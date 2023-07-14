«Мафиозный виски». Британским магазинам рекомендуют отказаться от «Коза ностры» из Польши

Автор фото, VINARITRADE.COM

33 минуты назад

Британский регулятор рекомендовал торговым предприятиям страны исключить из продажи польский виски «Коза ностра». В контролирующей инстанции решили, что бутылки виски в форме автомата способны побудить британцев к насилию.

Организация Portman Group, которая следит за соблюдением правил на британском рынке алкоголя, разослала розничным торговцам бюллетень, в котором сообщила, что, по ее мнению, «в контексте роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия в Британии» бутылки виски в форме автомата могут подталкивать людей к серьезным правонарушениям.

Виски «Коза ностра» производит польская фирма Bartex Bartol. Бутылки этого виски сделаны в форме старого американского автомата Томпсона, который в английском часто называют «томми-ган» и который ассоциируется в массовой культуре с итальянской мафией 1930-х в США.

Portman Group, изучив этот креатив поляков, пришла к выводу, что такая бутылка «прямо связывает алкогольный напиток и опасное оружие».

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«Комиссия учитывает, что томми-ган часто используется в изображениях исторических синдикатов организованной преступности, и, хотя томми-ган и не является современным автоматом, рядовой потребитель все же опознает в нем огнестрельное оружие», — сообщил регулятор.

К тому же, как отметили эксперты Portman Group, на упаковке польского виски написана латинская фраза «Post proelia praemia», что означает «после битвы — награда».

Регулятор заключает, что виски в такой таре и упаковке «создает прямую ассоциацию с насилием и агрессивным, опасным и противозаконным поведением».

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«В свете растущего числа преступлений с применением огнестрельного оружия в Британии это совершенно безответственно со стороны производителя алкоголя — подобная гламуризация оружия и маркетинг продукта в такой форме. Надеюсь, Bartex Bartol примет к сведению, что такие продукты совершенно неприемлемы», — заявила председатель комиссии Portman Group по жалобам Никола Уильямс.

На польскую фирму и ее виски с названием сицилийской мафии пожаловалась итальянская ассоциация фермеров и торговцев Coldiretti.

Фирма Bartex Bartol однажды уже фигурировала в бюллетене британского регулятора по похожей причине: в 2014 году Portman Group призвала ритейлеров отказаться от ее водки Red Army («Красная армия»). Это название, как и название мафии, по мнению британских экспертов, тоже порождает ассоциации с насилием и опасным поведением.