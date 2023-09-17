Возвращение с того света: как в Сирии разыскивают пропавших узников режима

Автор фото, ADAM BROOMBERG/THE SYRIA CAMPAIGN

час назад

За более чем 10 лет гражданской войны в сирийских тюрьмах пропали без следа тысячи узников. Их отчаявшиеся родственники вынуждены обращаться к посредникам, чиновникам и охранникам тюрем — и платить им немалые деньги — чтобы узнать о судьбе своих близких. Но часто даже взятки не дают желаемого результата.

Корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Лина Синджаб повстречалась с несколькими родственниками людей, исчезнувших в сирийских тюрьмах, и рассказывает несколько таких историй.

Полный текст репортажа Лины Синджаб на английском можно прочитать здесь.

С женщиной по имени Малак я повстречалась в Стамбуле. Малак хорошо помнит тот день 2012 года, когда были арестованы двое ее юных сыновей. Старшему, Мохаммеду, было 19. Он служил в армии, и ему отдали приказ стрелять в участников протестов в его собственном районе. Он сбежал из армии, но службы безопасности нашли его на ферме, где он скрывался, и арестовали.

Вскоре после этого задержали и его младшего брата Махера. «Ему было всего 15, его забрали прямо из школы, потому что его брат дезертировал», — говорит Малак. С тех пор она не видела своих сыновей, но много раз пыталась отыскать их и заплатила за это немалые деньги.

В большинстве случаев это была оплата услуг посредников, которые либо сами работали на сирийские власти, либо были в контакте с ними.

Многие годы Малак имела дело с юристом, который обещал добыть сведения о ее сыновьях, в основном о младшем, и при каждой встрече он просил денег для посредников или тюремных охранников.

За эти годы Малак заплатила этому юристу в общей сложности более 20 тыс. долларов и в итоге ничего не узнала. Теперь она понимает, что ее все это время обманывали, выуживая деньги.

«Но утопающий хватается за соломинку, и они эксплуатировали чувства матери, которая ищет своих детей», — говорит она.

В 2017 году Малак сама провела в заключении несколько месяцев после чего с младшим сыном Рамезом уехала из Сирии, чтобы начать новую жизнь в Турции.

Ее крошечная квартирка уставлена фотографиями пропавших сыновей.

Малак уже за 50, и несмотря на широкую улыбку и сияющие глаза, под всем этим скрывается глубокая боль.

Ее история вовсе не единична. Многие сирийцы потеряли близких и тратят большие деньги на то, чтобы их разыскать.

Автор фото, ADAM BROOMBERG/THE SYRIA CAMPAIGN Подпись к фото, Фотографии сирийцев, пропавших без вести, были показаны на благотворительном мероприятии в Берлине

Возвращение с того света

В Сирии принято считать, что если хочешь чего-то добиться, к примеру, если нужно получить информацию о пропавшем человеке или даже добиться его освобождения, необходимо дать взятку.

И проблема не в том, что этот метод никогда не работает. Нет, как раз иногда он срабатывает, и это лишь укрепляет веру людей в силу взятки.

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Мохаммада Абдулсалама держали в тюрьме 5 лет, пока за него не заплатили выкуп

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Мохаммад Абдулсалам был одним из тех, кто в 2011 году вышел на улицу с требованием смены режима президента Асада. Власти жестоко расправились с участниками мирных протестов, тысячи человек были арестованы.

Абдулсалама задержали в начале 2012 года в Идлибе. Офицер сообщил ему, что весь допрос займет пять минут.

Однако в результате он попал в печально известную тюрьму Сейдная в 30 километрах к северу от Дамаска.

«Там меня пытали самыми жестокими способами», — говорит Абдулсалам.

В какой-то момент его мучители решили, что он скончался от ран, и отнесли его в так называемую «соленую команту», куда складывали тела скончавшихся и присыпали их солью, чтобы избавиться от трупного запаха.

«Когда я очнулся, то стал оглядываться по сторонам и натыкаться на мертвые тела», — вспоминает он.

Обнаружив, что Мохаммад все еще жив, охранники отнесли его обратно в камеру.

В 2014 году его семье отправили свидетельство о смерти, в котором говорилось, что Мохаммад скончался от сердечного приступа, но отец отказался в это поверить и продолжал поиски. Через различных посредников он вышел на семью, имевшую связи с президентом Асадом, и ему удалось заключить сделку.

Мохаммад говорит, что отец смог собрать более $40 тыс. и добиться освобождения сына. Для этого пришлось продать земельный надел, котором владела семья, но зато в 2017 году Мохаммада выпустили на свободу. К сожалению, отец не дожил до этого момента — он погиб при авиаударе.

Обещанные «пять минут» допроса обернулись для Мохаммада пятью годами заключения, но сейчас он с семьей живет в Стамбуле.

Тюрьма Сейдная

Подпись к фото, Рияд Авлар, бывший узник сирийской тюрьмы, теперь сам помогает родственникам пропавших заключенных

Недавно Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по созданию независимой организации, которая занялась бы судьбой пропавших без вести сирийских граждан.

Ну, а пока что этим занимаются многочисленные благотворительные организации, которые помогают родственникам пропавших без вести.

Одна из таких организаций называется Ассоциация заключенных и пропавших без вести в тюрьме Сейдная (ADMSP), а ее основатель, гражданин Турции Рияд Авлар, сам провел много лет в этой печально известной тюрьме.

Рияда арестовали в 1996 году, когда он обучался в Сирии. 19-летний студент позволил себе покритиковать сирийские власти в письме к другу, и, как многие другие сирийские узники, просто пропал. Семья ничего не слышала о нем целых 15 лет.

Рияд провел в тюрьме Сейдная 21 год, но шесть лет назад был отпущен на свободу и вместе с другим бывшим узником основал ассоциацию ADMSP, которая помогает родственникам заключенных, попавших в эту тюрьму.

Рияд Авлар занялся тем, что опрашивает бывших заключенных, просит их вспомнить, кто сидел вместе с ними, но не пересказывать чужие истории, а говорить лишь о том, что они видели своими глазами. Эта информация собирается в базу данных, и потом сверяется со списками пропавших сирийцев, которые предоставляют их родственники.

«Мы стали сравнивать имена из этих списков с нашей базой данных и сообщать родственникам об их сыновьях и о том, что с ними случилось», — говорит он.

Автор фото, US DEFENSE DEPARTMENT Подпись к фото, Аэрофотосъемка тюрьмы Сейдная

Рияд очень переживает за тех, кто заплатил большие деньги, чтобы добыть информацию о пропавших родственниках. Он даже знает людей, которым пришлось продать для этого свое жилье.

ADMSP провела детальное исследование на эту тему, по ее подсчетам, в период с 2011 по 2020 год семьи сирийцев, пропавших без вести после ареста, в общей сложности выплатили за информацию о своих близких около $900 млн, причем далеко не всегда такая информация была предоставлена.

Рияд и его коллеги даже организовали курсы, чтобы помочь семьям заключенных понять, когда посредники обманывают их.

Иногда, по словам Рияда, родственникам пропавших предоставляют откровенные фальшивки, к примеру, отпечатанные якобы на бланках спецслужб, в то время как у сирийских спецслужб таких бланков просто не существует. Но бывают и другие формы обмана, определить которые куда сложнее.

Рияд посоветовал мне обратиться к Кадри Ахмаду Бадле, который живет в Идлибе и пытается разыскать брата, арестованного еще в 2013 году.

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Кадри предпринял немало попыток и потратил большие деньги, чтобы отыскать брата

По словам Кадри, всего несколько недель назад один человек оставил сообщение в фейсбуке, что только что освободился из тюрьмы Сейдная и готов помочь с опознанием других заключенных.

«Мы связались с ним, и он рассказал такие подробности о моем брате, о которых никто не мог знать, даже описал его татуировку», — говорит Кадри.

Этот бывший заключенный помог Кадри связаться с юристом, обещавшим за $1100 долларов добиться освобождения его брата.

Но после того, как семья Кадри внесла задаток в $700, и юрист, и бывший заключенный отключили свои телефоны и пропали.

А через 10 дней семья получила официальное свидетельство о смерти, в котором говорилось, что брат Кадри скончался в тюрьме Сейдная еще в 2014 году.

Посредники

Как утверждает Рияд, большинство посредников, предлагающих свои услуги семьям пропавших без вести, либо поддерживают контакты со спецслужбами, либо сами на них работают.

Это подтверждает и сирийский адвокат, недавно бежавший в Ливан, с которым Би-би-си удалось поговорить.

Адвокат, предпочитающий, чтобы его имя не называли, 10 лет работал в так называемом «суде по делам о терроризме», который в основном разбирает дела гражданских лиц, произвольно арестованных сирийскими службами безопасности.

Этот суд был создан специальным президентским указом в 2012 году, и работников туда назначают сами спецслужбы.

«Этот суд может вынести приговор даже за то, что вы поставили под чем-то „лайк“ в соцсетях», — утверждает бывший адвокат.

Многих осужденных суд отправляет именно в тюрьму Сейдная, если, конечно, они и до этого уже не содержались там.

По словам адвоката, этот этот суд даже окрестили «судом миллионов» из-за потока проходящих через него денег.

«Коррупция и взяточничество — это становой хребет сирийского режима, и любую часть этого режима можно подкупить», — утверждает юрист, по мнению которого эти деньги распределяются между представителями властей.

Адвокат также утверждает, что лично он всегда старался помочь семьям пропавших без вести и ему даже удалось найти некоторых из них и добиться их освобождения.

Однако в случае с Саной (это не ее настоящее имя), которой он тоже помогал, ничего пока не вышло.

Летом 2012 года в ее дом в Дамаске ворвалось больше 20 силовиков, которые увели ее сына, мужа и брата.

Многие предлагали ей за деньги информацию о пропавших родных, и в одном случае семья согласилась заплатить $20 тыс., но это ни к чему не привело.

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Сана говорит, что уже не надеется увидеть своих пропавших близких

С помощью все того же адвоката она каждый месяц проверяет учеты смертей, которые ведет сирийская военная полиция, в поисках имен своих близких, от которых у нее остались лишь фотографии.

И каждое утро, сидя за чашкой кофе, она надеется, что вот сейчас раздастся стук в дверь, и они вернутся домой.