Стрельба в Роттердаме: есть убитые
В городе Роттердам в Нидерландах неизвестный устроил стрельбу, убив несколько человек, сообщают местные власти.
Сообщается, что нападавший открыл огонь в квартире, а затем в близлежащем медицинском центре.
В квартире он ранил двоих, а затем поджег ее, сообщают местные СМИ. После этого преступник направился в медицинское учреждение, где продолжил стрельбу.
Полиция заявила, что по подозрению в обоих инцидентах арестован 32-летний житель города.
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