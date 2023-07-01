Дроны на Ле Бурже. Европа переживает бум военных беспилотников

Автор фото, AFP Подпись к фото, На авиасалоне Ле Бурже в 2023 году было особенно много беспилотников

Война в Украине изменила европейский взгляд на применение беспилотников, ускорив работы в области создания военных дронов. На завершившемся авиасалоне во французском Ле Бурже, который проходил в конце июня, БПЛА были одной из главных тем.

Прежде всего это касается крупных беспилотников класса MALE, что расшифровывается как «medium altitude, long endurance» («средневысотный с большой продолжительностью полета»).

Такие дроны, возможно, менее заметны, чем небольшие тактические беспилотники, о которых довольно много говорят в контексте войны в Украине и кадры с которых публикуют в соцсетях, но, судя по экспозиции на Ле Бурже, именно этот класс дронов сейчас переживает настоящий бум.

Летательные аппараты MALE бывают самых разных размеров, но их объединяют задачи, для которых их создают.

Автор, Павел Аксенов

Должность, Русская служба Би-би-си

50 минут назад

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В первую очередь, они предназначены для сбора информации, наблюдения, целеуказания и разведки. Такие аппараты часто бывают довольно крупными, что позволяет им также нести вооружение и наносить удары по наземным целям.

В начале российского вторжения в Украину, а также в ходе военного конфликта в Карабахе в интернете появлялось много роликов, снятых камерами одного из самых известных дронов класса MALE — турецкого беспилотника Bayraktar TB2.

Однако такие аппараты слишком уязвимы для средств противовоздушной обороны, и поэтому их ударные возможности используются чаще против вооруженных формирований, которые не способны активно бороться с воздушными целями.

Поэтому довольно быстро ВСУ перестали использовать TB2 для нанесения ударов, и эти дроны стали заниматься разведкой вне зоны действия ПВО, благо их аппаратура позволяет вести наблюдение с большого расстояния.

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Европа (как и Россия) оказалась в этой области в числе догоняющих, но теперь, судя по количеству новых разработок на Ле Бурже, она готовится, как минимум, сравняться с лидерами.

Хотя характеристики представленных европейских проектов во многом схожи, на самом деле они конкурируют не столько между собой, сколько с американским MQ-9 Reaper — созданным на базе Predator аппаратом, который производится уже более 20 лет и состоит на вооружении во Франции, Испании, Великобритании, Польше и Италии.

Однако потребность в таких аппаратах только возрастает, и в будущем рынка, скорее всего, хватит на всех.

Россия также разрабатывает дроны такого класса, однако в авиасалоне Ле Бурже участия не принимала. Российский дрон «Орион» компании «Кронштадт» участвует в войне с Украиной. Про его характеристики известно немного: он способен вести разведку и наблюдение, а также применять боеприпасы.

Французский Aarok

Одной из несомненных звезд парижского авиасалона в 2023 году стал большой беспилотник Aarok ранее малоизвестной французской компании Turgis & Gaillard.

Это довольно крупный аппарат с размахом крыла более 20 метров и впечатляющей полезной нагрузкой в 2,7 тонны. Это очень большой показатель, который примерно соответствует нагрузке, например, истребителя МиГ-29 базовой модификации.

Подпись к фото, Перед Aarok выставили впечатляющий набор макетов вооружений, но он не сможет нести все эти ракеты разом - это лишь примеры различной боевой нагрузки

Впрочем, характеристики этого беспилотника пока только заявлены. Представители Turgis & Gaillard рассказали Би-би-си, что свой первый полет этот дрон должен выполнить до конца 2023 года.

Поэтому многие из его возможностей пока даже не объявляются публично, например, потолок. Другие, такие как продолжительность полета в сутки, объявлены приблизительно — от 24 до 30 часов.

Компания объявила, что это будет первый европейский дрон класса MALE, но на самом деле в Европе уже есть другие проекты, которые находятся на более поздних стадиях разработки. Тем не менее, если Aarok будет доведен до серийного производства с заявленными характеристиками, то он может быть весьма востребован на рынке.

Говорить о каких-то боевых характеристиках тоже пока рано, поскольку в настоящее время компания тестирует не столько оборудование и вооружения, сколько сам планер.

Но на экспозиции в Ле Бурже перед беспилотником на отдельной стойке была представлена в качестве примера электрооптическая система компании Safran, оснащенная различными датчиками, которые позволяют вести разведку, наблюдение и лазерное целеуказание на большой высоте. Эти датчики объединены в один блок, который устанавливают в нижней части летательного аппарата.

Turgis & Gaillard — частная компания, которая на рынке противостоит большим авиастроительным компаниям и даже консорциумам. Однако недооценивать такие предприятия не стоит, достаточно вспомнить турецкую компанию Baykar и ее успешный проект Bayraktar.

Всем миром

Еще один европейский проект на Ле Бурже представил как раз германо-франко-итальяно-испанский консорциум, в который вошли такие гиганты, как Airbus, Dassault Aviation и Leonardo. Их беспилотник называется Eurodrone и на авиасалон они привезли его прототип.

Это еще более крупный аппарат с размахом крыла в 30 метров и полезной нагрузкой в 2,3 тонны.

Этот двухмоторный беспилотник, как говорится на сайте производителей, сможет держаться в воздухе до 40 часов на максимальной высоте 13 километров.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Eurodrone уже показывали на других авиасалонах, но этот беспилотник пока не поднимался в воздух

Первый полет он совершит позднее, чем Aarok, — в 2027 году, а серийное производство планируется начать спустя два года. Впрочем, как это случается в авиационных программах, сроки могут сдвинуться «вправо» и в реальности испытания и производство могут начаться позднее.

Как утверждают производители, у них должен получиться довольно тихий аппарат, который не будет уступать в скорости конкурентам.

Эти два аппарата вполне могут составить конкуренцию MQ-9 Reaper, который может поднимать на высоту до 15 километров 1,7 тонны полезной нагрузки и держаться в воздухе до 27 часов.

Но кроме них в Европе продолжают разрабатывать и другие, менее крупные беспилотные аппараты класса MALE. Они также были представлены на Ле Бурже.

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Falco Xplorer - вооружен и опасен

Италия c начала 2010-х годов пытается закрепиться на рынке средневысотных дронов. Компания Piaggio выпустила довольно необычный дрон P.1HH HammerHead, просто переделав бизнес-самолет в военный беспилотник. Однако до крупной серии дело не дошло.

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Теперь уже другая итальянская компания — Leonardo — привезла на авиасалон беспилотник Falco Xplorer.

Как и HammerHead, этот аппарат был изначально разработан для мирных целей, правда, в отличие от самолета Piaggio, он никогда не был пассажирским, а сразу строился как дрон. Правда, назначение этого БПЛА — наблюдение с воздуха — вполне можно считать двойным.

Их уже выпущено более 60 единиц, так что новинкой этот дрон назвать трудно. Но на авиасалон в Ле Бурже Leonardo привезла не просто военную версию этого аппарата, а вооруженную британской ракетой Brimstone. Эти ракеты стоят на вооружении украинской армии, которая использует их против российских войск.

Как отмечает в своем репортаже с авиасалона издание Defense News, этот проект идет вразрез с итальянской традицией воздерживаться от вооружения дронов, отдавая предпочтение чисто разведывательным функциям.

По мнению автора материала, этот аппарат, который планируется вывести на рынок в 2025 году, будет интересен не столько итальянцам, сколько другим странам — в первую очередь тем, которые используют ракеты Brimstone. Среди них, кроме Великобритании, — Саудовская Аравия, Катар, Германия и с недавних пор Украина.

Рынок дронов

В мире происходит настоящий бум средневысотных долголетающих беспилотников, и на Ле Бурже, кроме этих проектов, были представлены уже существующие аппараты.

Например, Safran Patroller, который в ближайшем будущем начнет поступать на вооружение французской армии. Это сравнительно небольшой аппарат с полезной нагрузкой в 210 килограммов и продолжительностью полета в 15 часов на максимальной высоте в четыре километра.

Подпись к фото, Safran Patroller в ближайшем будущем начнет поступать на вооружение французской армии

Его характеристики отличаются от более крупных дронов, которые создаются в Европе, но он тоже принадлежит к классу MALE и тоже способен нести не только разведывательное оборудование, но и вооружения.

Турецкая государственная компания TUSAŞ [Турецкая авиационная и космическая промышленность — TAI] представила на Ле Бурже сразу два БПЛА, которые, как рассказал ее представитель, отличаются от известного Bayraktar большими размерами и назначением.

Один из них — Anka 1 — совершил свой первый полет еще в 2010 году, и поставляется на экспорт в несколько стран, включая Казахстан, Алжир, Малайзию. Хотя этот аппарат и крупнее «Байрактара», его характеристики можно считать средними — потолок (максимальная высота полета) в девять километров, а масса полезной нагрузки всего 200 килограммов.

Подпись к фото, Anka 1 был создан еще в 2010 году

Второй турецкий дрон на выставке — Aksungur — более крупный, с потолком в 12 километров, продолжительностью полета 12 часов и полезной нагрузкой в 250 килограммов.

Подпись к фото, Aksungur - новый турецкий беспилотник, который только начинает поступать на вооружение

TAI показала на авиасалоне свой третий, еще более крупный дрон, правда, только в виде масштабной модели. Однако, по словам представителей компании, он совершит первый полет в самое ближайшее время. Судя по его очертаниям, он будет построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Как и частная компания Baykar, крупная государственная корпорация TAI вкладывает большие средства в разработку беспилотников класса MALE. Турция вместе с другими странами, такими как США и Израиль, остается одним из мировых лидеров в производстве таких дронов.