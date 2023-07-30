«Мы заснули за рулем». Как судебная реформа Нетаньяху стала угрозой для Израиля и есть ли выход

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующих в Израиле разгоняют водометами и конной полицией

Автор, Анастасия Успенская

Должность, Би-би-си

50 минут назад

Со дня голосования по судебной реформе в парламенте Израиля прошла неделя, а «пыль не осела», как рассчитывал премьер Нетаньяху, комментируя ситуацию в первые дни после принятия спорного законопроекта. Напротив, она усугубляется с каждым днем и угрожает последствиями, с которыми Израиль не сталкивался никогда в своей истории.

Реформа, по выражению ее противников, поставившая Израиль на край бездны, по сути лишила полномочий Верховный суд страны, до сих пор выполнявший функции механизма сдержек исполнительной и законодательной власти.

Порядка 46% израильтян считают, что коалиция Биньямина Нетаньяху узурпировала власть и посягает на демократические основы.

Нынешняя ситуация могла бы стать одним из эпизодов народного недовольства своим правительством, которых в истории Израиля было множество, если бы не вопросы внутренней и внешней безопасности.

Армия: Израиль в боевой неготовности?

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Резервисты Армии обороны Израиля развернули кампанию в поддержку израильской демократии и отказываются являться на ежегодные учения

Некоторые формы протеста против реформы не только отражаются на внутреннем распорядке жизни Израиля, но способны серьезно ослабить его позиции на Ближнем Востоке в целом.

Командование израильской армии считает протест резервистов, отказывающихся явиться на обязательные ежегодные военные сборы, самой серьезной угрозой безопасности страны за последние десятилетия.

Начальник Генштаба Херци Ха-Леви предупреждает, что боеготовность страны уже подорвана и ситуация серьезно ухудшится в считанные недели.

Радикальная ливанская группировка Хезболла, спонсируемая Ираном, потирает руки и обещает в самом ближайшем будущем проверить боеготовность израильтян вылазками на его северных границах.

Через сутки после принятия Кнессетом судебной реформы лидер Хезболлы Хасан Насралла заявил, что Израиль погружается в хаос и переходит в режим самоуничтожения, а значит, его больше нельзя считать суперсилой региона.

Экономика: инвесторы напуганы

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На этой неделе сразу несколько крупнейших международных финансовых структур призвали инвесторов воздержаться от бизнеса с Израилем.

Соответствующие заявления в понедельник выпустили инвестиционные банки Morgan Stanley и Citibank, а днем позже рейтинговое агентство Moody’s опубликовало специальный отчет, в котором объявило о понижении кредитного рейтинга страны.

В Moody’s объясняют, что еще в апреле предупреждали власти Израиля о неблагоприятном прогнозе, связанном с судебной реформой, которая ослабит судебную систему страны и наделит действующее правительство фактически неограниченной властью.

Теперь, когда реформа принята, говорится в свежем отчете, «существует значительный риск того, что вызванная этим политическая и социальная напряженность приведет к серьезным негативным последствиям для экономики и безопасности Израиля».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал отчет Moody’s сиюминутной чрезмерной реакцией, для которой, по его мнению, нет никаких оснований.

«Как только пыль осядет, станет очевидно, что израильская экономика очень сильна», — говорится в совместном заявлении Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича, который является одним из самых праворадикальных политиков нынешнего правительства, вступившим в коалицию с Биби в первую очередь ради лоббирования судебной реформы.

Но один из столпов израильской экономики — отрасль хайтека — так не думает.

«Как мы и предсказывали, перестройка судебной системы приведет к разрушению экономики Израиля и ликвидации хайтек-индустрии. Это первые шаги к той экономической пропасти, в которую ведет нас это ужасное правительство. Резкое повышение стоимости жизни и процентных ставок и бегство инвесторов — лишь некоторые из экономических бед, которые нас ждут. Только полный отпор этому перевороту государственного уровня вернет экономику Израиля в прежнее русло», — говорится в заявлении протестного комитета сотрудников хайтек-отрасли, опубликованном в ответ на решение Moody’s.

Образование: уроки диктатуры

Генеральный директор министерства образования Израиля Асаф Цалель подал в пятницу в отставку, сказав, что его решение напрямую связано с принятием судебной реформы.

При этом он уточнил, что не занимает ни одну из сторон в конфликте, но чувствует свою ответственность за тот глубокий раскол, который был допущен в обществе.

«Как представитель общественного сектора я должен взять на себя ответственность за происходящее и поэтому ухожу с поста. Раскол, к которому мы пришли, не позволяет мне должным образом выполнять мои обязанности», — заявил он.

Цалель — пилот-резервист израильских ВВС, но присоединяться к протесту резервистов не собирается.

«У меня нет другой страны, даже если страна в огне», — сказал он, пообещав явиться на место службы в соответствии с штатным расписанием.

Русская служба Би-би-си поговорила с несколькими учителями, поддерживающими решение своего теперь уже бывшего начальника.

Три человека сказали, что не вернутся к своим обязанностям в школах в сентябре, если к тому времени судебная реформа не будет отменена.

«Уже были случаи увольнения учителей, которые обсуждали с детьми минусы этой реформы еще до того, как она была принята. Одного, насколько я знаю, уволили с формулировкой „за подстрекательство“. Страна превращается в диктатуру во всех смыслах», — рассказала учительница из Холона (пригород Тель-Авива), попросившая не называть ее имени.

«Знаете, какая главная задача министерства образования на будущий учебный год? Увеличение бюджета ультраортодоксальных школ. И этого никого не удивило, они для этого и рвались в правительство. Я понимаю и полностью поддерживаю Асафа (Цалеля), который не захотел с этим иметь дело», — говорит учительница Захава Метри.

Здравоохранение: «Движение белых халатов»

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни высококвалифицированных врачей готовы покинуть Израиль из-за несогласия с судебной реформой

Руководство израильской медицинской ассоциации (ИМА), объявлявшее в понедельник забастовку врачей на 24 часа, не исключает, что может снова прибегнуть к этой мере.

В заявлении Ассоциации врачей-интернов говорится, что 73% ее членов поддерживают протест против реформы и готовы поддержать решение профсоюзов. Свое движение медики назвали «Движением белых халатов».

«Мы нормальные цивилизованные люди и, конечно, не оставим больных без помощи. Родильные отделения, кабинеты диализа и онкоцентры при любых забастовках работали и будут работать в нормальном режиме. Есть другие болезненные для властей кнопки, на которые мы можем и будем давить. Другой выход — уезжать отсюда», — говорит Би-би-си медик из Беэр-Шевы Моше Ф.

Потенциальный отъезд израильских специалистов действительно болезненная перспектива для Израиля.

В профсоюзе медиков говорят, что счет тех, кто готов уехать, идет на сотни.

«И самое главное — им есть куда ехать. Их ждут в клиниках США, Германии, Австрии, Дании. Это высококлассные специалисты, которых с руками оторвут. Забастовка врачей — это еще и попытка удержать их. В наших общих интересах что-то предпринимать», — говорит источник в ИМА.

То ли еще будет

В настоящий момент проще сказать, что в Израиле работает в штатном режиме, чем что не работает.

По обычному графику работают продовольственные магазины, банки и больницы, но банкиры и медики в любой момент готовы последовать новым распоряжениям своих профсоюзов.

Жители больших городов отмечают задержки в работе транспорта, но в целом эта отрасль пока работает штатно.

Порядка 150 крупных компаний (включая торговые центры) объявили забастовку в день голосования в парламенте.

К забастовке также готовится крупнейшее объединение профсоюзов Израиля «Гистадрут». Если это произойдет, говорят эксперты, Израиль просто встанет.

«Нетаньяху упустил историческую возможность преодоления раскола народа. В ближайшие дни я соберу высшие органы „Гистадрута“, и мы рассмотрим вопрос об объявлении режима трудового конфликта и подготовке всеобщей забастовки», — сказал на этой неделе глава объединения Арнон Бар-Давид.

Любопытно, что в попытках остановить забастовки власти добиваются судебных решений, обязывающих бастующих вернуться к работе. Но судебная система, реформирование которой и стало причиной хаоса, озлоблена, и таких решений не будет.

Бунт на корабле

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Международным партнерам власти Израиля «продают» протесты как проявление демократических свобод, но полиция жестко разгоняет протестующих

По словам обозревателя Амира Тибона, израильские дипломаты, работающие за границей, получили указания от правительства относительно того, как следует объяснять зарубежным партнерам события в Израиле.

В частности, им поручено преподносить протесты и забастовки как свидетельство развитой демократии, которой на самом деле ничего не угрожает.

Проблема в том, пишет Тибон, что внутри страны власти называют противников реформы предателями и подстрекателями, раскачивающими лодку, и очень недемократично пытаются их подавить.

Похоже, понимание того, что ситуация зашла слишком далеко, посетило даже ближнее окружение Нетаньяху.

В пятницу сразу два депутата Кнессета от партии «Ликуд» — Юлий Эдельштейн и Эли Даляль — заявили, что не станут дальше поддерживать одностороннее продвижение судебной реформы, без широкого консенсуса с оппозицией.

«Я буду участвовать в проработке только тех пунктов [законопроекта], которые получат общенациональную поддержку», — заявил Эли Даляль.

Эдельштейн, в прошлом председатель Кнессета, сказал, что руководство страны «заснуло за рулем», пора проснуться и исправить ситуацию.

По мнению экспертов, бунт в «Ликуде» и отмежевание от ультраправых партнеров по коалиции, возможно, единственный возможный способ остановить безумие в стране.

Суть раскола

К сегодняшней ситуации привела судебная реформа, инициированная правительством Нетаньяху и принятая несмотря на многие месяцы массовых протестов.

Ввиду отсутствия в Израиле конституции наблюдение за соблюдением конституционных норм в стране до сих осуществлял Верховный суд, который мог отменять любые инициативы правительства, если считал их неправовыми.

Судебная реформа подразумевает, что теперь любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, отныне сможет всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.