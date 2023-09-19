NYT: взрыв на рынке в Константиновке, вероятно, был вызван украинской ракетой, выпущенной из «Бука»

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Момент взрыва в Константиновке - кадры с камеры наружного наблюдения

час назад

Американская газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого сделали вывод, что недавний удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки ПВО «Бук».

В результате взрыва ракеты в Константиновке в начале сентября погибли по меньшей мере 15 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию.

Однако журналисты New York Times сделали другие выводы, изучив свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, свидетельствующие о пуске.

Би-би-си не может самостоятельно подтвердить выводы журналистов New York Times.

Авторы публикации в NYT при этом напоминают, что «за время вторжения в Украину Россия неоднократно и систематически атаковала гражданских и наносила удары по школам, рынкам и жилым домам, что является частью намеренной тактики по запугиванию населения». В той же Константиновке в апреле армия РФ обстреляла жилые дома и детский сад, что привело к гибели шести человек, продолжает издание.

Однако обстоятельства трагедии в Константиновке, произошедшей 6 сентября, говорят в пользу того, что на рынке разорвалась украинская ракета, заявляют репортеры NYT.

«Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты New York Times смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, проинтервьюировали свидетелей и собрали части использованного оружия», — сказано в расследовании.

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Официальный представитель ВСУ сообщил изданию, что спецслужбы страны ведут расследование инцидента, и отказался дать другие комментарии, сославшись на украинские законы.

Авторы расследования NYT отмечают, что у них нет данных о том, как вышло, что украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Однако это может быть связано с тем, что она отклонилась от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения. Удар, вероятно, был результатом трагической случайности, сказано в публикации.

Ракета прилетела с северо-запада?

Вскоре после удара основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (CIT объявлен в России нежелательной организацией, а Левиев — «иноагентом»), проанализировав видео из Константиновки, выложенное президентом Зеленским, сообщил, что ракета могла прилететь с северо-запада, где находятся позиции украинской армии.

Левиев также предположил, что ракета была выпущена украинским самолётом. При этом он подчеркнул, что это было трагической случайностью, а не целенаправленным ударом.

Автор фото, Reuters

Свои выводы журналисты NYT основывают на таких утверждениях: