Прокуратура Франции обвиняет Марин Ле Пен в нецелевом расходовании средств ЕС. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

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26 минут назад

Прокуратура Франции заявила, что намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении лидера французских крайне правых Марин Ле Пен и 27 ее соратников. Прокуроры считают, что они занимались нецелевым расходованием средств, полученных от Евросоюза. Решение о возбуждении дела примет суд.

Прокуратура Франции семь лет расследовала дело о нецелевом расходовании денег ЕС, выделенных на оплату работы помощников депутатов Европарламента с 2004 по 2016 годы.

Теперь она утверждает, что члены партии «Национальное единение» (ранее «Национальный фронт»; Марин Ле Пен возглавляла ее до ноября 2022-го) использовали эти средства по своему усмотрению — на оплату сотрудников самой партии.

Сумма, которая могла быть израсходована французскими правыми ненадлежащим способом, не оглашалась.

Кроме Марин Ле Пен, в деле фигурирует ее 95-летний отец Жан-Мари Ле Пен — в прошлом многолетний лидер «Национального фронта»; замглавы партии, мэр города Перпиньян Луи Алио; как минимум 11 бывших и действующих депутатов Европарламента и их помощники.

Марин Ле Пен обогнала по популярности собственного отца, сейчас у «Национального единения» 89 мест в парламенте Франции и 23 места из 79 в квоте государства в Европарламенте.

В 2022-м она участвовала в выборах президента Франции — и вышла во второй тур, где проиграла Эммануэлю Макрону.

В прошлом Марин Ле Пен обвиняли в том, что ее партия может финансироваться и из России, а сама она поддерживает Москву. В частности, заявив, что если бы в Крыму проводится по-настоящему свободный референдум, жители полуострова и так бы проголосовали за присоединение к России.

Ле Пен не скрывала, что партия брала кредиты у российских банков в 2014–2016 годах. При этом она считает, что победа России в войне над Украиной «станет для всего мира катастрофой».

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С процессуальной точки зрения, запрос, который сделала прокуратура, — это последний шаг перед возбуждением уголовного дела. Решение об этом и должен принять суд.

В пятницу Марин Ле Пен заявила нескольким СМИ, что не признает вину по этому делу. Она говорит, что прокуратура приняла «ошибочное решение» — и готова представить свои аргументы в эту пользу.

В прокуратуре считают, что Марин Ле Пен и соратникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн евро.