Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где ему грозил арест по ордеру Международного уголовного суда

Автор фото, Alexander Kazakov/TASS

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21 минуту назад

Президент России Владимир Путин по взаимной договоренности не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, сообщается на сайте канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафозы. Поездка была под вопросом из-за ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, а также из-за опасений переворота, писали СМИ.

Российскую делегацию на 15-м саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин, вероятно, примет участие в саммите по видеосвязи из Москвы.

Поездка в ЮАР стала бы первым официальным зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд в марте выдал ордер на его арест по обвинению в депортации украинских детей.

Южноафриканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает её исполнять решения МУС. Безуспешные попытки разрешить эту коллизию привели к тому, что власти ЮАР сами пытались убедить Путина не приезжать на саммит. Россия не признаёт Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию.

«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать», — говорил изданию News24 вице-президент страны Пол Машатиле. В интервью на прошлой неделе он отмечал, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы Путин не приезжал: «Однако россияне недовольны. Они хотят, чтобы он приехал».

В итоге президент ЮАР Сирил Рамафоза даже попросил у Международного уголовного суда разрешения не арестовывать Путина. Агентство Reuters цитировало обращение Рамафосы к суду, где говорилось: «Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, комментируя это утверждение, заявил: «Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно».

Еще одной проблемой, помешавшей поездке Путина, мог стать мятеж ЧВК «Вагнер», писало на прошлой неделе издание The Moscow Times со ссылкой на источники.

После мятежа ЧВК «Вагнер» в Кремле опасаются повторения внутренней дестабилизации и потери власти, утверждало издание.

Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС, чтобы послать сигнал Западу, что он не находится в изоляции, а россиянам — что он по-прежнему силен и уверен в себе.

Однако события последних месяцев, в том числе отсутствие успехов российских войск на фронте и марш наемников ЧВК «Вагнер» на Москву, якобы пошатнули решимость Путина, говорили The Moscow Times источники.