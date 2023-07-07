Швейцария и Австрия, несмотря на нейтралитет, присоединятся к европейской системе ПВО из-за российской агрессии в Украине

Автор фото, ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Министры обороны Швейцарии Виола Амхерд (в центре) и Австрии Клаудия Таннер подписали меморандум на встрече в Берне с коллегой из Германии Борисом Писториусом

час назад

Нейтральные Швейцария и Австрия присоединятся к европейской системе противовоздушной обороны Sky Shield («Небесный щит»), создающейся по инициативе Германии после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд и министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на встрече в Берне с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Европейская инициатива Sky Shield направлена на создание общеевропейской системы противовоздушной обороны по образцу израильского «Железного купола». В ней участвует 17 стран — помимо Германии, это Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Словения. Теперь к ним присоединятся Швейцария и Австрия.

Берн и Вена заявляют, что присоединение к общей противовоздушной обороне отвечает интересам обеих стран.

Однако в Швейцарии, как и в Австрии, это решение подвергается критике правых политических сил, выступающих против более тесного военного сотрудничества с Европой и НАТО.

Правая Народная партия Швейцарии считает, что присоединение к программе Sky Shield подрывает традиционный нейтралитет страны, превращая ее в потенциальную мишень.

«Немыслимый шаг»

Имоджен Фоукс, корреспондент Би-би-си в Женеве

Вторжение России в Украину сфокусировало внимание европейцев на том, как лучше защитить себя. Для многих европейских стран модернизация противовоздушной обороны стала неизбежной.

Согласившись участвовать в общеевропейской оборонной стратегии, Швейцария, которая так долго сохраняла нейтралитет, предпринимает шаг, который еще 10 лет назад был бы немыслим.

Правительство Швейцарии утверждает, что сотрудничество с европейскими соседями в создании общей системы имеет как стратегический, так и финансовый смысл.

Присоединение к Sky Shield не означает, что швейцарские ВВС будут сражаться бок о бок со своими европейскими соседями. Но теперь они будут вместе с ними участвовать в учениях и закупках техники.

Однако даже это вызывает немало нареканий правых швейцарских политиков, которые уже высказывали возражения по поводу присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России за вторжение в Украину.

Теперь они говорят, что Берн заходит слишком далеко, присоединяясь к общеевропейской системе ПВО, поскольку это подорвет нейтральный статус страны.

Например, если над Швейцарией пролетит ракета, направленная на одного из ее соседей по Sky Shield, будут ли швейцарцы сбивать ее, даже если они не участвуют в конфликте?

Подписывая соглашение о присоединении к инициативе, Швейцария и Австрия подчеркнули, что их нейтралитет остается неизменным, но на этот гипотетический вопрос ответа нет. Возможно, они надеются, что такая ситуация никогда не возникнет.

Европейский зонтик

Задача «Небесного щита» — закрыть все бреши и пробелы в европейской противовоздушной обороне, раскрыв над континентом своего рода защитный зонтик по образцу израильского «Железного купола».

С этой целью национальные системы ПВО модернизируются, связи между ними укрепляются, усиливая защиту от потенциальных угроз. Вот главные элементы инициативы Sky Shield:

Совместные закупки в сфере противовоздушной обороны координируются. Это делает их более эффективными с финансовой точки зрения, позволяя странам-участницам экономить средства благодаря крупным общим заказам.

Техническое обслуживание и логистика также координируются на европейском уровне.

Разные системы ПВО и ПРО интегрируются в единую систему для более эффективного взаимодействия между собой.

Осуществляется сбор и обмен данными о потенциальных и реальных угрозах.

Страны-участницы проводят совместные учения в области противовоздушной обороны.

Швейцария и Австрия подписали дополнительную декларацию, оговорив, что, являясь нейтральными странами, они не будут участвовать и не будут вовлечены в международные военные конфликты.

Эксперты отмечают, что проекту пока не хватает более широкой политической поддержки — в него не вошли, например, Франция, Италия, а из восточноевропейских стран — Польша в связи с рядом разногласий между этими странами и инициатором Sky Shield Германией.

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