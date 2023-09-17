«Клещеевка освобождена, она украинская». Как Украина получила «ключи от Бахмута»

Автор фото, Андрей Ермак Подпись к фото, Фотографию украинских военных в Клещеевке опубликовал в числе прочих Андрей Ермак

14 минут назад

Вооруженные силы Украины освободили село Клещеевка около Бахмута, подтвердил в интервью Украинской службе Би-би-си глава пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитан Илья Евлаш.

«Мы подтверждаем освобождение населенного пункта Клещеевка. Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады национальной полиции „Лють“. Клещеевка освобождена, она украинская», — заявил Евлаш.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных за освобождение села в своем вечернем обращении. Замминистра обороны Украины Анна Маляр добавила, что в этой операции принимала участие и 95-я десантно-штурмовая бригада.

До этого об освобождении Клещеевки сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он обнародовал фотографию украинских военных с флагами Украины и своих бригад около полуразрушенного старинного храма в центре Клещеевки. Позже появилось и видео, снятое в этом месте.

На фотографии можно узнать Покровский храм, построенный в 1841 году — самое известное строение в селе.

При этом Генеральный штаб ВСУ об освобождении Клещеевки официальное не сообщал, но в течение последних двух дней говорил о существенных успехах в этом районе.

В прошлом представители Генштаба объясняли Украинской службе Би-би-си, что информация об освобождении населенных пунктов обнародуется только через несколько дней после того, как их занимают украинские военные. Это необходимо, чтобы ВСУ провели там зачистку, отогнали противника и сумели закрепиться.

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Российские «военные корреспонденты» тем временем утверждают, что часть Клещеевки все еще в серой зоне, а ВСУ заняли только центр.

«Продолжаются ожесточенные столкновения на Соледарском направлении у Клещеевки и Андреевки, — пишет в воскресенье вечером популярный российский милитаристский канал „Рыбарь“. — Ни одна из сторон на текущий момент не контролирует разрушенные до основания населенные пункты».

Украина заявила об освобождении Андреевки в пятницу, это еще один населенный пункт, расположенный около Бахмута и находящийся вблизи линий снабжения города.

Контроль над Клещеевкой и Андреевкой позволяет ВСУ продолжать операцию, направленную на окружение Бахмута, поскольку это приближает блокирование логистических путей в Бахмут с южного направления.

«Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что», — писал российский телеграм-канал «Тринадцатый».

Почему важны Клещеевка и Андреевка

Еще 25 июля официальный представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что возможное освобождение Андреевки улучшит тактическое положение украинских сил и позволит окружить Бахмут или вытеснить из него российскую армию.

«Андреевка, как и любые населенные пункты около Бахмута, которые будут взяты, позволяют завершить операцию по окружению Бахмута или вытеснению врага», — говорил Череватый.

Ключевыми для окружения Бахмута назывались Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (населенный пункт, находящийся к югу от Андреевки).

Однако, как отмечает украинский OSINT-проект Deep State, хотя украинские военные успешно отрезают пути к Бахмуту с юга (где находится Андреевка и Клещеевка), город по-прежнему может снабжаться с севера. «СМИ распространяли некомпетентные заголовки об „окружении Бахмута“. Но этого нет и близко», — пишут авторы проекта.

В июле этого года командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский указывал, что стратегическая цель ВСУ на этом направлении — окружить Бахмут. По его словам, эта задача по силам украинским войскам.

Украина потеряла Бахмут в мае 2023 года, после продолжавшихся в течение полугода кровопролитных боев.

Анализ: Клещеевка как «ключи от Бахмута»

Корреспондент Украинской службы Би-би-си Олег Черныш

Украинские военные подтвердили, что село Клещеевка, расположенное к югу от Бахмута, освобождено украинскими военными. Накануне такие сообщения начали появляться в соцсетях со ссылкой на подразделения, которые ведут в этом районе боевые действия.

Автор фото, Генштаб ВСУ

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Клещеевка — небольшой и когда-то уютный пригород Бахмута, где до войны официально жили около полутысячи человек, — оказалась в эпицентре боевых действий почти год назад.

Российские силы, прежде всего ЧВК «Вагнер», в ноябре 2022 года начали в направлении этого населенного пункта активные штурмовые действия, а в январе 2023 года смогли его захватить. Россияне планировали двигаться дальше и взять под контроль последнюю логистическую артерию украинского гарнизона в Бахмуте — «трассу жизни» на город Константиновка.

Но произошло обратное. С начала мая украинские военные начали контратаки на флангах Бахмута и прежде всего — в направлении Клещеевки. На тот момент село превратилось в мощный укрепрайон РФ.

Но в случае успеха ВСУ российский гарнизон в оккупированном Бахмуте рисковал оказаться в «мышеловке». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда обвинял регулярные российские войска в том, что они без боя сдают позиции, которые наемники захватили за полгода до этого.

Российские силы держались за Клещеевку почти четыре месяца. Украинские военные, в первую очередь бойцы 3-й штурмовой бригады, постепенно приближались к селу с юга и севера, вытесняя противника все дальше на восток.

В середине сентября Клещеевка пала: войска РФ отступили.

Чем же так важно это село? Непосредственно на окраинах Клещеевки есть высокие холмы, которые позволяют фактически контролировать не только сам Бахмут, который находится в низине, но и автодорогу на Горловку, которая проходит в четырех километрах на восток. Это важный путь снабжения российского гарнизона.

Если его перерезать, остается только дорога из Бахмута в Попасную, а также путь в Лисичанск, который, правда, стал опасным, поскольку ВСУ вплотную приблизились и к этой трассе с севера.

Кроме того, около Клещеевки проходит железнодорожная ветка к Горловке и дальше — к Донецку. Именно за эту железнодорожную насыпь сейчас отошли россияне после потери своих позиций.

Смогут ли они удержать этот рубеж? На этот счет есть большие сомнения.

Российские военкоры и провоенные телеграм-каналы признают, что Клещеевка, за которую так долго держалась армия РФ, потеряна. Но они выражают надежду, что украинским военным не хватит сил, чтобы двигаться дальше.