Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» после мятежа

Автор фото, Alexander Kazakov/Lev Borodin/TASS

час назад

Владимир Путин встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после его попытки мятежа, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее об этом со ссылкой на источники в западной разведке написала французская газета Libération.

По словам Пескова, встреча состоялась в Кремле 29 июня и продолжалась три часа. В ней участвовали Евгений Пригожин и командиры наемников «Вагнера» — всего 35 человек.

Последние, как утверждает Песков, заверили, что являются убежденными сторонниками верховного главнокомандующего и готовы дальше сражаться за Родину.

Путин в свою очередь дал оценку действий ЧВК на фронте и «событий 24 июня», а также предложил вагнеровцам варианты дальнейшего трудоустройства, рассказал представитель Кремля.

Ранее о встрече Путина с Пригожиным со ссылкой на источники в разведке сообщило французское издание Libération. По его информации, Пригожин и командиры ЧВК посещали Кремль в другой день, 1 июля и, помимо Путина, встречались с главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Бунт Пригожина

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил, что он и его наемники начинают «марш справедливости», чтобы добиться смещения российского военного руководства. Подразделения ЧВК заняли Ростов-на-Дону, а также прошли несколько сотен километров по направлению к Москве.

Однако бунт закончился так же быстро, как и начался — уже вечером 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин объявил, что его наемники возвращаются в свои лагеря, а Кремль, сначала грозивший карой за предательство, пошел с вагнеровцами на сделку.

Параметры этой сделки позже озвучил Дмитрий Песков: Пригожин «уйдет» в Беларусь, уголовное дело о мятеже закроют, судить его участников не будут из уважения к их военным заслугам (то есть участию во вторжении в Украину), а с частью из них — теми, кто не участвовал в бунте — Минобороны России подпишет контракты.

Где сейчас Пригожин?

Еще 27 июня Лукашенко говорил, что основатель ЧВК «Вагнер» прибыл в Беларусь, однако 6 июля — почти через две недели после бунта — белорусский президент заявил, что Пригожина в стране нет.

«Насколько я информирован, бойцы [ЧВК „Вагнер“] находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — сказал он.

Как писала газета New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне, большую часть времени после мятежа Пригожин находился в России, перемещаясь между Москвой и Санкт-Петербургом. Более того, неясно, прилетал ли он вообще в Беларусь, отмечало издание. По словам собеседника газеты, чтобы скрыть свое настоящее местонахождение, Пригожин мог использовать двойников.

О том, что бизнес-джет Пригожина перемещался по России, ранее писало и издание «Верстка», отследившее его перелеты по сервису Flightradar. Данные сервиса свидетельствовали о том, что утром 6 июля самолет Пригожина во второй раз за две недели прилетел из Шереметьево в Ростовскую область — он поворачивал в сторону города Миллерово, где расположен ближайший к прифронтовым территориям военный аэродром.

Данные сервиса Flightradar также проанализировали журналисты Financial Times. Из опубликованной ими карты следовало, что с 25 июня, после завершения военного мятежа, до 6 июля самолет Пригожина несколько раз летал в Беларусь, но в основном перемещался между Москвой и Петербургом.

28 июня петербургская газета «Фонтанка» писала, что человека, похожего на Пригожина, видели возле отеля «Трезини», в котором, как считается, может располагаться его офис.

Ранее во дворе этого отеля силовики, проводившие обыск по делу о мятеже вагнеровцев, нашли «Газель», набитую коробками с деньгами. Как писала «Фонтанка», после того, как уголовное дело было прекращено, 10 млрд рублей, изъятых при обыске в Петербурге, Пригожину вернули.

6 июля Песков, комментируя сообщения о перемещениях основателя ЧВК «Вагнер», заявил, что в Кремле за ними не следят. «Мы не следим за его [Пригожина] перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», — говорил пресс-секретарь Путина.