Пожар, в котором сгорел весь Лондон: британские ученые выяснили имя того, кто поднял тревогу

Автор фото, MUSEUM OF LONDON

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час назад

2 сентября исполнилось 357 лет со дня начала Великого пожара в Лондоне, который уничтожил почти весь большой по тем временам город. К этой годовщине британские ученые выяснили важную для них деталь — имя человека, который поднял тревогу, когда начался пожар в пекарне Томаса Фарринера.

Это, правда, не очень помогло: семейство Фарринера спаслось, но город-то сгорел.

Великий пожар начался в ночь на 2 сентября 1666 года в доме Фарринера на Пудинг-лейн в восточной части тогдашнего Лондона, недалеко от Темзы.

В следующие четыре дня огонь уничтожил практически весь город, простиравшийся на два с половиной километра вдоль Темзы и на километр вглубь от ее берега. Сгорели 13200 домов (в основном фахверковых — деревянных и очень сухих), 87 церквей, включая старый собор св.Павла, около 100 тысяч человек остались без крова.

Великий пожар так хорошо помнят в Лондоне, кроме прочего, и потому, что многие здания, построенные после него, до сих пор определяют лицо столицы.

Подпись к фото, Колонна в память о Великом пожаре - Монумент - воздвигнута в нескольких десятках метров от того места, где стояла пекарня Фарринера

Один из самых удивительных фактов, связанных с тем пожаром — то, что в такой огромной катастрофе, по официальным данным, погибли всего шесть человек.

То, что пожар начался в пекарне Фарринера, хорошо известно. Отчего она загорелась — наоборот, так и останется невыясненным. Относительно же того, кто первым обнаружил огонь, до сих пор было известно довольно мало.

Один из тогдашних депутатов парламента записал, что огонь обнаружил «человек» — то есть слуга или подмастерье — Фарринера. Но как его звали?

Автор фото, MUSEUM OF LONDON

Профессор Кейт Лавман из Лестерского университета по заказу Музея Лондона изучила письма, памфлеты и официальные документы тех времен и выяснила, что этого человека звали Томас Даггер.

Он проснулся от дыма, поднял пекаря Фарринера, его дочь Ханну и, по некоторым данным, также и сына Томаса (то есть, все трое действующих лиц мужского пола были Томасами), и они вылезли из загоревшегося дома через окно верхнего этажа.

До сих пор ясности относительно имени слуги, спасшего Фарринеров, ясности не было, но профессор Лавман нашла его имя в позднейших документах, где он по-прежнему фигурирует вместе с семьей Фарринеров. А позже он обзавелся собственной пекарней.

Как Великий пожар 1666 года изменил Лондон