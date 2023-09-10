Землетрясение в Марокко: погибли не менее 2000 человек, поиски выживших продолжаются

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обрушившееся здание на дороге между Амизмизом и Уирганом в горном массиве Высокий Атлас

час назад

По последним данным, наибольшее число погибших в результате землетрясения в Марокко зарегистрировано в провинции Аль-Хауз, где находился эпицентр.

К настоящему времени в этой провинции насчитали почти 1300 погибших, а в провинции Тарудант — более 450.

Всего в результате землетрясения, уничтожившего целые деревни в сельской местности, погибло не менее 2 012 человек, 2 059 получили ранения, 1400 из них находятся в критическом состоянии.

Толчок магнитудой 6,8 произошел вечером 8 сентября на юге Марокко. Через 19 минут последовал еще один — магнитудой 4,9.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Землетрясение в Марокко: момент удара и последствия", Продолжительность 1,41 01:41 Подпись к видео, Землетрясение в Марокко: момент удара и последствия

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км.

Эпицентр находился в малонаселенном районе Атласских гор, в 71 км к юго-западу от Марракеша, крупного туристического центра. Однако толчки ощущались также в столице страны Рабате, расположенном примерно в 350 км, а также в Касабланке, Агадире и Эс-Сувейре.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Марракеше и его окрестностях в результате землетрясения пострадали более 300 тыс. человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Солдаты выносят тела погибших из обрушившегося здания в горной деревне Тафегагте

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Многие жертвы, как предполагается, находились в отдаленных районах: уже подтверждены погибшие в провинциях и муниципалитетах Марракеш, Эль-Хауз, Уарзазат, Азилаль, Шишауа и Тарудант.

Кроме того, есть опасения, что под завалами остаются люди: в частности, одна семья находится под обломками своего дома в городе Аль-Хауз, расположенном недалеко от эпицентра.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на жителей Марракеша, в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий. Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети, отмечает агентство.

Одна из жительниц Марракеша рассказал Би-би-си о том, что старый город, обнесенный стеной, сильно пострадал.

По ее словам, значительные разрушения есть и в деревнях за пределами Марракеша, где многие до сих пор не получили помощи.

Кэролайн Холт, директор по операциям Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в субботу предупредила, что ближайшие сутки-двое будут «критическими с точки зрения спасения жизней».

«Поисково-спасательные работы будут приоритетными, конечно, параллельно с тем, чтобы убедиться, что о выживших позаботились», — сказала она.

​​Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Марокканский сенатор и бывший министр туризма Лашен Хаддад сообщил Би-би-си, что спасательные работы в небольших отдаленных деревнях затруднены сложным рельефом горного района, где произошло землетрясение.

Тем не менее, спасательные команды, в которых также работают военные, сумели добраться до десятков деревень. «По мере того, как они добираются до населенных пунктов, пытаясь разобрать завалы, они находят выживших и погибших», — сказал Хаддад.

Марокканская армия расчистила одну из основных дорог, ведущих в районы, которые наиболее сильно пострадали от землетрясения, что позволило доставить людям жизненно необходимую помощь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разрушения в Амизмизе, недалеко от Марракеша

Обвалы на узких извилистых дорогах затруднили доступ спасателей в пострадавшие деревни.

Один из местных жителей рассказал Би-би-си, что завалы затрудняют поиск людей.

«Много дорог перекрыто, многие не могут найти своих родителей, многие до сих пор находятся под завалами. Люди все еще ищут своих родственников. На них обрушилось все: горы, дома», — сказал Адини Мустафа.

Другая местная жительница, британская журналистка Элис Моррисон, живущая недалеко от деревни Асни, рассказал, что по всей дороге разбросаны камни: «Я стою рядом с валуном, который в три раза выше и в три раза длиннее меня, прямо посреди главной дороги».

По ее словам, многие старые дома просто развалились.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пострадали целые деревни - как, например, это небольшое поселение в Тахнауте

Несколько стран, от Франции до Алжира и Турции, где в начале этого года произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек, выразили свою поддержку и солидарность.

Несколько стран уже предложили помощь Марокко, в том числе Италия, Испания, Франция и США.

Президент США Джо Байден заявил, что «глубоко опечален гибелью людей и разрушениями».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал: «Мы готовы помочь нашим марокканским друзьям всем, чем можем». Он также отметил, что Великобритания оказывает поддержку британским гражданам, находящимся в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова оказать немедленную помощь.

Глава Индии Нарендра Моди, выступая на саммите G20 в Дели, заявил, что международное сообщество придет на помощь Марокко.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Марракеше люди ночуют на улице, опасаясь новых толчков

Испания объявила, что направит 65 специалистов для оказания помощи в спасательной операции в соседнем Марокко.

По словам министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, Мадрид получил просьбу о помощи из Рабата в воскресенье утром.

«Это знак испанской солидарности и чувства дружбы, которое объединяет народ Испании с народом Марокко, — сказал Альбарес. — Мы передадим помощь в том объеме, в котором нуждается Марокко. Вначале мы создаем поисково-спасательные группы, поскольку необходимо попытаться найти наибольшее количество живых людей, чтобы спасти их».

Однако Международный Красный Крест предупредил, что на восстановление разрушенных деревень и старых центров городов могут уйти годы.