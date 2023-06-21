Поиски исчезнувшего в Атлантике "Титана": как именно можно найти и спасти батискаф на такой глубине?

Автор фото, PA Media Подпись к фото, «Титан» готовится к погружению

Автор, Отдел визуальной журналистики

Должность, Би-би-си

9 минут назад

По оценкам специалистов, у пятерых членов экипажа батискафа «Титан», пропавшего в Северной Атлантике, кислорода осталось до утра четверга. Спасатели разыскивают субмарину всеми доступными им средствами.

Как именно они это делают, и как можно достать батискаф с почти четырехкилометровой глубины?

Где ведутся поиски?

Экипаж батискафа «Титан» в воскресенье потерял связь со своим судном-маткой «Полар принс» через час и 45 минут после начала погружения к обломкам «Титаника». Вечером в понедельник эксперты подсчитали, что на борту достаточно кислорода примерно на три-четыре дня, в зависимости от того, насколько интенсивно его будут расходовать люди внутри.

Затонувший «Титаник» находится примерно в 650 км к югу от Сент-Джонса – самого восточного города на острове Ньюфаундленд, хотя спасательная операция координируется из Бостона в штате Массачусетс.

В спасательной операции принимают участие американские и канадские правительственные агентства, военно-морские силы и коммерческие глубоководные компании. В поисках задействованы военные самолеты, подводная лодка и гидролокационные буи.

К «Полар принс» присоединилось судно-кабелеукладчик "Дип энерджи", на подходе также буксир и судно снабжения "Атлантик мерлин".

Алистер Грейг, профессор морской инженерии Лондонского университета, считает, что одна из главных проблем операции в том, что спасатели не знают в точности, где искать - на поверхности или на морском дне: по его словам, маловероятно, что судно находится где-то посередине между дном и поверхностью. Поиск на каждом из этих участков сопряжен с определенными трудностями.

Поиск на поверхности

Береговая охрана США сообщила, что научно-исследовательское судно "Полар принс", которое используется для доставки подводных аппаратов к месту крушения и с которого началась экспедиция «Титана», в понедельник вечером провело свой поиск пропавшего батискафа.

Три самолета C-130 Hercules - два из США и один из Канады - также пытались обнаружить субмарину с воздуха. К утру самолеты прочесали 10 тысяч квадратных миль океанской поверхности.

Бывший директор австралийского проекта по спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн сказал Би-би-си, что если «Титану» удастся подняться на поверхность своими силами, он сможет подать сигнал спасателям.

«У них есть радиопередатчики, GPS, проблесковые огни и радарные отражатели, которые помогут спасателям обнаружить субмарину» - говорит он.

Но если по какой-то причине «Титан» не сможет подать сигнал бедствия, обнаружить его на поверхности будет непросто, отмечает профессор Грейг, поскольку по размерам батискаф сопоставим с обычным автофургоном и окрашен в белый цвет.

Помешать могут и плохая погода и, как следствие, плохая видимость.

Поиск в глубинах океана

Спасателям придется прочесывать океанское дно на глубине почти в четыре километра, куда почти не проникают радиосигналы. Поиск крохотной субмарины на такой глубине – очень непростая задача.

Во вторник береговая охрана США подтвердила, что начинает поиски на большей глубине. Канадский самолет P3 Aurora прибыл на место происшествия для проведения поисков с помощью гидролокаторов, также в этом районе развернуты гидроакустические буи.

Гидроакустические буи обнаруживают и идентифицируют объекты, движущиеся в воде, и часто используются в поисках подводных лодок.

Они либо регистрируют звуки, которые издают винты и механизмы подводного аппарата, а также звуки, издаваемые его экипажем (пассивный поиск), либо сканируют пространство сонаром, улавливая сигналы, отраженные от корпуса субмарины.

По словам Оуэна, найти «Титан» под водой будет трудно: во-первых, из-за его небольших размеров, а во-вторых, потому что он, вероятно, находится в центре целого поля обломков затонувшего «Титаника».

«Это напоминает поиск мины на минном поле», - сказал он Би-би-си.

Чем оборудован «Титан» на случай аварии?

Батискаф отличается от подводной лодки тем, что лодка может самостоятельно выйти в океан из порта, в то время как подводный аппарат имеет очень ограниченный запас энергии и нуждается в материнском корабле, который опускает его в воду и достает обратно.

В прошлом году Дэвид Пог из американской телекомпании CBS присоединился к экспедиции компании OceanGate к месту крушения «Титаника». Ему рассказали, что батискаф оснащен семью системами безопасности, которые помогут ему вернуться на поверхность.

Балласт: три свинцовые трубы, которые могут быть сброшены с помощью гидравлического устройства для повышения плавучести.

Креновые грузы: если гидравлические системы выйдут из строя, находящиеся в субмарине люди могут наклонить ее, переместившись на один борт, освобождая балластные грузы, удерживаемые на месте с каждой стороны под действием силы тяжести.

Балластные мешки, наполненные металлической дробью: их можно сбросить с помощью специальных моторов.

Растворимые крепления: они разлагаются после 16 часов пребывания в морской воде, освобождая балластные мешки в случае отказа электрики и гидравлики.

Трастеры: их можно использовать для выталкивания субмарины на поверхность.

Нижние стойки: пилот может сбросить их как балласт.

Воздушная подушка: экипаж может наполнить ее воздухом для увеличения плавучести.

Что будут делать спасатели, если «Титан» найдется на дне?

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер заявил, что для спасения судна, если оно окажется под водой, потребуются дополнительные специалисты. По его словам, он уже обратился за помощью, в том числе к ВМС США и частному сектору.

По данным владельца субмарины, компании OceanGate, «Титан» - один из пяти пилотируемых подводных аппаратов в мире, способных добраться до «Титаника», лежащего на глубине 3800 м.

По словам эксперта по подводным лодкам, профессора Алистера Грейга из Университетского колледжа Лондона, если «Титан» лежит на дне и не может подняться обратно собственными силами, то возможностей для его спасения будет немного.

«Хотя сам батискаф может оставаться целым, существует очень мало судов, способных погрузиться на глубину более 200 метров, и уж точно не водолазы, - говорит он. - Аппараты, предназначенные для спасения подводных лодок ВМС, конечно, не могут опуститься на глубину, на которой лежит «Титаник»».

Любые поиски на дне океана в этом районе, скорее всего, будут вестись с помощью беспилотного, дистанционно управляемого аппарата.

По словам ученого Дэвида Мирнса, возможность запустить в воду беспилотный аппарат есть у судна-кабелеукладчика «Дип энерджи», прибывшего к месту аварии во вторник. Однако пока неясно, начат ли поиск и может ли беспилотник опуститься на нужную глубину.

У американских ВМС есть аппарат, способный работать на такой глубине, и в прошлом году его уже применяли для обнаружения и подъема разбившегося истребителя с глубины 3780 м в Южно-Китайском море.

Для этого американские военные с помощью подводного дрона обвязали обломки тросами и присоединили их к крюку, спущенному с крана спасательного судна на поверхности.

Дэвид Мирнс говорит, что если подводный дрон сумеет обнаружить «Титан», то тогда есть шансы поднять его на поверхность.