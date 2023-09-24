Демонстрация военных трофеев и страх беженцев: что происходит в Нагорном Карабахе

Автор, Ольга Ившина

Должность, Би-би-си, Шуша

37 минут назад

Армия Азербайджана впервые после начала сентябрьской эскалации допустила в Карабах журналистов — в их числе и корреспондента Би-би-си. Прессе показали тяжелую технику и вооружение, которые в последние дни сдали армяне Нагорного Карабаха. Тем временем, по свидетельствам очевидцев, гуманитарный кризис в Степанакерте (Ханкенди) обостряется.

Танк Т-72, несколько БМП-2, пулеметы, автоматы, гранатометы, ящики с гранатами, минами и патронами, стопки бронежилетов и пирамиды из касок — вот далеко неполный перечень трофеев, которые выставили напоказ азербайджанские военные. По их словам, всё это оружие армянские формирования сдали в течение последних двух дней.

Власти Азербайджана отмечают, что «продолжают принимать оружие сепаратистов» совместно с российскими миротворцами. Это было одним из главных условий прекращения огня.

Во дворе военной части в Шуше — городе, который Баку считает исторической столицей региона — азербайджанские офицеры с гордостью демонстрируют трофеи журналистам и иностранным военным атташе, которых специально привезли в Шушу из Баку.

По оценкам Би-би-си, сданным оружием и техникой заполнили площадь, которая по размеру соответствует примерно половине футбольного поля. По данным российского Министерства обороны, на сегодня карабахские армяне передали 800 единиц огнестрельного оружия и около 5 тыс. единиц боеприпасов.

Степанакерт под прицелом

Азербайджанские военные в Шуше выглядели веселыми и много улыбались. Они явно довольны итогами молниеносного сентябрьского наступления Баку. А вот лица российских миротворцев, чей пост находится на въезде в Шушу, были очень серьезными. Гражданских людей на улицах Шуши встретить почти невозможно — пока здесь только солдаты, полиция и рабочие, реконструирующие город.

Журналистам показали единственный в Шуше дом, который пострадал от обстрела в ходе недавнего обострения. Тогда погиб один гражданский — инженер, работавший на восстановлении города. За это же время от обстрелов со стороны Азербайджана погибли 200 карабахских армян, из них 10 человек были мирными жителями.

Последние несколько дней из Нагорного Карабаха не поступало сообщений о новых перестрелках и погибших. Однако на блок-постах и дорогах Шуши заметно, что напряжение еще не спало. Здесь явно больше военных и техники, чем мы видели в ходе предыдущих визитов.

На одной из стратегических высот города мы увидели по меньшей мере шесть минометов, направленных в сторону Степанакерта (Ханкенди). Год назад на этом месте не было ни одного орудия.

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Люди под открытым небом

Пока журналистов водили по импровизированной выставке оружия, в Карабахе стемнело. Ярко освещенные улицы Шуши стало резко контрастировать с погруженным во мрак Степанакертом (Ханкенди), который отлично просматривается с позиций азербайджанских военных.

Судьба 120 тысяч этнических армян, которые в течение последних трех десятилетий жили в Нагорном Карабахе, остается неопределенной. По словам жителей Степанакерта, ситуация в городе и в аэропорту критическая — не хватает еды и лекарств. В городе нет света, воды и устойчивой мобильной связи.

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В субботу Международный Красный Крест доставил в регион 70 тонн продовольствия. Российские миротворцы также сообщают, что предоставляют жителям региона гуманитарную помощь, однако ее объём неизвестен. Представители Азербайджана говорят, что готовы отправить дополнительные фуры с продовольствием, но пока карабахские армяне отказывались брать даже то, что они отправили ранее.

После того как Азербайджан установил военный контроль над Нагорным Карабахом, тысячи карабахских армян пришли в палаточный лагерь около аэропорта в Степанакерте (Ханкенди). Люди, по их словам, опасаются преследования со стороны азербайджанских военных и надеются на защиту и посредничество российских миротворцев, расквартированных рядом.

Автор фото, EPA

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Баку утверждает, что готов реинтегрировать всех жителей региона. «Если бы нам не было дела до гражданского населения, женщин и детей, мы бы просто вошли в Ханкенди», — пояснил Би-Би-си один из азербайджанских чиновников, причастных к переговорам с армянской стороной.

«Мы готовы гарантировать безопасность и армян и азербайджанцев, проживающих в Карабахе. Для этого мы уже проводим разминирование территории, мы уже возвели несколько палаточных лагерей для тех, кто остался без крыши над головой. Лагеря развернуты в Кельбаджаре, Физули и Агдаме. Мы готовы предоставить тепло, воду и еду для размещения тысячи человек в каждом из этих лагерей», — заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Однако из-за глубокого взаимного недоверия многие этнические армяне, вероятно, не захотят отправляться в такие лагеря, опасаясь унижений и преследования.

«Я не знаю никого из ровесников, кто хочет здесь оставаться в нынешних условиях. С другой стороны, мои пожилые родственники говорят, что хотят умереть тут. Они потеряли своих сыновей в предыдущих карабахских войнах, — говорит журналист Сирануш Саргсян, находящаяся в Степанакерте. — Для большинства людей, для моего поколения, это уже четвертая по счету война», — добавляет она.

Автор фото, EPA

Американский сенатор Гари Питерс, который возглавляет делегацию Конгресса США, прибывшую на границу Армении и Азербайджана, заявил, что жители Нагорного Карабаха «очень боятся», и призвал к созданию международной наблюдательной миссии.

«Думаю, мир должен точно знать, что именно здесь происходит, — сказал Питерс. — Мы слышали заявления правительства Азербайджана, что тут не на что смотреть и беспокоиться не о чем. Но если это на самом деле так, то международные наблюдатели должны получить возможность в этом убедиться».

Но азербайджанские военные пока не допускают журналистов близко к Степанакерту, а также строго контролируют все перемещения прессы в регионе.