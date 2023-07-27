Исторические рекорды. Почему в России опять дорожает бензин?
Цены на бензин в России в последние месяцы продолжают устанавливать один исторический рекорд за другим. Бензин начал дорожать уже и на заправках, а власти пытаются стабилизировать рынок. Может ли бензин подорожать еще сильнее?
В последние месяцы в России наблюдается резкий рост цен на бензин. Биржевые цены регулярно обновляют рекорды. С начала года биржевая стоимость марок бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 56,9% и 60,4% соответственно.
По данным сервиса «Петрол Плюс» (собирает данные о покупках топлива на заправках), сейчас средняя цена АИ-92 по России составляет 49,63 руб. (0,55$), АИ-95 — 53,45 руб. (0,59$).
В 2018 году резкий рост цен на бензин вызвал волну протеста в десятках регионов. Тогда власти заключили с нефтяными компаниями соглашение, которое ограничивало рост цен. В военном 2023 году было решено отказаться от субсидий, сдерживавших рост.
Пока протестов, связанных с дорожающим бензином, в России не наблюдается. Но власти, тем не менее, уже пытаются как-то повлиять на рост цен.
24 июля вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина. Он поручил ФАС и Минэнерго работать с нефтяными компаниями над увеличением объемов продаж моторного топлива, в том числе в рамках биржевых торгов.
После этого заявления оптовые цены начали падать впервые с начала июня. 25 июля в начале торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена Аи-92 достигала рекордного уровня в 65,165 тыс. руб. за тонну, но позже снизилась до 63,262 тыс. рублей за тонну.
Что повлияло на рост цен?
Основным фактором, повлиявшим на рост цен, является ослабление курса рубля, отмечает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. На фоне дешевеющего рубля экспорт бензина становится более привлекательным — для нефтяных компаний образуется стимул отправлять больше топлива на экспорт.
Другой фактор — ожидаемое сокращение в два раза выплат по демпфирующему механизму (демпферу) от государства нефтепереработчикам с 1 сентября. Фактически речь идет о выплатах со стороны государства частным компаниям, которые помогали сдерживать рост цен на топливо. В результате, по оценке Минфина, выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.
Механизм был введен в 2019 году с целью сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке — после того как в десятке регионов прошли акции протеста против роста цен на бензин. Введение выплат по демпферу стало мерой стабилизации топливного рынка.
В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер идет в прибыль нефтепереработчиков. Минфин предложил снизить демпфер в два раза.
«Маржа переработчиков сегодня 8 тысяч рублей на тонну, раньше была меньше 2 тысячи на тонну. Если посмотреть, откуда она берется — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — сказал Силуанов.
Сокращение выплат по демпферу должно привести к росту внутренних цен, объясняет Салихов, поскольку они отчасти компенсируют разницу между экспортными и внутренними ценами.
Как будет развиваться ситуация в ближайшее время?
С сентября правительство обяжет нефтяные компании увеличить продажи бензина на оптовом рынке с 12% до 13% от объема производства, а дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Это должно помочь снизить цены.
Но другие факторы, которые приводят к их росту, скорее всего, сохранятся, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. А именно — слабый рубль, рост мировых цен, сокращение выплат по демпферу.
До конца года розничные цены могут вырасти до 10%, полагает Марсель Салихов.
Когда цены на бензин растут, то дорожают и другие товары и услуги — во многом цены на них зависят от стоимости доставки. Чем дороже бензин, тем больше расходов на доставку.
Среди дополнительных механизмов, которые может использовать правительство — введение прямого запрета на экспорт бензина. «Бензин для России в принципе не является экспортным продуктом, но тем не менее, если эти объемы запретить, то они пойдут на внутренний рынок и будут давить на цены вниз», — говорит Салихов.
В июне доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти на 50% по сравнению с маем — до 11,8 млрд долларов, писал РБК.
Однако власти не хотят идти на введение прямого запрета на экспорт бензина. Этот шаг обсуждается исключительно как элемент давления на нефтяные компании. Наиболее вероятны неформальные договоренности между властью и руководителями нефтяных компаний об удержании цен.