В Джорджии Трампа привлекли по закону RICO. Что это такое и как он применяется?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На следующей неделе Дональду Трампу будут предъявлены обвинения по уголовному делу в штате Джорджия. Это уже четвертое уголовное дело, в котором он проходит как обвиняемый

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11 минут назад

По первому пункту обвинительного заключения в штате Джорджия Дональд Трамп и еще 18 человек обвиняются в создании организованного преступного сообщества – утверждается, что они пытались отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.

Оглашая обвинения, окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис обвинила бывшего президента в том, что он руководил широкомасштабным заговором по подрыву результатов выборов.

«В обвинительном заключении утверждается, что вместо того, чтобы соблюдать установленный законом штата Джорджия порядок оспаривания результатов выборов, обвиняемые участвовали в преступном сговоре с целью отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия», – заявила она.

Это уже четвертый пакет уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа в последние несколько месяцев. Однако это первый случай, когда американскому президенту предъявляют обвинения в том, за что в свое время судили главарей мафии, таких как Джон Готти и Винсент Джиганте.

Как RICO определяет организованное преступное сообщество?

Организованная преступная деятельность в США преследуется в соответствии с федеральным законом о преступных организациях (RICO Act).

Закон RICO помогает прокурорам связать воедино действия подчиненных, непосредственно нарушавших законы, с теми, кто отдавал им приказы.

Более 30 штатов США издали и применяют свои варианты федерального закона RICO. Версия, применяемая в штате Джорджия, трактует такие преступления более широко по сравнению с законодательством других штатов.

Прокурорам требуется доказать существование преступной организации и подробно описать схему, в которой должны иметь место признаки как минимум двух преступлений из определенного списка.

Причем в федеральном законе перечислены 35 преступлений, которые можно увязывать между собой как элементы единой преступной схемы, а в законодательстве Джорджии их 65.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фани Уиллис считает, что закон RICO помогает прокурорам докопаться до сути

Как прокуроры применяют RICO?

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Наказания, предусмотренные версией закона RICO штата Джорджия, весьма суровы – тюремные сроки от пяти до 20 лет или штрафы до 250 тысяч долларов. Зачастую этого бывает достаточно, чтобы убедить исполнителей пойти на сделку с обвинением в обмен на более мягкое наказание.

По мнению Энтони Майкла Крейса, профессора права Университета штата Джорджия, такая строгость законодательства вполне может породить волну невиданных ранее улик и показаний, которые прокуроры смогут использовать против предполагаемых главарей.

Однако для того, чтобы обвинить самого Трампа, прокурорам придется доказать, что бывший президент был не пассивным участником, полагавшимся на советы юристов, а «человеком за рулем», как выразился Крейс.

Министерство юстиции США ранее предъявило Трампу обвинения на федеральном уровне в связи с его ложными заявлениями о результатах выборов. Доказательства, полученные в ходе этого разбирательства, могут повлиять на ход дела в Джорджии.

Также Трампу предъявлены обвинения в незаконном удержании секретных документов и в фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Окружной прокурор Фани Уиллис, демократка, в прошлом уже использовала законы RICO Джорджии, причем не только в делах, связанных с мафией в ее общепринятом понимании.

Так, в 2013 году она вела дело против учителей и администраторов государственных школ Атланты, обвиненных в мошенничестве при проведении экзаменов штата с целью получения премий и карьерного роста.

«Чтобы попасть под действие закона RICO, вовсе не обязательно проводить официальное собрание за ужином со спагетти, – объяснила тогда Уиллис, предъявляя обвинения почти трем десяткам педагогов. – Но вы должны делать одно и то же с одной и той же целью. Вы все должны работать над достижением одной и той же цели».

В ходе судебного процесса, самого длительного в истории штата, 11 из 12 должностных лиц были осуждены, а большинство других подсудимых признали свою вину.

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Как долго будет продолжаться процесс? (Потенциально очень долго)

В прошлом году Уиллис вновь прибегла к RICO, утверждая, что рэпер Young Thug (между прочим, обладатель премии «Грэмми») и 27 его коллег по музыкальному лейблу YSL являются «преступной уличной бандой».

«Причина, по которой мне нравится закон RICO, заключается в том, что я считаю присяжных очень и очень умными людьми, – сказала она на пресс-конференции, посвященной оглашению обвинений. – Они хотят знать, что произошло. Они хотят принять правильное решение относительно чьей-то жизни. И закон RICO – это инструмент, который позволяет прокуратуре и правоохранительным органам рассказать, как все было, от начала до конца».

Судебный процесс по делу Young Thug должен был начаться еще в январе, однако далеко не продвинулся – штат все еще подбирает присяжных. До сих пор не удалось отобрать ни одного, тысячи кандидатов получили отвод.

В результате рэпер уже 15 месяцев сидит в тюрьме, а несколько его соучастников по делу YSL заключили сделки о признании вины или добились выделения своих дел в отдельное производство.

«Я надеюсь, что Фани Уиллис извлечет уроки из дела YSL, когда наконец придет пора заниматься делом Дональда Трампа, – говорит Кейша Стид, адвокат из Атланты. – Пока что это дело – полный бардак!»

По ее словам, офис окружного прокурора, похоже, «не был готов к тому, что придется вызывать такое количество присяжных, что все должны быть в одном месте, что всем адвокатам потребуется время для опроса присяжных».

Судебный процесс над рэпером Young Thug развивается так медленно, что имеет все шансы побить рекорд по продолжительности, установленный уже упоминавшимся процессом над учителями в Атланте.

Однако для дел по законам RICO, в которых обычно несколько обвиняемых и множество адвокатов, такой темп – не редкость, что в свою очередь приводит к торможению работы судебных органов.

«Все здание суда практически закрыто», – говорит Мег Стриклер, еще один местный адвокат.

«Я ненавижу закон RICO», – признается она. По ее мнению, тяжесть потенциального наказания, а также время и деньги, необходимые для защиты, часто оказывают на обвиняемых угнетающее воздействие.

И, учитывая, насколько длительными и сложными оказываются судебные процессы по законам RICO, она ожидает, что процесс по делу Трампа окажется запутанным и неудобным для присяжных, если, конечно, их удастся набрать.