидлер попал под санкции после российского вторжения следом за Абрамовичем, с которым имел общие интересы в нефтяной «Сибнефти» и металлургическом «Евразе».

Власти Британии включили в санкционный список 1600 человек. Они говорили, что санкциями хотят добиться, чтобы бизнесмены повлияли на Владимира Путина или хотя бы перестали вкладывать деньги в стратегические отрасли России и тем самым подорвали возможности Кремля вести захватническую войну против Украины.

Швидлер, как и многие другие, в ответ утверждал, что Путина годами в глаза не видел, повлиять на него никак не может, а от российского бизнеса давно избавился.

Арест активов не дает нормально жить, утверждали адвокаты Швидлера в суде. Семья страдает, дети вынуждены были уйти из английских школ и уехать к нему в США, и теперь мать видит их урывками, поскольку живет в Великобритании, но, в отличие от Швидлера, у нее нет гражданства или вида на жительство в США.

Судья Нил Гарнэм отверг все аргументы адвокатов Швидлера и в пятницу вынес решение в пользу правительства Британии.

Плохие новости для олигархов

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Один из самолетов Швидлера, арестованных в Британии

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В Британии санкции вводит Форин-офис — министерство иностранных дел. Туда же можно обратиться с прошением снять ограничения. Иногда такие прошения удовлетворяются.

Таким образом от санкций избавились создатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и бывший зампред Сбербанка Лев Хасис.

Швидлер тоже пошел таким путем, однако ему удалось добиться только частичного пересмотра причин, по которым его включили в санкционный список, но не избавиться от санкций.

Поэтому он обратился в суд. А поскольку в Англии прецедентное право, исход его дела фактически предопределит судьбу аналогичных разбирательств в будущем.

У Швидлера при этом было больше шансов выиграть суд, чем у кого бы то ни было, поскольку он — единственный бизнесмен без российского гражданства в британском санкционном списке на 1600 персон.