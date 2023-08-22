Как Украине победить Россию. Британский генерал предложил три сценария окончания войны

Автор фото, Press Association Подпись к фото, Генерал Ричард Берронс длительное время возглавлял Объединенное командование Вооруженных сил Великобритании.

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час назад

Генерал Ричард Берронс в 2013-2016 годах возглавлял Объединенное командование (сейчас – Стратегическое командование) Вооруженных сил Великобритании. Также участвовал в миротворческих миссиях в Афганистане, Косово и Ираке. В интервью корреспонденту Украинской службы Би-би-си Ирене Таранюк отставной офицер высказал свое мнение относительно украинской армии и ее контрнаступления.

По мнению британского генерала, политика Запада была провальной в плане того, что Украина после вторжения РФ в Крым в 2014 году не получила достаточно оружия, чтобы предотвратить полномасштабную агрессию северного соседа.

«Запад оказывал военную помощь с задержкой», – считает Берронс.

Однако, с февраля 2022 года Запад начал действовать решительно и быстро, используя свои запасы оружия и боеприпасов для украинской армии.

Но западные союзники оказывают ВСУ помощь «по нарастающей шкале». Это связано с желанием Запада во что бы то ни стало не допустить, чтобы война расширилась и превратилась в столкновение между Россией и НАТО.

«Об этом свидетельствует то, сколько времени потребовалось, чтобы перейти к ракетным системам и крылатым ракетам, – сказал генерал. – И поэтому мы имеем ситуацию, которая сложилась сейчас – когда Украина имеет достаточно техники, боеприпасов, подготовки и денег, чтобы остановить дальнейшую оккупацию россиян. Она, похоже, достигла наивысшей точки, а украинские силы добиваются небольших тактических побед на поле боя».

Вполне возможно, что ВСУ достигнут решающего перелома в рамках нынешнего контрнаступления, прогнозирует эксперт.

«Но даже если они до наступления зимы достигнут больших успехов на поле боя, этого будет недостаточно, чтобы изгнать Россию из Украины. То есть, нынешних мощностей достаточно, чтобы не проиграть, достаточно, чтобы не усугубить ситуацию – но недостаточно, чтобы победить».

Сейчас, замечает Берронс, наступает время третьего этапа западной военной помощи. Это «этап выбора»: будет ли Запад помогать Украине столько, сколько нужно – предоставлять ей оружие, обучение, деньги и поддержку, – или нет?

«По моему мнению, это дело по крайней мере двух лет – чтобы дать Украине способность победить Россию на поле боя и освободить всю свою территорию. Это очень большой вопрос, и не стоит забывать, что и Россия думает о том же, но с точностью до наоборот. Не стоит ли ей взять паузу, чтобы перевооружиться – и вернуться, чтобы ударить еще сильнее? Так что эта война сейчас вышла на очень тяжелый этап».

Преимущества и недостатки ВСУ

Автор фото, EPA Подпись к фото, Отставной британский генерал отметил изобретательность украинских военных, но заметил, что им нужно больше оружия

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«Украинские вооруженные силы показали себя в обороне просто фантастически», – говорит генерал Берронс.

«Они удивили многих – даже в Украине. Но успехи первого этапа войны были в значительной степени обусловлены системными провалами и некомпетентностью российских вооруженных сил, которые были намного больше, но совсем не лучше. А сейчас мы на другом этапе, когда уже Украина имеет инициативу на поле боя».

Украинская армия продвигается вперед отчасти благодаря технике и выучке НАТО. Но еще полгода назад эти украинские солдаты не были профессиональными военными.

«А от них теперь требуют самого тяжелого – атаковать хорошо укрепленные, хорошо подготовленные и защищенные позиции врага. И они это делают силами, хорошо подготовленными, но дозированными – а не той подавляющей силой для прорыва, которую мы все представляли весной».

Ричард Берронс считает, что если дать ВСУ «больше времени, больше техники, больше денег, боеприпасов», то они могут победить россиян на поле боя.

Британский офицер отметил изобретательность украинских вооруженных сил, а именно - то, как они сумели перепрофилировать коммерческие дроны для боевых нужд, как они используют интернет и искусственный интеллект.

Преимущества и недостатки российской армии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти России не готовы сейчас прекратить войну, уверен генерал Берронс. На фото – уничтоженный российской армией город Бахмут

Ричард Берронс уверен, что после ужасного начала войны российские военачальники сделали выводы.

«Они потратили много ресурсов, отдали много жизней своих молодых солдат, однако чему-то и научились».

Это видно, во-первых, по тому, как они – практически «хрестоматийно» построили оборонительные линии – вдоль линии фронта протяженностью более тысячи километров.

Здесь и глубокие минные поля, и три пояса окопов, и организованные на некоторых участках слаженные контратаки. Также российская артиллерия научилась не быть, как раньше, стационарной целью для дальнобойных высокоточных ударов ВСУ. Кремль также мобилизовал оборонную промышленность.

«Следовательно, перед Россией как врагом Украины встала дилемма: или, сжав зубы, держаться за как можно большую часть захваченной Украины и одновременно восстанавливать силы для будущего наступления, и это очень неприятный, но вероятный сценарий, – говорит Берронс. - Или у России закончится воля воевать дальше».

«По моим оценкам, Россия, то бишь российское руководство, и близко не готово прекратить эту войну. Именно из этого должна исходить не только Украина, но и Запад в его поддержке Украины».

Варианты завершения войны

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший командующий Объединенных сил Великобритании видит три варианта завершения войны. Все они зависят от способности и желания украинского народа продолжать борьбу

Генерал Берронс видит три альтернативных варианта завершения российско-украинской войны. Решать, каким путем пойти, будет украинский народ, отмечает он.

Первый вариант – это отказ Украины от дальнейшей борьбы. Причиной может быть неверие в то, что россиян возможно выбить со всей оккупированной территории или это будет стоить слишком много сил, крови и денег.

«На мой взгляд, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет».

Другой путь – это остановить боевые действия сейчас. Объявить не перемирие, а временное прекращение огня, признавая, что нет военного способа для решительной победы на поле боя.

«То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановление вооруженного конфликта. К сожалению, обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, тогда как все остальные будут жить в условиях неопределенности».

Третий путь заключается в ряде шагов, главный из которых – перестать требовать от Украины соблюдения четких графиков. То есть не требовать от нее достичь быстрого результата на поле боя, угрожая прекратить западную поддержку.

«Цена попыток победить, когда для этого нет сил, – в том, что Украина может потерять то, что уже получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны», – говорит Берронс.

Если устранить такое давление, то третий путь заключается в том, чтобы «остановиться и задуматься». То есть ВСУ должны поддерживать постоянное давление на россиян на линии фронта, продолжать медленно истощать их силы, даже в течение зимы.

А тем временем необходимо будет развивать военную мощь Украины с западной поддержкой, чтобы она одержала убедительную победу на поле боя в следующем году или через год.

Автор фото, Press Association Подпись к фото, Генерал Ричард Берронс получает рыцарский орден от короля Карла III (на тот момент – принц), октябрь 2013 года

«Потому что если нарастить превосходящие мощности, построить превосходящую силу, то победа будет быстрее, а потери – меньше».

«А пока это происходит, – говорит Берронс, – нужно дальше ослаблять российскую решимость и боеспособность атаками на ее Черноморский флот, влиянием на российское общественное мнение – поэтому дальнейшие беспилотные удары в Москве будут иметь большое символическое, если не военное значение».

Особенность этого сценария – в том, что он требует, чтобы украинский народ был готов к долгой и нелегкой войне.

И еще для этого нужна стабильная поддержка Запада.

Генерал Берронс говорит, что это примерно 100 млрд долларов в год – «вполне посильная сумма для западных экономик».

Берронс прогнозирует, что война не завершится в ближайшее время. Он не видит для этого никаких предпосылок.

«Единственное, что сейчас понятно – то, что эта война еще далека от завершения. Обе стороны настроены воевать дальше, а Запад обязался поддерживать Украину столько, сколько потребуется».