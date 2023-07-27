Исторические рекорды. Почему в России опять дорожает бензин?

Автор фото, Kirill Kudryavtsev/AFP Подпись к фото, Цены на бензин растут на фоне дешевеющего рубля

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16 минут назад

Цены на бензин в России в последние месяцы продолжают устанавливать один исторический рекорд за другим. Бензин начал дорожать уже и на заправках, а власти пытаются стабилизировать рынок. Может ли бензин подорожать еще сильнее?

В последние месяцы в России наблюдается резкий рост цен на бензин. Биржевые цены регулярно обновляют рекорды. С начала года биржевая стоимость марок бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 56,9% и 60,4% соответственно.

По данным сервиса «Петрол Плюс» (собирает данные о покупках топлива на заправках), сейчас средняя цена АИ-92 по России составляет 49,63 руб. (0,55$), АИ-95 — 53,45 руб. (0,59$).

В 2018 году резкий рост цен на бензин вызвал волну протеста в десятках регионов. ​​Тогда власти заключили с нефтяными компаниями соглашение, которое ограничивало рост цен. В военном 2023 году было решено отказаться от субсидий, сдерживавших рост.

Пока протестов, связанных с дорожающим бензином, в России не наблюдается. Но власти, тем не менее, уже пытаются как-то повлиять на рост цен.

24 июля вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина. Он поручил ФАС и Минэнерго работать с нефтяными компаниями над увеличением объемов продаж моторного топлива, в том числе в рамках биржевых торгов.

После этого заявления оптовые цены начали падать впервые с начала июня. 25 июля в начале торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена Аи-92 достигала рекордного уровня в 65,165 тыс. руб. за тонну, но позже снизилась до 63,262 тыс. рублей за тонну.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Что повлияло на рост цен?

Основным фактором, повлиявшим на рост цен, является ослабление курса рубля, отмечает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. На фоне дешевеющего рубля экспорт бензина становится более привлекательным — для нефтяных компаний образуется стимул отправлять больше топлива на экспорт.

Другой фактор — ожидаемое сокращение в два раза выплат по демпфирующему механизму (демпферу) от государства нефтепереработчикам с 1 сентября. Фактически речь идет о выплатах со стороны государства частным компаниям, которые помогали сдерживать рост цен на топливо. В результате, по оценке Минфина, выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

Механизм был введен в 2019 году с целью сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке — после того как в десятке регионов прошли акции протеста против роста цен на бензин. Введение выплат по демпферу стало мерой стабилизации топливного рынка.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер идет в прибыль нефтепереработчиков. Минфин предложил снизить демпфер в два раза.

«Маржа переработчиков сегодня 8 тысяч рублей на тонну, раньше была меньше 2 тысячи на тонну. Если посмотреть, откуда она берется — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — сказал Силуанов.

Сокращение выплат по демпферу должно привести к росту внутренних цен, объясняет Салихов, поскольку они отчасти компенсируют разницу между экспортными и внутренними ценами.

Как будет развиваться ситуация в ближайшее время?

С сентября правительство обяжет нефтяные компании увеличить продажи бензина на оптовом рынке с 12% до 13% от объема производства, а дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Это должно помочь снизить цены.

Но другие факторы, которые приводят к их росту, скорее всего, сохранятся, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. А именно — слабый рубль, рост мировых цен, сокращение выплат по демпферу.

До конца года розничные цены могут вырасти до 10%, полагает Марсель Салихов.

Когда цены на бензин растут, то дорожают и другие товары и услуги — во многом цены на них зависят от стоимости доставки. Чем дороже бензин, тем больше расходов на доставку.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Власти обяжут нефтяные компании увеличить продажи топлива на бирже до 13% от объема производства и до 9,5% — от производства дизельного топлива

Среди дополнительных механизмов, которые может использовать правительство — введение прямого запрета на экспорт бензина. «Бензин для России в принципе не является экспортным продуктом, но тем не менее, если эти объемы запретить, то они пойдут на внутренний рынок и будут давить на цены вниз», — говорит Салихов.

В июне доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти на 50% по сравнению с маем — до 11,8 млрд долларов, писал РБК.