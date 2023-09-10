Скандал с поцелуем: Луис Рубиалес подал в отставку

Автор фото, Reuters

13 минут назад

Луис Рубиалес подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании после критики и угрозы судебного преследования за то, что он поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира.

33-летняя Эрмосо заявила, что поцелуй после победы над сборной Англии был не по обоюдному согласию, и в прошлый вторник подала на Рубиалеса в суд.

Луис Рубиалес опубликовал заявление, в котором сообщил, что подал заявление об отставке исполняющему обязанности президента федерации Педро Роча.

«Я не могу продолжать свою работу», — признал Рубиалес в телепрограмме «Пирс Морган без цензуры».

46-летний футболист подал в отставку и с поста вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

Рубиалес заявлял, что поцелуй был «взаимным и по обоюдному согласию».

Однако судебная жалоба Эрмосо означает, что ему могут быть предъявлены уголовные обвинения.

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«После поспешного отстранения, проведенного ФИФА, а также оставшихся открытых разбирательств против меня, очевидно, что я не смогу вернуться на свою должность», - говорится в заявлении Рубиалеса.

По его словам, затягивание этого конфликта и дальнейшее ожидание не принесут ничего положительного ни испанской федерации, ни испанскому футболу.

Рубиалес выразил надежду, что его уход послужит стимулом для совместной заявки Испании с Марокко и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Он добавил: «Я верю в правду и сделаю все, что в моих силах, чтобы победить».

«Мои дочери, моя семья и люди, которые меня любят, пострадали от последствий чрезмерного преследования, а также от множества лжи, но верно и то, что на улице с каждым днем правда преобладает все больше и больше», - добавил Рибиалес.

29 августа испанская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы определить, является ли инцидент преступлением сексуального насилия.

Тогда высший уголовный суд Испании заявил, что начинает расследование с учетом «однозначного характера» заявлений Дженни Эрмосо, пояснив, что необходимо «определить их юридическое значение».