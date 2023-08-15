«Не буду растить детей в недемократической стране». Израильские либералы задумались об эмиграции

Подпись к фото, По мнению экспертов по релокации, многие из тех, кто хочет эмигрировать – высококвалифицированные специалисты, как профессор Чен Хоффманн

Автор, Йоланда Нелл

Должность, Корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

34 минуты назад

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Корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Йоланда Нелл размышляет о том, почему многие израильтяне ходят на демонстрации протеста против судебной реформы – и при этом всерьез задумываются о том, чтобы уехать из страны.

Ниже – перевод ее материала. Прочитать оригинал можно здесь.

Согласно результатам нового опроса, в то время как десятки тысяч израильтян продолжают участвовать в еженедельных акциях протеста против вызывающих острые споры планов судебной реформы, проводимой правительством, каждый третий житель страны подумывает о том, чтобы покинуть ее.

Профессор Чен Хофман – один из них. Обычно вместе с женой и детьми они каждую пятницу вечером начинают еврейский шаббат с совместной трапезы. В последнее время они заканчивают его на огромном антиправительственном митинге.

«Это не наш ритуал – выходить на улицы и протестовать, но мы вынуждены, потому что мы теряем свою страну, как нам кажется», – говорит доктор, с которым я общаюсь на еженедельной субботней демонстрации в центре Тель-Авива.

Хофман – ведущий израильский радиолог – находится в процессе переезда в Великобританию, где будет работать в одной из местных больниц. Более того, он пытается убедить других членов своей семьи, у всех из которых есть паспорта европейских стран, также рассмотреть возможность переезда.

«Я еду в Лондон в академический отпуск, и это такая лабораторная работа, чтобы понять, смогу ли я жить за пределами Израиля, – объясняет он. – Если ситуация будет настолько плохой – а она ухудшается с каждым днем, – мы найдем новое место жительства».

Толпы людей на улице Каплан в Тель-Авиве, трубящих в клаксоны и размахивающих израильскими флагами, возмущены принятием закона, ограничивающего полномочия Верховного суда.

Протестующие считают, что это ставит под угрозу демократию. Однако правящая коалиция Израиля настроена радикально и утверждает, что ее действия укрепляют демократию, поскольку исправляют судебную систему, позволяющую слишком легко отменить законы, принятые избранными политиками.

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Подпись к фото, Израильские демонстранты опасаются, что ослабленный Верховный суд не сможет обеспечить защиту гражданских прав

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Хотя демонстранты все еще надеются, что новые законы удастся отменить, многие признают, что они или их близкие задумываются об эмиграции.

«Это будет ужасно, но я не буду растить своих детей в недемократической стране, – говорит участвовавшая в акции протеста Сара. – Если я не смогу быть уверена в том, что права моей дочери как молодой женщины гарантированы, мы здесь не останемся».

По словам израильских экспертов по релокации, в последние несколько месяцев они наблюдают всплеск активности. Ожидаемые негативные экономические последствия затеянной правительством судебной реформы и рост стоимости жизни тоже подталкивают желающих уехать.

«Мы наблюдаем резкое увеличение спроса на информацию: "Мы хотим переехать в другую страну, как нам начать процесс?" – говорит Шей Обазанек, генеральный директор одной из крупных компаний Ocean Relocation. – Люди с заграничными паспортами, которые могут переехать, обращаются за советом».

К Рут Нево, специалистке по релокации, базирующейся в Португалии, впервые стали обращаться израильские клиенты. «Это было просто безумие: в течение многих лет я не видела ни одного, а теперь около 25 обращений в день, – говорит она. – Причем люди, которые обращаются, высоко образованные. Я говорю об адвокатах, судьях, полицейских, преподавателях университетов, специалистах по информационным технологиям; они просто очень озабочены происходящим».

Подпись к фото, Чен Хофманн и его семья ходят на антиправительственные митинги в Тель-Авиве еженедельно

Если обратиться к мировым трендам, окажется, что большинство людей, рассматривающих возможность эмиграции по политическим мотивам, в итоге не доводят дело до конца. Например, и до, и после избрания Дональда Трампа в 2016 году многие американцы грозились переехать за границу, но в итоге отказались от своих намерений.

Однако в Израиле недавние политические потрясения вскрыли глубокие социальные противоречия и вызвали тревогу по поводу меняющейся демографической ситуации.

Нынешнее коалиционное правительство опирается на ультраортодоксальных евреев и религиозных националистов, придерживающихся социально-консервативных ценностей. Они представляют собой быстро растущую часть населения из-за относительно высокой рождаемости.

По мере того, как светские израильтяне становятся меньшинством в стране, они все чаще видят угрозу своему либеральному образу жизни. Теперь они опасаются, что и суды больше не смогут защитить их гражданские права.

«Я думаю, что за последние шесть месяцев медленный, постепенный демографический процесс вдруг стал чрезвычайно очевидным», – говорит профессор Алон Таль, заведующий кафедрой государственной политики Тель-Авивского университета.

Он отмечает, что секулярные евреи в Израиле по-прежнему несут наибольшую часть налогового бремени. На них же по большей части ложится и обязанность нести военную службу, зачастую они проводят годы в резерве. А ультраортодоксальная община много десятилетий освобождена от воинской повинности.

Автор фото, ANADOLU AGENCY Подпись к фото, Многие из протестующих считают себя патриотами, среди них есть ветераны и резервисты

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Профессор Таль предупреждает, что отток населения, если он произойдет, может стать разрушительным и оказать непропорциональное воздействие на такие ключевые отрасли, как высокие технологии, медицина и наука в целом.

«Когда действительно талантливые люди, от которых зависят инновации и экономическое развитие, от которых так зависит эта страна, решат, что с них хватит, и они не хотят жить в стране, которая больше их не представляет, тогда может наступить экономический крах», – говорит он.

В медицинском центре «Шиба», расположенном недалеко от Тель-Авива, профессор Хоффман просматривает МРТ-снимки беременных женщин. Он – один из четырех специалистов по нейрорадиологии плода в Израиле.

Недавно был опубликован новый опрос, в котором более трети молодых израильских врачей и студентов-медиков заявили, что планируют в ближайшее время покинуть страну. По словам профессора, он также знает многих опытных медицинских работников, которые, как и он, собираются уехать за границу, и признается, что испытывает противоречивые чувства.

«Уже сейчас у нас не хватает врачей, – отмечает он. – Поэтому, если даже 5% уехавших не вернутся, это будет катастрофа».

На еженедельных акциях протеста в центре Тель-Авива звучит национальный гимн.

Демонстранты считают себя настоящими патриотами. Многие из них – ветераны израильской армии или резервисты.

Некоторые настаивают на том, что, что бы ни случилось, они не уедут никогда.

«Я очень переживаю, но остаюсь из чувства солидарности», – говорит Рут, врач, которая также приходит на акции протеста каждую неделю и ранее работала в других странах.

«Бороться – это моя обязанность, – продолжает она. – Для меня это как вторая армейская служба. Мы теперь как армия».

Скандируя «Демократия», израильтяне продолжают бороться в полную силу, пытаясь заставить правительство отказаться от реформы судебной системы.