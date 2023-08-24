«Нам кого сказали везти, того и везем». Что известно об экипаже и вагнеровцах, летевших на бизнес-джете Пригожина

Автор фото, Vitaly Shustrov/TASS

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16 минут назад

В среду вечером в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600. Вскоре после катастрофы Росавиация опубликовала имена пассажиров и трех членов экипажа. На борту находились люди с такими же именем и фамилией, как у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и одного из ее основателей и командира Дмитрия «Вагнера» Уткина. Кроме них, в самолете было еще пять пассажиров, в том числе один из главных соратников Пригожина по бизнесу. Би-би-си рассказывает, как на авиакатастрофу реагируют родственники погибших и что известно про летевших с Пригожиным вагнеровцах.

Бизнес-связной

Вместе с Пригожиным в бизнес-джете летели еще несколько пассажиров, работавших в ЧВК. Один из них – 47-летний Валерий Чекалов из Владивостока, возглавлявший в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Чекалова за эти отношения включили в украинские и в американские санкционные списки. О масштабе его участия в бизнесе Пригожина говорят данные о контактах знакомых Чекалова.

Его петербургский номер они записывали, например, как «Валерий Евгениевич Сирия», «Валерий Чекалов Конкорд Армия», «Валерий Евгеньевич Чекалов От Пригожина», «Валерий Евгеньевич Молькино» (в Молькино находилась база ЧВК «Вагнер»), «Валерий Евгеньевич Чкалов Конкорд Ланч Боксы» и «Чкалов Валерий Военное Питание».

С 2011 по 2018 годы Чекалов руководил (а в 2016 и 2017 гг. и формально владел) петербургской компанией «Коллектив-Сервис». В 2012 году эта компания стала одной из близких Пригожину структур, получивших подряд на поставку питания для армии по контракту с «Военторгом» Минобороны. Тогда же, еще до аннексии Крыма, «Коллектив-Сервис» зарегистрировал в качестве украинского юрлица дочернюю структуру с военной столовой в Севастополе, где дислоцировался Черноморский флот ВМФ. У «Коллектив-Сервиса» также были сибирские подразделения в Иркутске, Новосибирске, Улан-Удэ, и Чите. В феврале 2023 года Украина ввела против нее санкции.

Би-би-си нашла в базе арбитражных судов более 40 споров с участием «Коллектив-Сервиса» о нарушениях при организации питания — в том числе по искам «Военторга» и других структур Минобороны, а также Роспотребнадзора и федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Чекалов также возглавлял созданную в 2014 году компанию «Нева» и владел половиной активов этой компании. Дочкой «Невы» была компания «Евро Полис». Это подтверждает опубликованная «Фонтанкой» выписка из ЕГРЮЛ. Сейчас ЕГРЮЛ данные о владельцах не выдает – в актуальной выписке указано, что доступ к этим сведениям ограничен с сентября 2022 года. Но в ней по-прежнему есть данные, что с 2017 года в Сирии действует филиал «Евро Полиса», а уставный капитал компании вырос с 10 тыс. рублей до 3 млн рублей, убедилась Би-би-си.

В то время компания могла получить право на охрану и разработку месторождений нефти и газа в Сирии, писала «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго России. «Евро Полис» с 2021 года находится под санкциями Евросоюза.

Би-би-си нашла решения арбитражных судов по искам предприятия «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ к «Евро Полису». Кремлевская компания взыскала с «Евро Полиса» более 100 тыс. долларов с процентами за размещение в Сирии с 2017 по 2020 годы двух человек от компании — они не погасили долги за квартиру и по счетам за электричество. Свидетелем того, что соратники Пригожина занимали по договору с кремлевскими хозяйственниками около 600 квадратных метров в Дамаске, выступил руководитель представительства в Сирии и Ливане государственного информационного агентства «Россия сегодня», который бесплатно жил в том же доме.

В карточке дела название компании искажено — ответчик указан как несуществующая «Информационно-страховая компания „Иск Евро-Полис“, однако реквизиты компании, указанные в решениях судов, совпадают с данными структуры Пригожина.

Охранники и Саня из питерской конторы

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С Пригожиным летели также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Трое из них включены в список украинского сайта «Миротворец». 44-летнего Протусина из Новочеркасска на сайте называют разведчиком-гранатометчиком и боевиком ЧВК «Вагнер». Как пишет Центр «Досье», до работы с Пригожиным в качестве охранника Пропустин воевал во втором разведывательно-штурмовом отряде «Вагнера».

В списке «Миротворца» также находится погибший 32-летний Александр Тотмин. В каком году он стал работать на Пригожина, неизвестно, но с 2022 года он уже находился в Санкт-Петербурге, убедилась Би-би-си.

Знакомые Тотмина записывали его номер в телефонных книжках как «Саня Работа Чвк», «Тотмин Саня Контора Питер» и «Александр W». Как пишет «Фонтанка», на родине в Алтайском крае Тотмина судили на угон, кражу и нарушения правил самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Би-би-си получила подтверждение тому, что в августе 2012 года Заринский районный суд Алтайского края приговорил полного тезку Тотмина к 300 часам обязательных работ за кражу бензопилы из бани, расположенной на чужой усадьбе. А в сентябре 2014 года Тотмин получил два года условно за угон машины.

Би-би-си связалась со знакомыми Тотмина во «ВКонтакте». Они назвали его «хорошим парнем, другом и товарищем», но отказались комментировать работу Тотмина в ЧВК. «Жаль что так все вышло», – написал служивший с ним в армии житель Барнаула Александр.

Автор фото, Vitaly Shustrov/TASS

Еще один пассажир, летевший с Пригожиным, — 38-летний уроженец Магнитогорска Евгений Макарян. В 2007–2008 годах он жил в Челябинске, а в 2022-м его фамилия фигурировала в почтовых отправлениях Санкт-Петербурга — Макарян получал посылки из Перми.

Центр «Досье» со ссылкой на некие «списки Вагнера» утверждает, что ранее Макарян работал участковым, а в 2016 году вступил в ЧВК, участвовал в боевых действиях Сирии, где был ранен. То, что Макарян ранее служил в милиции, подтверждает и издание «Фонтанка». Воевал ли Макарян в Украине, неизвестно, но в 2021 году он был включен в список «Миротворца». В самолете, по данным «Досье», он оказался в качестве охранника Пригожина.

«Досье» опубликовал фотографию Макаряна: на ней человек в камуфляжной куртке сидит в помещении, обшитом вагонкой, на стене — изображение Феликса Дзержинского. Би-би-си с помощью сервиса распознавания лиц нашла другие фотографии этого человека, датированные 2018 годом, — на них предполагаемый Евгений обнимает двух девушек во время летнего городского праздника в Магнитогорске.

«Гражданские пилоты – просто извозчики»

«Все сообщения я ваши вижу, мне тяжело отвечать, честно. Рустам — это моя любовь жизни, это мое сердце, моя душа. Я не знаю, как я с этим справлюсь. Никогда так не было тяжело, такое чувство, что я просто тело без эмоций, чувств, без желания какого-либо», — на следующий день после крушения самолета написала на своей странице во «ВКонтакте» жена второго пилота, 29-летнего Рустама Каримова.

Автор фото, VK.COM

Судя по страницам Каримовых в соцсетях, они жили в Перми. Его отец рассказал изданию 59.ru, что Рустам после начала полномасштабной войны в Украине остался без работы, а в одну из компаний Пригожина устроился три месяца назад и переехал в Санкт-Петербург. «Перед полетом [с Пригожиным] он позвонил маме и сказал, что летит этим рейсом», — добавил отец Каримова.

В 2014 году Рустам окончил Сасовское летное училище в Рязанской области. Би-би-си нашла фотографии с выпускного, на которых есть Каримов. Автор фотографий подтвердил, что Рустам — выпускник этого училища.

О гибели Каримова написал также учившийся с ним летчик. «Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики (таксисты), — отметил знакомый Каримова в инстаграме. — Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам».

Автор фото, Instagram.com

Командиром самолета был Алексей Левшин из Воронежа. Вечером в среду его супруга подтвердила в соцсетях, что ее муж погиб, писали «Важные истории» (издание признано в России «иноагентом» и нежелательной организацией). На следующий день дочь Левшина рассказала, что ее отец много лет работал с Пригожиным. В 2018 году Левшин был героем сюжета телеканала «Вести Новосибирск» про авиашоу с участием военных летчиков. В сюжете его называют штурманом экипажа Су-34.

Предположительная родственница Левшина на следующее утро после крушения самолета опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» интервью с его сыном, в котором он рассказал, что отец часто был в командировках, но виделся с семьей почти каждый месяц.

«Он был очень хорошим человеком. Всегда помогал родным и близким. Всегда знал, что делает. Стремился сделать мою жизнь лучше», — сказал сын летчика в этом интервью. «Как жаль не в чем не винных людей. Это большое горе», — добавила родственница Левшина в своем посте.

Стюардессой на разбившемся рейсе была 39-летняя Кристина Распопова. Портал 74.RU поговорил с родными бортпроводницы. По данным издания, младший брат Кристины — заместитель прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгений Распопов.

Распоповы родились в Казахстане. «У нее всегда был сильный характер, — рассказал родственник Кристины. — Она уехала в Москву, чтобы добиваться высот, строить карьеру, пробивная была».

Судя по социальным сетям и открытым источникам, Распопова училась в Московском финансово-юридическом университете. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, а затем переехала в Москву. Девушка часто путешествовала – в фейсбуке она публиковала фото из Ямайки, Сингапура, Вены и других стран и городов. Последнее путешествие, о котором рассказала Распопова, состоялось в феврале 2023 года — она летала на Шри-Ланку.

Би-би-си нашла профиль Распоповой на сайте рекрутинговой соцсети LinkedIn – там она называет себя «ВИП стюардессой». Судя по приложению GetContact, которое показывает, как абонент записан у его знакомых, раньше Распопова летала на аналогичном разбившемуся бизнес-джете – Embraer Legacy c бортовым номером RA-02857, который базировался во Внуково, куда Распопова часто ездила.

Как пишет Baza, устроившись работать в «МНТ-Аэро», компанию-владельца разбившегося в среду самолета, Распопова переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Автор фото, Facebook.com

Накануне авиакатастрофы Кристина опубликовала в фейсбуке фотографию своего завтрака, предположительно в аэропорту — на столе чашка кофе и тарелка с гренками, а рядом стоит чемодан с биркой «cabin».

Вероятно, Распопова, которая в последнее время жила в Санкт-Петербурге, вылетала в это время в Москву, где позже пересела на впоследствии разбившийся Embraer.