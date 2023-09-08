На Кубе за торговлю людьми арестованы 17 человек. Они вербовали наемников на войну с Украиной

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Жители Кубы Андорф Веласкес Гарсия и Алекс Вегас Диас думали, что поедут в Россию работать на стройке, но оказались в призывном пункте

14 минут назад

Кубинские власти сообщили об аресте 17 человек, которые могут быть причастны к вербовке людей в российскую армию — контрактниками на войну с Украиной. Арестованным за это грозит до тридцати лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Вечером 7 сентября по местному времени в новостях по кубинскому телевидению выступил официальный представитель МВД страны Сесар Родригес. Он рассказал, что власти арестовали 17 человек, эта группа, по его словам, занималась вербовкой мужчин на Кубе в российскую армию.

Родригес уточнил, что среди арестованных есть и организатор сети по вербовке. Имена и национальности этих людей он не назвал.

Представитель кубинской прокуратуры Хосе Луис Рейес, как пишет агентство Reuters, заявил, что арестованные могут получить до 30 лет тюрьмы или даже получить пожизненное заключение — в зависимости от квалификации обвинения.

Сейчас прокуратура рассматривает деятельность арестованных по статьям о торговле людьми, наемничестве и о враждебных действиях против иностранного государства.

Би-би-си рассказывала, что еще в мае этого года в областной газете «Рязанские ведомости» появилась заметка о том, что граждане Кубы подписали контракт с российской армией и отправились «в зону специальной военной операции» — как называют войну российские власти.

В начале сентября 2023 года в кубинских СМИ появилась история двух молодых людей, которые рассказали, что их обманом отправили в зону боевых действий между Россией и Украиной. Молодые люди рассказали, что их звали в Россию на стройку, а на месте отвезли на призывные пункты.

Еще несколько не назвавших свои имена молодых людей рассказали, что их звали работать на разборе завалов в российских городах, а на месте их заставляли подписывать контракты с вооруженными силами.

В МВД Кубы вскоре после этих публикаций заявляли, что занимаются нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми. При этом в ведомстве говорили, что она действует из России.