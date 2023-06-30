Курсы евро и доллара по отношению к рублю достигли уровня марта прошлого года. В чем причина?

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Автор, Ольга Шамина

Должность, Русская служба Би-би-си

час назад

Рубль на этой неделе стремительно дешевеет. Скорее всего, основная причина — это последствия мятежа, устроенного на выходных Евгением Пригожиным.

На торгах на Московской бирже в середине дня пятницы доллар превысил значение 89 рублей — и это произошло впервые с марта 2022 года. Тогда российская валюта сильно ослабевала из-за неопределенности, вызванной войной, а ЦБ пришлось срочно действовать — поднимать ставку и вводить ограничения на обмен валюты, чтобы поддержать курс.

Сейчас падение, конечно, не столь масштабное. Но за неделю после мятежа Пригожина доллар вырос на почти на 3%. Евро подорожал примерно на 4% и в пятницу днем поднимался до 97 рублей. В ЦБ уже заявили, что рисков для финансовой стабильности в падении рубля не видят.

В онлайн-банках курсы выше, чем на бирже. Но при этом в пятницу они сильно различаются от банка к банку — обычно такое происходит в периоды турбулентности на рынке. В приложении «Сбера» можно было купить в пятницу днем доллары по 92 рубля, а в «Альфе» — по 96,5 рубля.

Но доллары и евро, купленные в онлайн-банках, скорее, виртуальные — их можно снять только в рублях по текущему курсу.

Почему мятеж привел к ослаблению рубля?

Это типичный «черный лебедь» — событие, которое на рынке не могли учитывать и которое может радикально изменить ситуацию и иметь долгосрочные последствия. Их, правда, сейчас тоже сложно спрогнозировать.

Соответственно инвесторы распродают рубли и уходят в более надежные активы — как раз, чтобы переждать период неопределенности и сохранить средства. То же самое делает и население — через банки. Все это давит на рубль.

Тем более что после начала войны и ухода иностранных игроков объемы торгов на рынке сильно уменьшились. Это значит, что рубль стал более резко реагировать на любые шоковые события.

Другие факторы

Аналитики при этом отмечают и другие факторы, которые могли привести к ослаблению рубля. «БКС Экспресс» пишет о фундаментальных факторах: из-за санкций и падения цен на нефть сократилась экспортная выручка, а импорт наоборот растет. Плохо влияют на рубль и сильно возросшие расходы бюджета.

Еще одной причиной может быть продолжающийся уход иностранных инвесторов. В «СбеИнвестициях» считают, что на ситуацию могло повлиять сообщение о том, что «Магнит» увеличит выкуп акций у иностранцев.

В «ЛокоИнвест» называют еще два фактора. Во-первых, население и бизнес продолжают выводить деньги из страны на валютные счета. Во-вторых, валюту покупают уехавшие россияне, которые продолжают работать в стране удаленно.

Как долго будет длиться падение?

Аналитики, тем не менее, считают, что вряд ли «эффект выходных» продлится долго.

«Вероятно, сказались события выходных, однако этот драйвер должен быть непродолжительным», — говорится в другом своем обзоре «БКС Экспресс». В компании ждут, что рост доллара затормозится на уровне 87-89 рублей.

В «ЛокоИнвест» считают, что рубль все же начнет укрепляться. Во-первых, события выходных скажутся на потреблении и импорте — покупать будут сдержаннее. 11-й пакет санкций ЕС, принятый на выходных, еще сильнее осложнит ввоз товаров в страну.