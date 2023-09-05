Белорусам больше не получить новый паспорт за границей. Политические беженцы останутся без документов

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Автор фото, Zerkalo.io

Автор, Андрей Козенко

Должность, Журналист Русской службы Би-би-си

36 минут назад

5 сентября вступил в силу указ Александра Лукашенко, по которому граждане Беларуси больше не смогут получать новые загранпаспорта в диппредставительствах за границей. Им обязательно надо будет приехать для этого в страну. Это же касается сделок с недвижимостью и личным транспортом.

Запрет коснется сотен тысяч белорусов, которые живут в разных странах мира, а многие уехали по политическим мотивам. Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил, что ищет решение этой проблемы и призвал оппозиционеров не ездить в Беларусь ради нового паспорта — это может грозить уголовными делами.

«В целях дальнейшего совершенствования»

Указ Александра Лукашенко датирован 4 сентября 2023 года и опубликован на его сайте днем позже.

В нем говорится, что «в целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур» белорусские консульства в странах мира больше не будут выдавать живущим за границей гражданам страны новые паспорта вместо истекших.

Консульства также больше не будут фиксировать сделки с недвижимостью на территории Беларуси и с личным автотранспортом живущих за границей граждан.

Указ вступит в силу после его публикации на национальном сайте с официальными документами. При этом еще утром 5 сентября, до вступления указа в силу, в консульском отделе посольства Беларуси в Лондоне корреспонденту Би-би-си сказали, что за новым паспортом ему уже нужно ехать в Минск.

В указе оговорено, что живущий за рубежом житель Беларуси может получить паспорт или продать машину без личного присутствия — по нотариальной доверенности. Но в нем прямо говорится — этот документ должен быть оформлен сторонами на территории страны.

Никаких дополнительных разъяснений, зачем нужны эти ограничения, белорусские власти не дали.

«Не поддаваться панике»

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Сейчас не известно точное количество жителей Беларуси, живущих за границей, также как и тех, кто покинул страну после начала политических преследований 2020–2021 года.

В августе 2023 года Евростат опубликовал данные, согласно которым только в 2022 году разрешение на проживание в странах Евросоюза получили около 309 тыс. человек. Для сравнения: граждане России за это же время получили всего около 110 тыс. таких разрешений. Политического убежища в странах Европы в 2022 году попросили 5 тыс. граждан Беларуси.

С 2012 года белорусские паспорта выдаются на десять лет, но это все равно означает, что каждый месяц в странах мира будут появляться сначала десятки, а затем и сотни граждан Беларуси с истекшими паспортами. Передвижение по миру будет для них невозможным, с таким документом можно только вернуться в родную страну.

В офисе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской призвали эмигрантов не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков.

«Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное — позаботьтесь о себе и своей безопасности», — говорится в заявлении.

«Новая Беларусь» и другие варианты

Еще весной 2023 года офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил о том, что готовит «паспорт новой Беларуси» — удостоверение личности и проездной документ для политических эмигрантов.

Автор фото, Svetlana Tikhanovskaya Office Подпись к фото, Оппозиция хочет выдавать - для начала политическим эмигрантам - паспорта новой Беларуси

Тогда в офисе Тихановской говорили, что новые паспорта будут действовать в пределах шенгенской зоны, а изготавливать их будет страна-партнер.

Дело в том, что у национального паспорта каждой страны есть буквенный код, который присваивается решением ООН, в случае же с Беларусью этот код уже принадлежит официальному Минску.

Среди этих стран весной назывались Эстония или Исландия

Сейчас в заявлении офиса говорится, что работа над созданием «паспорта новой Беларуси» продолжается. Там пообещали, что уже в сентябре вопрос о документах для эмигрантов из Беларуси будет обсуждаться с Еврокомиссией, а позже с Европарламентом и ООН.

Там напомнили, что Польша и Литва — эти две страны ЕС стали основными для белорусских политических эмигрантов — выдают гражданам Беларуси «паспорта иностранца». Его можно получить, если национальный паспорт у человека истек или в нем кончились страницы, но при этом он легально находится в Евросоюзе.

Издание «Зеркало» проанализировало мировой опыт и нашло два примера, когда признаваемые другими странами паспорта продолжают выдавать экстерриториальные объединения — это Мальтийский орден и католический Святой Престол.

Кроме того, с 1940-го по 1999-е годы свои паспорта за границей выдавали Литва, Латвия и Эстония. Пока сами территории были частью СССР, не согласные с этим политики оттуда работали в изгнании, у них были свои посольства, например, в США, и паспорта будущих независимых стран Балтии были действительны в странах, которые не признали их советскую оккупацию. Ими пользовались эмигрировавшие оттуда диссиденты времен СССР.

Пока нет ответа на вопрос, применимы ли эти ситуации к современной практике — ведь независимых стран Балтии до 1990-х годов не существовало, тогда как Беларусь является признанным всем миром государством.

Российские паспорта

Эмигрировавшие жители России пока могут получить новый паспорт вместо истекшего в диппредставительстах по всему миру.

Тем не менее, в феврале 2023-го мы рассказывали о том, что политическим эмигрантам стали отказывать в новых паспортах — формально, за то, что у них не уплачены административные штрафы или просто без указания причин.