У якутского фильма «Айта» отозвали прокатное удостоверение. Как развивался скандал с его запретом

Автор фото, Кадр из трейлера к фильму «Айта»/Про:взгляд Подпись к фото, Фильм Степана Бурнашева собрал в прокате около 27 млн рублей при бюджете в 4 млн

33 минуты назад

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» — самого кассового якутского фильма в истории, в котором Роскомнадзор увидел «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Информация об отзыве прокатного удостоверения у «Айты» появилась в реестре Минкульта в среду, 27 сентября, обратили внимание журналисты. Как следует из реестра, соответствующий приказ был издан еще 25 сентября.

До этого, в середине сентября, фильм пропал из всех российских онлайн-кинотеатров. Как объясняли в Роскомнадзоре, это связано с тем, что в картине якобы демонстрируется «неравенство лиц по национальному признаку».

«Положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо», — говорилось в комментарии регулятора газете «Ведомости».

Фильм «Айта» снял якутский режиссер Степан Бурнашев. Он вышел в российский прокат в марте 2023 года и стал самым кассовым якутским фильмом в истории, собрав около 27 млн рублей (при бюджете в 4 млн рублей). На российском фестивале авторского кино «Зимний» кинолента получила две награды — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

«Айта» правда разжигает рознь?

Сюжет фильма «Айта» строится вокруг самоубийства якутской школьницы, в котором якуты обвиняют русского полицейского Афоню: они уже готовы на самосуд, когда выясняется, что на самом деле виновником был тезка полицейского — школьник-якут из соседнего села.

Режиссер фильма говорил «Ведомостям», что задача фильма наоборот заключалась в том, чтобы сплотить людей.

«История как раз о том, что деление людей на „своих“ и „чужих“» может привести к трагедии, — объяснял Бурнашев. — Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов».

Автор фото, Кадр из трейлера к фильму «Айта»/Про:взгляд

22 сентября режиссер в интервью порталу НСН говорил, что у него запланирована встреча с представителями Роскомнадзора, чтобы прояснить ситуацию с картиной.

«У нас будет встреча с цифровыми дистрибьюторами и представителями Роскомнадзора, где мы узнаем мотивы, точную формулировку и вообще отношение к этой всей истории. Я надеюсь, что это недоразумение, и в скором времени это все решится», — рассказывал режиссер.

Об итогах этой встречи и состоялась ли она, не сообщалось.

Кто критиковал решение Роскомнадзора

19 сентября блогер и кинокритик BadComedian (почти 6 млн подписчиков в YouTube) в официальном сообществе Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте» попросил ведомство разъяснить причины запрета фильма «Айта».

«Уважаемый Роскомнадзор, можно ознакомиться с экспертизой фильма «Айта»? Судя по всему, человек, который вынес решение по этому фильму, профнепригодный», — написал блогер.

Ответа на свое сообщение BadComedian не получил, зато администраторы сообщества внесли его в черный список, лишив возможности публиковать комментарии.

22 сентября газета «Якутск вечерний» вышла с очень смелой по нынешним меркам первой полосой — она разместила на ней материал о запрете фильма «Айта», озаглавив его: «Роскомпозор».

Автор фото, Кадр из трейлера к фильму «Айта»/Про:взгляд

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А накануне, 26 сентября, за фильм «Айта» вступился уже глава Якутии Айсен Николаев. В ходе «прямой линии» он заявил, что смотрел фильм, знаком с его режиссером и уверен, что тот не мог снять «каких-то фильмов про национализм».

Николаев высказался и о еще одном якутском фильме, к которому, как сообщали СМИ, возникли претензии у Минкульта — картине «Кандидат» Дмитрия Шадрина. Как писало издание SakhaDay, она не получила прокатное удостоверение, поскольку Минкульт увидел «пропаганду ЛГБТ» в персонаже Зине (Кеше) — переодетом в платье и женский парик мужчине, которого сыграл Иннокентий Орестов.

Глава Якутии отметил, что по той же логике «надо уже завтра запрещать» фильмы «Джентльмены удачи», «Здравствуйте, я ваша тетя» и «В джазе только девушки». «Было бы очень смешно, если б не было так грустно», — посетовал Николаев.

По его мнению, претензии к якутским лентам связаны с опасениями в связи с развитием киноиндустрии республики до национального уровня.

«Нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться. И определенные вот такие шаги по ограничению поля деятельности якутского кинематографа начали пытаться выстроить. Вот в том числе через такие, скажем так, надзорные действия», — заключил Николаев.