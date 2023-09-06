В Израиле нашли тайник с римским оружием. Скорее всего, его отобрали у римлян повстанцы и спрятали для дальнейшего использования

Автор фото, ABIR SULTAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Хорошо сохранившееся древнее оружие из железа - большая редкость. Как правило, оно разрушается под воздействием влаги, превращаясь в ржавчину. Мечи спас сухой климат Иудейской пустыни

час назад

Израильские археологи нашли четыре римских меча, прекрасно сохранившиеся в сухом климате Мертвого моря, причем три из них все еще находились в оригинальных деревянных ножнах.

Археологи и фотографы полезли в пещеру, где хранились мечи, потому что 50 лет назад в ней был обнаружен сталактит с неполной надписью на древнем иврите, характерном для, так называемого, периода «Первого Храма» ( 950—586 год до н. э). Ученые отправились в пещеру, расположенную к северу от оазиса Эйн-Геди, для дальнейшего изучения надписи и ее возможной расшифровки. Там-то и были найдены мечи.

По сообщению Управления древностей Израиля, античное оружие было спрятано в глубокой расщелине около 1900 лет тому назад. Историки считают, что подобные мечи были стандартным вооружением римских солдат, а в тайник его спрятали иудейские повстанцы для дальнейшего использования.

Автор фото, AMIR GANOR/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Подпись к фото, Археологи Хагай Хамер и Ория Амичай с одним из мечей, найденных в пещере

«Найти один меч — большая редкость, а что означает находка четырех? Это просто мечта! Мы протерли глаза, чтобы удостовериться, что нам не почудилось», — говорится в заявлении исследователей.

Три меча, которые все еще находились в деревянных ножнах, являются римскими спатами, прямыми обоюдоострыми мечами, которые были в ходу на всей территории Римской империи с I по VI века нашей эры. Четвертый, более короткий меч имел кольцевое навершие и, возможно, был частью такого же стандартного вооружения римских легионов, метательного копья, или пилума.

По словам историка Ории Амичай, содержимое тайника на первый взгляд походило «на стопку книг». «Конечно, мы знаем, что тогда происходило в истории, но увидеть такую находку — значит взглянуть истории в лицо», — добавила она.

Автор фото, ORIYA AMICHAI/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Подпись к фото, Из пещеры с мечами открывается потрясающий вид, но вряд ли римские солдаты забирались в нее с туристическими целями. Скорее всего, мечи в труднодоступном месте спрятали повстанцы

Если мечи, как считают историки, действительно были спрятаны в пещере иудейскими повстанцами, то возникает вопрос: как они туда попали?

Конечно, спаты были стандартным вооружением римской армии, но у ее солдат не было никаких причин забираться в пещеру, хотя из нее и открывается прекрасный вид на Мертвое море.

«Спрятанные в глубоких трещинах малодоступной пещеры мечи и пилум, дают основание предполагать, что это оружие было взято в качестве добычи у римских солдат на поле боя, и намеренно спрятано иудейскими повстанцами для своих целей», — сказал доктор Эйтан Кляйн, один из директоров проекта исследования Иудейской пустыни. — Очевидно, что повстанцы не хотели быть пойманными римскими властями с этим оружием. Мы только начинаем исследование пещеры и обнаруженного в ней тайника с оружием, стремясь выяснить, кому принадлежали мечи, где, когда и кем они были изготовлены. Возможно, это происходило во время второго крупного иудейского восстания против Римской Империи, восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах до нашей эры».

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Тогда как директор Управления древностей Израиля Эли Эскусидо назвал мечи «драматическим и захватывающим открытием, затрагивающим конкретный момент времени».

В археологии находка древнего оружия из железа является редкостью. Как правило, либо захваченное оружие переплавлялось для вторичного использования, либо, и чаще всего, оно просто разрушалось под воздействием коррозии, превращаясь в ржавчину.

Автор фото, EMIL ALADJEM/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Подпись к фото, Эта находка в Иудейской пустыни, скорее всего, не последняя. Вокруг Мертвого моря немало пещер, до которых археологи еще просто не успели добраться

Однако засушливый климат Иудейской пустыни практически идеально сохранил вооружения. Если бы повстанцы спрятали свою добычу в каком-то другом месте на территории современного Израиля, она, скорее всего, в таком идеальном состоянии до нас бы не дошла.