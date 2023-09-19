NYT: взрыв на рынке в Константиновке, вероятно, был вызван украинской ракетой, выпущенной из «Бука»
Американская газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого сделали вывод, что недавний удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки ПВО «Бук».
В результате взрыва ракеты в Константиновке в начале сентября погибли по меньшей мере 15 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию.
Однако журналисты New York Times сделали другие выводы, изучив свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, свидетельствующие о пуске.
Би-би-си не может самостоятельно подтвердить выводы журналистов New York Times.
Авторы публикации в NYT при этом напоминают, что «за время вторжения в Украину Россия неоднократно и систематически атаковала гражданских и наносила удары по школам, рынкам и жилым домам, что является частью намеренной тактики по запугиванию населения». В той же Константиновке в апреле армия РФ обстреляла жилые дома и детский сад, что привело к гибели шести человек, продолжает издание.
Однако обстоятельства трагедии в Константиновке, произошедшей 6 сентября, говорят в пользу того, что на рынке разорвалась украинская ракета, заявляют репортеры NYT.
«Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты New York Times смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, проинтервьюировали свидетелей и собрали части использованного оружия», — сказано в расследовании.
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Официальный представитель ВСУ сообщил изданию, что спецслужбы страны ведут расследование инцидента, и отказался дать другие комментарии, сославшись на украинские законы.
Авторы расследования NYT отмечают, что у них нет данных о том, как вышло, что украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Однако это может быть связано с тем, что она отклонилась от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения. Удар, вероятно, был результатом трагической случайности, сказано в публикации.
Ракета прилетела с северо-запада?
Вскоре после удара основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (CIT объявлен в России нежелательной организацией, а Левиев — «иноагентом»), проанализировав видео из Константиновки, выложенное президентом Зеленским, сообщил, что ракета могла прилететь с северо-запада, где находятся позиции украинской армии.
Левиев также предположил, что ракета была выпущена украинским самолётом. При этом он подчеркнул, что это было трагической случайностью, а не целенаправленным ударом.
Свои выводы журналисты NYT основывают на таких утверждениях:
- Вероятное попадание украинской ракеты произошло в ходе боев, которые продолжаются в соседних районах. Предыдущей ночью российские силы обстреляли Константиновку; как сообщали местные телеграм-каналы, всего за несколько минут до удара по рынку украинская артиллерия вела огонь с территории города.
- Кадры с камер наблюдения показывают, что ракета прилетела в Константиновку со стороны территории, которая находится под контролем Украины, а не из районов, занятых армией РФ. Это предположение журналисты делают, поскольку в момент приближения ракеты по меньшей мере четверо прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть в направлении подконтрольной Украине территории. Кроме того, за несколько мгновений до взрыва отражение ракеты видно на двух припаркованных автомобилях, что показывает направление движения с северо-запада.
- По данным анализа NYT и экспертов в области взрывчатых веществ, воронка от взрыва и вызванные им повреждения говорят о том, что ракета прилетела именно с северо-запада.
- Как утверждают журналисты NYT, у них есть доказательства, что за несколько минут до взрыва на рынке украинские военные запустили два ракеты класса «земля-воздух» в направлении линии фронта из города Дружковка, расположенного примерно в 15 километрах к северо-западу от Константиновки. В частности, в этот момент в Дружковке находились репортеры издания, которые слышали запуск ракеты в 14:00, и через несколько минут — еще один. Звук второго запуска был случайно записан на телефон одного из членов группы. О запуске ракеты в это время говорили также жители Дружковки. Еще два свидетеля сообщили изданию, что видели ракеты, летящие в направлении Константиновки. Данные о запуске двух ракет в интервью NYT подтвердил и украинский военный, попросивший об анонимности.
- Время запуска этих ракет совпадает со взрывом на рынке в Константиновке, который произошел около 14:04.
- Журналисты NYT побывали на предполагаемом месте запуска — поле на окраине Дружковки, где, по словам местных жителей, ранее были замечены украинские ракетные комплексы ПВО. Они увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна — предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки, сделанные до и после трагедии, авторы публикации сделали вывод, что в день удара там появились новые следы ракетных пусков.
- Как напоминают авторы расследования, украинские власти обвинили российские силы в использовании для удара по Константиновке модифицированных ракет ПВО С-300. Однако, как сказано в публикации, в С-300 используется другая боеголовка по сравнению с той, что взорвалась на рынке.
- Журналисты измерили отверстия от поражающих элементов, которые изрешетили фасады зданий на рынке в Константиновке, и заключили, что по размеру и форме они соответствуют только одной ракете — 9M38 — ее использует комплекс ПВО «Бук». Такое оружие есть как у Украины, так и у России. Для сравнения репортер NYT также изучил образцы поражающих элементов российских ракет С-300 ми С-400, а также двух американских систем ПВО.
- К выводу о том, что в Константиновке взорвалась именно ракета 9M38, пришли и два эксперта по утилизации боеприпасов, которые попросили об анонимности.
- Пожар на рынке в Константиновке начался, поскольку в момент попадания в ракете, вероятнее всего, было немало неиспользованного топлива, заключают авторы расследования.