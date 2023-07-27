На Западе увидели признаки нового этапа контрнаступления Украины. Россия это подтверждает

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3 часа назад

Сразу несколько аналитических центров и западных изданий в четверг сообщили, что украинские войска начали новый этап контрнаступления. Российский президент Владимир Путин фактически подтвердил эти сообщения, заявив, что боевые действия существенно активизировались.

В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, попросившего об анонимности, пишет, что Украина активизировала наступательные действия на юге, в то время как контрнаступление в целом стало набирать обороты.

New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, сообщает, что украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара – к югу от Орехова в Запорожской области.

По словам источников, ВСУ ввели в бой часть новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве.

О новом этапе контрнаступления сообщили и в американском Институте изучения войны (ISW). Там считают, что украинским войскам, возможно, удалось сломать первую линию российской обороны.

До сих пор украинская армия вела наступательные действия на нескольких участках фронта, что наблюдатели интерпретировали либо как поиск уязвимых мест в российской обороне, либо как обманные маневры, призванные оттянуть резервы противника от места главного удара.

На всех направлениях украинская армия продвигалась медленно, что признавало украинское командование. ВСУ мешали плотные минные поля и отсутствие прикрытия с воздуха.

Удар в Запорожье

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26 июля ВСУ начали механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, по всей видимости, сумели преодолеть отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова, отмечают аналитики ISW.

В утренней сводке украинского Генштаба в четверг о событиях на юге скупо сообщалось, что силы обороны Украины продолжают наступательные операции и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным российских «военкоров», украинцы прорвали оборону северо-восточнее села Работино в 10 км от Орехова. Судя по видеозаписям, которые удалось привязать к местности, украинские войска дошли до точки в 2,5 км строго на восток от Работина, затем российские войска применили стандартную тактику эластичной обороны, и украинцы отступили, но не вернулись на свои начальные позиции.

Утверждения о главном ударе под Ореховом косвенно подтверждаются еще несколькими источниками: корреспондентка New York Times Карлотта Голл в среду сообщала из этой местности, что видела там часть свежих обученных на Западе украинских соединений.

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков говорил о «массированной атаке силами трех батальонов, усиленных танками» на том же участке (по его словам, эта атака была отбита).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские минные поля стали одной из главных причин медленных темпов продвижения сил ВСУ

Осторожные оценки

ISW отмечает, что признаки новой фазы контрнаступления налицо, но это не означает, что оно теперь будет развиваться быстрее.

Вдобавок, несколько обстоятельств заставляют относиться к сообщениям о «главном ударе» в районе Орехова с осторожностью. В российских источниках есть значительные расхождения о количестве наступающих в этом месте сил и понесенных ими потерях. Во время предыдущих украинских наступлений таких противоречий было меньше.

ISW также не заметил значительного числа тепловых аномалий, зафиксированных сенсорами спутников NASA FIRMS, которые отслеживают природные пожары, но также улавливают признаки активных боевых действий.

Максимальная численность украинских войск, действующих в этом районе, оценивается в три батальона (эту оценку озвучило Минобороны России). Три батальона – это всего одна бригада, тогда как известно, что Украина подготовила и держит в резерве несколько свежих бригад.

ISW продолжает прогнозировать, что украинские силы способны отвоевать значительную территорию, но это наступление, вероятно, будет длиться еще долго, а прорывы будут перемежаться с затишьями и периодами более тяжелого и медленного продвижения.

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Ежедневная сводка британской разведки в четверг также упоминает о наступлении украинских сил в Запорожской области, однако посвящена использованию Россией вертолетов Ка-52 в этом районе.

Среди причин медленных темпов украинского контрнаступления эксперты ранее называли как раз нехватку авиации и средств ПВО.

Wall Street Journal писала со ссылкой на западных военных, что без превосходства в небе сложные наступательные операции попросту невозможны.

Вместе с тем, источник в западных спецслужбах, с которым беседовал в среду корреспондент Би-би-си Гордон Корера, о главном ударе ничего не говорил, хотя и затрагивал тему хода наступления. Он отмечал, что наступление по-прежнему развивается по трем направлениям.

Смена тактики

Как отмечает газета Financial Times, неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику.

Военные, с которыми поговорили журналисты FT, описывают первые дни контрнаступления Украины как «хаос».

Продвижение военных сопровождалось инцидентами с обстрелами своих собственных подразделений, а попытки атаковать быстро превращались в спасательные операции при встрече с российскими минными полями, противотанковыми ракетами и вертолетами Ка-52.

На этом этапе Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного странами НАТО, пишет Financial Times.

В итоге Киев сменил тактику, и это, по словам украинских командиров, похоже, позволило добиться результатов на поле боя.

Вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, превосходящей российскую по дальности и точности. Это позволяет обеспечивать продвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь.

Но к этой стратегии у западных союзников также есть вопросы – прежде всего, сможет ли Украина придерживаться ее достаточно долго, или же добиться такого военного прорыва, который заставит Москву сесть за стол переговоров.