В Германии запретили неонацистскую секту за пропаганду насилия среди детей

Автор фото, ullstein bild Подпись к фото, Фестиваль в Дрездене, 2006 год. Стенд Artgemeinschaft

32 минуты назад

Германия объявила незаконной ультраправую неонацистскую секту Artgemeinschaft («Расовое сообщество») за распространение нацистской идеологии среди детей и молодежи.

Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер назвала группу «глубоко расистской и антисемитской» и заявила, что та пыталась «вырастить новых врагов конституции».

Artgemeinschaft — одна из старейших неонацистских группировок Германии и, по словам министра, сыграла ключевую роль в объединении германских неонацистов.

По данным Федерального ведомства по охране конституции Германии (внутренней спецслужбы страны), членом группировки, в частности, был Штефан Эрнст — человек, который в 2019 году убил по мотивам расизма и ксенофобии видного регионального политика Вальтера Любке.

В министерстве заявили, что религиозная группа давала своим членам инструкции по выбору партнеров только из Северной или Центральной Европы, чтобы они соответствовали их идеологии «расового сохранения».

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Языческая группа

У секты также был свой книжный интернет-магазин, и она регулярно проводила культурные мероприятия, на которые собиралось до нескольких сотен человек. Она описывала себя как «самое крупное в Германии языческое сообщество».

Однако, по данным Министерства внутренних дел страны, членами группы были около 150 человек.

Власти утверждают, что группа под прикрытием «псевдорелигиозных германских верований» распространяла мировоззрение, «унижающее человеческое достоинство».

Запрет также распространяется на веб-сайт группы, ее публикации и связанную с ней ассоциацию Familienwerk («Работа семьи»).

После объявления запрета на деятельность группы полиция провела рейды в 12 землях Германии, включая Баварию, Баден-Вюртемберг и Бранденбург.

«Это еще один удар по правому экстремизму и агитаторам, которые до сих пор распространяют нацистскую идеологию», — заявила Нэнси Фезер.

«Эта ультраправая группировка намеревалась вырастить новых врагов конституции посредством отвратительной идеологической обработки детей и молодежи», — добавила она.

Автор фото, FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Один из офицеров полиции, принимавших участие в рейдах после запрета группы

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За последние месяцы Германия запретила целый ряд правых экстремистских группировок.

На прошлой неделе было также запрещено германское отделение американской расистской группы Hammerskins, которое устраивало рок-концерты в поддержку идеологии превосходства белой расы.

Hammerskins была основана в США в конце 1980-х годов и оставалась последней крупной организацией скинхедов правого толка в Германии. До этого, в 2000 году, была запрещена другая крупная группа под названием Blood and Honour («Кровь и честь»).

«У правого экстремизма много лиц», — сказал министр внутренних дел Германии, добавив, что Artgemeinschaft действовала иначе, чем Hammerskins, но была «не менее опасной».

Немецкие СМИ также сообщают, что члены группировки Artgemeinschaft были связаны с Ральфом Воллебеном, неонацистом, осужденным за поддержку членов печально известной ячейки, совершившей 10 убийств на расовой почве в Германии в 2011 году.