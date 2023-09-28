Стрельба в Роттердаме: есть убитые

23 минуты назад

В городе Роттердам в Нидерландах неизвестный устроил стрельбу, убив несколько человек, сообщают местные власти.

Сообщается, что нападавший открыл огонь в квартире, а затем в близлежащем медицинском центре.

В квартире он ранил двоих, а затем поджег ее, сообщают местные СМИ. После этого преступник направился в медицинское учреждение, где продолжил стрельбу.

Полиция заявила, что по подозрению в обоих инцидентах арестован 32-летний житель города.