«Дождь» признали нежелательной организацией в России

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29 минут назад

Латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь» (в реестре «иноагентов») признаны нежелательными в России организациями.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Летом 2021 года «Дождь» объявили в России «иностранным агентом».

В марте 2022 года после начала вооруженного вторжения в Украину журналисты телеканала покинули страну. Они запустили вещание в Латвии, но лицензия там была отозвана. Редакция сейчас перемещается в Амстердам.

Генпрокуратура России утверждает, что организации в Латвии и Нидерландах были созданы «иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство» (также в реестре «иноагентов»), после принятия прокуратурой и Роскомнадзором «мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях», основание — якобы нарушения российских законов о СМИ и об информации.

28 июня нежелательной в России организацией была объявлена «Новая газета Европа», которая начала выходить за пределами страны после начала войны. В январе этот статус получило издание «Медуза», ранее причисленная к «иноагентам».

В этом списке есть и другие независимые СМИ — «Важные истории», Bellingcat и The Insider.

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Кроме СМИ российская прокуратура объявляла нежелательными организациями WWF и Greenpeace.

Объявляя «Дождь» нежелательной организация, российская прокуратура также поставила телеканалу в вину то, что в его работе принимают участие его сотрудники, которых Минюст России ранее одним за другим объявлял «иностранным агентом» — Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский (уволился с «Дождя»), Анна Монгайт и другие.

Генпрокуратура утверждает, что «Дождь» распространяет материалы экстремистских организаций («ФБК», «Штабы Навального») и «иноагентов» («Медуза», «Радио Свобода»), «публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций» и т. д. Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, говорится в пресс-релизе.

Тем самым журналисты «Дождя» якобы «дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации» и правоохранительные органы, а также распространяют «недостоверные сведения» о войне России против Украины.

«Нежелательность — беда для любого медиа, но для телеканала особенно, — прокомментировал решение властей России журналист Андрей Захаров (в реестре „иноагентов“). — Если текстовое издание может скрывать имена героев без сильной потери качества, то телеканал не может скрывать имена экспертов и людей в сюжетах из России. То есть нежелательность отсекает экспертов и героев, которые либо находятся в России, либо не хотят с ней полностью рвать».