Почему в Голливуде бастуют актеры и что будет с кино

Автор фото, Getty Images

54 минуты назад

В Голливуде мегазабастовка: в четверг к бастующим сценаристам присоединились еще и актеры. Теперь, судя по всему, остановится производство большинства запланированных кинокартин и многих популярных телешоу. Чего добиваются актеры и каких фильмов пока лучше не ждать?

Это самая масштабная остановка американской киноиндустрии за последние 63 года.

В последний раз «двойная» забастовка актеров и сценаристов имела место в 1960 году, когда на пике славы в Голливуде была Мэрлин Монро. Эта акция привела к значительным потерям в бюджете киностудий.

Актеры бастовали в последний раз в июле 1980 года.

В то время разногласия между участниками профсоюза и их работодателями - гигантскими киностудиями - были связаны с прибылями от продаж видеокассет и фильмов, снятых для кабельного телевидения.

43 года спустя требования бастующих актеров касаются продукции, созданной для стриминговых платформ, а также опасений по поводу искусственного интеллекта.

Хотя цель забастовки - защитить уровень достатка актеров среднего звена, из солидарности их поддерживают и большие звезды, отказываясь выходить на съемочную площадку и участвовать в различных промо-мероприятиях.

Это, очевидно, отразится на огромном количестве проектов, включая большие блокбастеры и популярные телешоу. И если бастующие и работодатели не достигнут соглашения в ближайшее время, аудитории по всему миру ощутят на себе последствия этого трудового конфликта.

Каковы требования актеров?

Профсоюз SAG-AFTRA представляет около 160 000 актеров и других работников индустрии. Он объявил забастовку после того, как не смог заключить новый контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения к моменту истечения срока действия предыдущего, 12 июля.

Часть требований актеров такая же как и у сценаристов: на своем сайте SAG-AFTRA указывает в качестве одной из ключевых целей забастовки экономическую справедливость.

«Устаревшие условия контрактов в сочетании с новыми особенностями медиабизнеса – такими как заказы на меньшее число эпизодов в сезоне сериала и более длительные перерывы между сезонами - затрудняют для наших членов возможность достичь и поддерживать образ жизни среднего класса, работая актером», — говорится на сайте профсоюза.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гильдия сценаристов Америки бастует еще с мая, а вместе актеры и сценаристы Голливуда не бастовали с 1960 года.

В связи с этим организация требует поднять зарплаты для актеров в уровень с инфляцией и гарантировать им промежуточный доход через так называемые «остатки» - гонорары, которые исполнители получают после каждого повторного показа фильма или программы.

Эти гонорары нужны актерам особенно когда одни съемки закончились, а новый проект еще не начался.

Но стриминговые платформы, такие как Netlix и Disney+ не раскрывают свою статистику просмотров и выплачивают «остатки» по единому тарифу, даже если картина стала большим хитом.

SAG-AFTRA требует от кинопроизводителей привязать «остатки» к успеху фильма или шоу. По данным газеты Los Angeles Times, те пока не согласились на это условие.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Объявляя о забастовке, глава профсоюза актриса Фрэн Дрешер выступила с пламенной речью о том, насколько далеки сверхбогатые боссы кинокомпаний от понимания ситуации актеров

Еще одной угрозой для заработков актеров они считают искусственный интеллект. Профсоюз добивается защиты своих членов от неправомерного использования ИИ, а также справедливой компенсации за использование работы актера в целях обучения систем ИИ. Речь идет о системах, которые потом искусственно воссоздадут образ этого актера в действии без его присутствия на съемочной площадке.

В четверг представитель профсоюза Данкан Крэбтри-Айрлэнд привел пример того, что имеется в виду.

По его словам, в ответе на требования бастующих от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) – в частности, предлагается платить актерам массовки зарплату за один день - 200 долларов – за то, чтобы отсканировать их образ, а потом с помощью компьютера воспроизводить его «до бесконечности в любых проектах, в которых они захотят, без согласия и компенсации».

«Если вы думаете, что это новаторское предложение, я предлагаю вам подумать еще раз», - добавил Крэбтри-Айрлэнд.

В ответе AMPTP говорится, что альянс предложил профсоюзу сделку, «предусматривающую историческое увеличение заработной платы и остатка, значительно более высокие ограничения на пенсионные и медицинские взносы (…) новаторское предложение по искусственному интеллекту, которое защищает цифровые изображения актеров для членов SAG-AFTRA».

Профсоюз не был впечатлен подробностями предложения, после чего альянс обвинил SAG-AFTRA в том, что тот «выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям бесчисленных тысяч людей, зависящих от отрасли».

Какие фильмы могут пострадать из-за забастовки?

Автор фото, 20TH CENTURY STUDIOS Подпись к фото, В числе фильмов, которые затронет забастовка актеров, вероятно, продолжение киносаги "Аватар"

«Гладиатор -2» - продолжение знаменитого фильма Ридли Скота, которое должно выйти на экраны 22 ноября 2024 года. В сиквеле снимаются Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, и в настоящее фильм также находится на стадии съемок.

«Битлджус-2» - сиквел хоррор-комедии режиссера Тима Бертона с Майклом Китоном и Вайноной Райдер в главных ролях, которая вышла в 1988 году. В новом фильме в главных ролях снялись те же актеры, а также Дженна Ортега, молодая актриса, известная по роли Уэнсдэй в одноименном сериале Netflix. Фильм находится в процессе съемок, дата релиза была запланирована на осень 2024 года.

«Дэдпул 3» - съемки этой картины о супергерое из комиксов «Марвел» с актерами Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом начались в Лондоне в начале этого месяца.

В числе других блокбастеров, находящихся на съемочном этапе – «Чудо-женщина 3», «Охотники за привидениями 4», «Муфаса: Король Лев», «Аватар 3» и «Аватар 4».

Что касается телешоу, то в процессе производства находилась, в частности, вторая часть спин-оффа «Звездных войн» «Андор» платформы Disney+, а летом должны были начаться новые сезоны «Дома дракона» HBO (приквел «Игры престолов»), «Детства Шелдона» CBS, «Медиков Чикаго», а также мультсериалов «Симпсоны» и «Гриффины».