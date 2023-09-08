Первая годовщина смерти Елизаветы II. Британия вспоминает о ее наследии, дворец обнародовал неизвестную ранее фотографию

Автор фото, PA

час назад

Король Великобритании Карл III записал официальное обращение, посвященное первой годовщине со дня смерти королевы Елизаветы II. В нем он говорит о месте, которое покойная королева навсегда заняла в сердцах людей и в истории.

«В первую годовщину со дня смерти Ее Величества и моего воцарения мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас», - сказал король.

Дворец также впервые обнародовал цветную фотографию королевы, сделанную в 1968 году фотографом Сесиль Битон в момент, когда королева позировала придворному портретисту.

На нем 42-летняя Елизавета стоит в мантии с Орденом подвязки – высшим рыцарским орденом Великобритании.

На голове у нее тиара под названием «Владимирская». Она перешла к Елизавете II по наследству, а первой ее владелицей была супруга великого князя Владимира, брата русского царя Александра III.

Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 98 лет в ее шотландской резиденции Балморал.

За несколько месяцев до этого нация пышно отметила ее Платиновый юбилей – 70-летнее пребывание на троне.

Семья в молитве

В своем обращении Карл III также поблагодарил британцев за любовь и поддержку, которую они оказали ему и королеве Камилле в первый год его правления, и пообещал служить каждому подданному.

Король и королева находятся в настоящий момент в Балморале и в пятницу утром примут участие в закрытой службе в церкви Крати Кирк, расположенной вблизи королевской резиденции.

Принц и принцесса Уэльские, принц Уильям и Кейт, совершающие визит в Уэльс, посетят Собор святого Давида для частного молебна.

Принц Гарри, который прилетел в Лондон для участия в церемонии благотворительной организации WellChild, в своей речи накануне сказал, что королева смотрит на все происходящее сверху и призвал тех, ком она дорога, быть достойными ее.

Политики о наследии королевы

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Британские политики также отдают дань покойной королеве.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что через год после ее смерти масштабы ее наследия кажутся еще громаднее.

«Ее преданность народам Соединенного Королевства и Содружества кажется еще глубже. И наша благодарность за такую необыкновенную жизнь, исполненную чувством долга, все больше», - сказал премьер-министр.

Он сказал, что всегда будет бережно хранить воспоминания о его личных встречах с королевой, во время которых она поражала его своей мудростью, теплотой и благородством.

«Люди во всех концах королевства, посчастливилось им встречаться с Ее Величеством или нет, сегодня будут размышлять о том, что она значит для них, и какой пример она оставила нам всем», - заявил Сунак.

Лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер сказал, что тот бесконечный поток людей, устремившийся попрощаться с ней в дни, когда гроб с ее телом был выставлен в Вестминстерском дворце, говорит сам за себя.

«У нее всегда была неразрывная связь с народом. Эти отношения – результат ее служения этой великой нации. Она понимала, что служение – это нить, связывающая суверена и подданного», — заявил он.

По его словам, этот дух служения обществу – величайшее наследие, которое оставила после себя Елизавета II, на которое надо опираться для создания лучшего будущего Великобритании.

В час дня по британскому времени колокола Вестминстерского Аббатства будут бить в ознаменование годовщины восхождения на престол сына Елизаветы II - короля Карла III.