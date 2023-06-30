Бывший британский солдат, воевавший за Украину, после ранения возвращается на фронт

Автор фото, ВВС

час назад

Бывший британский военный Шариф Амин, получивший тяжелое ранение, сражаясь в рядах украинской армии, после курса лечения на родине возвращается на войну в Украину.

Шариф Амин из Бристоля сражался в рядах украинской армии на передовой, где был тяжело ранен и чудом остался жив. В декабре, после серии хирургических операций, проведенных в одесском госпитале, его эвакуировали на родину в Бристоль, где он долечивался уже в местной больнице.

«Я не знал, смогу ли я после этого воевать и вообще останусь ли полноценным человеком», - признался в интервью Би-би-си Шариф, получивший множественные пулевые и осколочные ранения и чуть не лишившийся руки.

Автор фото, SHAREEF AMIN

«С тех пор, как мне сделали первую операцию в Украине, и пока я добрался до Британии, из меня вытащили 19 кусков металла», — говорит он.

Сейчас он проходит курс восстановления и подготовки вместе с другими добровольцами и готовится вернуться на войну.

По словам Шарифа, его контракт с украинской армией все еще в силе, но теперь в его обязанности будет входить эвакуация раненых бойцов.

«Мы будем работать в горячих точках, за линией фронта, и эвакуировать раненых гражданских и военных, как это было со мной, — говорит Шариф. — А то, что со мной случилось, бывает на войне, я готов был это принять, и мне посчастливилось остаться в живых».

«Меня тянет назад, чтобы помогать людям, и эта тяга никуда не делась», — добавляет он.

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Шариф Амин 9 лет прослужил в британской армии

Хотя британские власти призывают своих граждан отказаться от поездок в Украину, тем более если они хотят принять участие в боевых действиях, поскольку есть другие способы оказать помощь воюющей стране, Шариф, девять лет прослуживший в британской армии, говорит, что и через полтора года после начала войны в Украине к нему по-прежнему обращаются бывшие солдаты, которые хотят отправиться туда воевать.

По его словам, каждую неделю ему приходят такого рода сообщения, в основном от людей постарше, но Шариф говорит, что украинцы многим отказывают, объясняя это тем, что им нужны военные с опытом, мотивированные, которым можно доверять.

Сам Шариф отправится на войну в составе подразделения британских добровольцев Dark Angels.

Автор фото, ВВС Подпись к фото, Военные инструктор Роб Паксман отговаривает многих добровольцев ехать в Украину

Их готовит бывший спецназовец Роб Паксман, который признается, что сам часто советует потенциальным новобранцам не ехать на эту войну.

«Думаю, там есть ребята, которые в самом деле могут внести весомый вклад, но есть и мечтатели, у которых не сложилась военная карьера, которые не прошли базовой подготовки, но при этом они захотели попасть в горячую точку», — говорит военный инструктор.

Никто не знает, сколько именно британских добровольцев воюет на стороне украинской армии, но, по данным командования ВСУ, контракты подписали сотни людей.

«Я многих отговаривал ехать туда, — признается Паксман. — Потому что это не кино, и когда вы туда попадаете, все оказывается куда более страшным и кровавым, чем вы могли себе представить».

«Но в нашем случае это очень профессиональные ребята, — говорит он о бойцах Dark Angels, — перед отправкой они прошли обширную подготовку, а те, кто возвращается на фронт, освежили свои навыки».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шариф понимает, что идет на риск, но говорит, что его тянет оказывать помощь людям

Сам Шариф признается, что помимо физической ему пришлось справляться и с психологической травмой, полученной в ходе боев, и сейчас он пишет книгу, в которой хочет поделиться своим опытом и переживаниями.

Перед возвращением в Украину Шариф Амин рассказал Би-би-си, что он готов снова оказаться на войне, несмотря на все связанные с этим риски.