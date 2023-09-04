Математика Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии

Автор фото, Golovinsky District Court/TASS

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51 минуту назад

Математика и анархиста Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии, где он отбывал шестилетний срок по делу о хулиганстве. Менее чем за месяц до освобождения стало известно, что против него возбудили новое дело.

Мифтахова задержали на выходе из ИК-17 в Омутнинске (Кировская область) и увезли на автомобиле в Киров, рассказала Би-би-си видевшая это правозащитница Евгения Кулакова.

«Ближе к 11 часам из зоны вывели Азата и сразу посадили в машину. Азат был в лагерной форме, несмотря на то, что формально уже освобожден. Главный оперативник вручил ему какие-то бумаги и разрешил его близким с ним пять минут поговорить», — сказала Кулакова.

По ее информации, во вторник утром в Кирове состоится суд по избранию Мифтахову меры пресечения по новому уголовному делу.

«Все ожидаемо, уголовное дело было возбуждено неделю назад, Азат был допрошен в качестве подозреваемого. Сегодня он вышел [из колонии] по отбытию наказания, и его задержали по уже возбужденному делу, о котором он знает», — сказала Би-би-си адвокат Светлана Сидоркина, отметив, что вину Мифтахов не признает.

В январе 2021 года аспиранта МГУ Мифтахова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о нападении на офис «Единой России». По версии следствия, он был одним из тех, кто ночью 31 января 2018 года кинул дымовую шашку в окно офиса партии в московском районе Ховрино.

Задержали Мифтахова в феврале 2019 года, однако по другому делу – об изготовлении взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе. По нему в итоге Мифтахову обвинений не предъявили.

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Мифтахов рассказывал, что в полиции его избивали и пытали шуруповертом, требуя признания. Наличие следов пыток на теле математика подтверждала общественная наблюдательная комиссия, однако Следственный комитет не стал возбуждать дело о применении насилия.

17 августа — менее, чем за месяц до освобождения Мифтахова — журналисты обнаружили, что математика внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Через несколько дней стало известно, что против Мифтахова возбудили новое уголовное дело — по статье об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы).

Адвокат математика Светлана Сидоркина сообщала, что поводом для нового дела стали его комментарии во время просмотра телепередачи в кругу заключенных.

31 августа группа поддержки Мифтахова сообщила, что дело возбудили из-за разговора о взрыве в здании архангельского управления ФСБ, который 31 октября 2018 года совершил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий.