На побережье Австралии выбросило непонятный объект. Что это может быть?

Автор фото, Reuters

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40 минут назад

Полиция Австралии озадачена: на западном побережье страны обнаружили странный и весьма крупный (примерно 2,5 на 3 метра) металлический объект в форме цилиндра, предназначение и происхождение которого пока неизвестно.

Неопознанный плавучий объект (судя по всему, его вынесло на берег из океана) нашли на пляже Грин Хед в 250 км к северу от Перта. На всякий случай власти объявили объект опасным и попросили любопытствующих не приближаться к нему.

«Мы хотели бы заверить местных жителей, что активно сотрудничаем с различными государственными и федеральными агентствами с целью определить происхождение и природу этого объекта», — сказано в заявлении полиции.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, местные жители, узнав о появлении на берегу необычного объекта, в субботу вечером, несмотря на предупреждения, стали стекаться на пляж, чтобы посмотреть на него.

В результате, по словам одного из местных жителей, благодаря загадочному цилиндру организовалась целая вечеринка.

«Был чудный тихий вечер, дети строили замки из песка вокруг этой штуковины», — рассказал он в интервью ABC.

Эксперты, тем временем, продолжают гадать, что же это может быть.

Автор фото, Brisbane Times Подпись к фото, Газета Brisbane Times даже приводит фото детали индийской ракеты, на котором видна часть, похожая на выброшенный на берег цилиндр

Специалист в области авиации Джеффри Томас предполагает, что это может быть топливный бак одной из недавно запущенных ракет, упавший в Индийский океан в последние 12 месяцев (судя по состоянию металла).

Эксперт в области космической археологии доктор Элис Горман в интервью газете Guardian также склоняется к мысли, что это топливный бак, и даже более конкретно предполагает, что это бак третьей ступени индийской ракеты-носителя, запущенной еще в 2017 году.

По ее словам, полиция была права, когда рекомендовала не приближаться к объекту, поскольку люди могли разобрать его на сувениры, а ракетное топливо весьма токсично.

«Ракетное топливо обычно ядовито, и хотя объект провел в океане немало времени и, судя по тому, что на нем успело нарасти, ничего не убил, все же предосторожность не помешает», — говорит Горман, по мнению которой внутри цилиндра, скорее всего, остался песок и мусор.

Австралийское космическое агентство мыслит примерно в том же направлении и полагает, что это деталь от какого-то космического корабля, поэтому австралийцы намерены связаться с коллегами из других стран и попытаться выяснить у них, что это.

Высказывались также предположения, что это может быть деталь пропавшего в 2014 году над Индийским океаном самолета Boeing 777 Malaysia Airlines. Однако Джеффри Томас такую версию категорически отвергает.