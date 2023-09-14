Роскошный круизный лайнер в Гренландии на три дня увяз в грязи. А несколько пассажиров заразились ковидом

Автор фото, SIRIUS/ARCTIC COMMAND Подпись к фото, Судно Ocean Explorer уже пытались вызволить несколько раз

58 минут назад

Круизное судно класса люкс, которое с понедельника застряло в грязи в Гренландии, наконец-то удалось освободить.

Судно Ocean Explorer с 206 пассажирами и членами экипажа село на мель на территории Национального парка Северо-Восточной Гренландии. После нескольких попыток гренландскому исследовательскому траулеру удалось снять его с мели в четверг.

Владелец судна, компания SunStone, заявила, что никто на борту не пострадал.

Однако туроператор Aurora Expeditions сообщил, что несколько человек на борту заболели Covid-19.

Судно Ocean Explorer застряло в иле и грязи за Полярным кругом в Альпефьорде, расположенном в 1400 км к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука. Во время прилива спасатели несколько раз пытались вытащить судно, но эти попытки не увенчались успехом.

Объединенное арктическое командование вооруженных сил Дании сообщило, что в пятницу на место происшествия должно было прибыть инспекционное судно.

В итоге Ocean Explorer удалось снять с мели с помощью траулера Tarajoq, а также его собственных двигателей.

Компания SunStone заявила: «Теперь судно и его пассажиры будут доставлены в порт, где можно будет оценить повреждения днища судна, а пассажиры смогут вернуться на родину».

Загрязнения окружающей среды и пробоин в корпусе судна не было, добавили в компании.

Автор фото, EU COPERNICUS SENTINEL-2 Подпись к фото, Судно Ocean Explorer село на мель в отдаленном национальном парке Северо-Восточной Гренландии

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Судно зафрахтовала австралийская компания Aurora Expeditions. 112 пассажиров и 94 члена экипажа вышли в круизное плавание из Норвегии 2 сентября и должны были вернуться 22 сентября.

Многие пассажиры – австралийцы. На борту также были граждане Новой Зеландии, Великобритании, Южной Кореи и США.

Стивен Фрейзер и Джина Хилл, супруги-пенсионеры, находившиеся на борту судна Ocean Explorer, говорят, что несмотря на то, что судно оказались на мели, на борту царило приподнятое настроение.

Фрейзер, который во время путешествия подхватил ковид, сказал газете Sydney Morning Herald: «Немного обидно, но мы находимся в прекрасном уголке мира. Когда открываешь окно – сидишь прямо у ледника».

В начале этой недели компания Aurora Expeditions сообщила, что три человека заразились вирусом, но находятся в карантине.

Национальный парк Северо-Восточной Гренландии по площади почти равен по площади Франции и Испании вместе взятым и славится своими фьордами, айсбергами и горами.

Здесь также обитают белые медведи, овцебыки и неуловимые нарвалы.