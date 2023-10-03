Похищенную в США 9-летнюю девочку нашли по отпечаткам на записке о выкупе

Автор фото, NEW YORK STATE POLICE

26 минут назад

Полиция штата Нью-Йорк нашла девятилетнюю Шарлотту Сену, пропавшую в воскресенье во время велосипедной прогулки с друзьями. Обнаружить похитителя удалось по отпечаткам, оставленным на записке с требованием о выкупе, которую получили родители девочки.

Двое суток Шарлотту разыскивали не только полиция и родственники, но и сотни добровольцев.

Дело сдвинулось, когда на домашний адрес Шарлотты пришла записка, в которой содержалось требование заплатить выкуп.

Отпечатки пальцев, оставленные на бумаге, совпали с отпечатками из полицейской базы данных. Полиция уже задерживала этого мужчину в 1999 году за вождение в нетрезвом виде.

Власти назвали его имя — Крейг Нельсон Росс, ему 47 лет.

Его нашли в доме его матери, он пытался оказать сопротивление, но был быстро арестован. Шарлотту полицейские обнаружили запертой в шкафу.

«Она поняла, что идет операция по ее спасению, и знала, что теперь находится в безопасности. То, что произошло — невероятно», — сказала на брифинге для прессы губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

По словам представителей полицейского департамента, во вторник утром Россу были предъявлены обвинения в похищении первой степени. Его все еще допрашивают.

Медики заявляют, что физическое состояние девочки хорошее, но она пережила стресс, последствия которого пока неясны.

Что произошло

В минувшие выходные семья Шарлотты в компании друзей отдыхала кемпингом на озере в национальном парке Moreau Lake State Park, примерно в 70 километрах от столицы штата Нью-Йорк Олбани.

Это место очень популярно у любителей кемпинга.

В субботу вечером Шарлотта и несколько сверстников решили покататься на велосипедах вокруг своего лагеря.

Через некоторое время друзья Шарлотты вернулись в палатки, а девочка решила сделать последний круг одна и исчезла.

По словам ее родных, в тот момент еще не стемнело, в лагере готовились ужинать. После возвращения друзей Шарлотты прошло 15 минут, а ее все не было, и тогда родители забили тревогу.

Первые полчаса семья и друзья искали ее своими силами, после чего позвонили в службу 911.

48 часов

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В поисковой операции приняли участие 400 сотрудников поисково-спасательных служб, агентов ФБР, пожарных и частных поисковых компаний.

Велосипед Шарлотты нашли на территории парка, но никаких следов, способных подсказать, что могло произойти с девочкой, не было.

В случаях исчезновения детей полиция считает первые 48 часов ключевыми для их спасения.

Сначала поиски основывались на показаниях семьи и других отдыхающих, а также на данных, зафиксированных их мобильными телефонами.

Территория национального парка была перекрыта, досматривались автомобили. Тетя Шарлотты через TikTok попросила о помощи всех, кто находится в зоне поиска, а это около 80 километров.

Первые 48 часов были почти на исходе, но у полиции все еще не было никаких зацепок, пока в почтовый ящик по домашнему адресу семьи Сена не опустили записку.

По словам губернатора Кэти Хокул, власти считают, что это сделал сам похититель, хотя момент появления у дома постороннего человека не был зафиксирован.

«Он просто подъехал к почтовому ящику, предполагая, что их нет дома. Родители Шарлотты в это время все еще занимались поисками в кемпинге, а полицейские, наблюдавшие за домом, уехали на другой вызов в том же районе», — объяснила губернатор в ходе брифинга во вторник.

Случайная жертва?

Пока неясно, почему Крейг Росс выбрал своей жертвой именно Шарлотту, почему он считал, что ее родители в состоянии заплатить выкуп, и откуда ему был известен их домашний адрес.

Возможно, он наблюдал за этой семьей раньше. Такой предварительный вывод полиция сделала на основании того, что автомобиль, на котором ездил Росс, зарегистрирован на адрес в том же районе, где проживают Сена.

О сумме выкупа, указанного в записке, также не сообщается, и неясно, была ли Шарлотта похищена с целью получения денег или эта идея пришла похитителю позже.

Известно, что в первые сутки после исчезновения девочки на платформе GoFundMe была создана страница для сбора средств в помощь поисковой операции, и очень быстро было собрано 17 тыс. долларов.

Похититель мог увидеть это в интернете и только после этого решить потребовать выкуп.

Ответы на эти вопросы полиция штата Нью-Йорк надеется получить в ходе допросов арестованного.

Условия его задержания не предполагают освобождение под залог.