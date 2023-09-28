Россияне стоят в очереди на фильм «Барби», несмотря на санкции

час назад

Российские кинотеатры в обход запретов показывают голливудский блокбастер «Барби», европейская премьера которого состоялась в июле. Что думают об этом россияне?

Редактор Би-би-си по России Стив Розенберг отправился в один из таких кинотеатров. Предлагаем перевод его статьи.

Оригинал на английском можно прочитать здесь.

Официально фильм про Барби в России не показывают.

Но неофициально…

Я захожу в московский торговый центр. Рядом с фуд-кортом там возвели гигантский розовый дом. Внутри: розовая мебель, розовый попкорн и картонные фигуры Барби и Кена — в полный рост, улыбка до ушей.

Неудивительно, что они улыбаются: фильм о Барби собирает толпы зрителей в мультиплексе напротив, несмотря на западные санкции.

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После полномасштабного вторжения России в Украину ряд голливудских студий прекратил прокат своих фильмов в России. Но несанкционированные копии попадают в страну и дублируются на русский язык.

Атмосфера в кинотеатре напоминает шпионский триллер. Когда я спрашиваю одного посетителя, какой фильм он пришел смотреть, он называет малоизвестную 15-минутную картину российского производства и тоже улыбается.

Чтобы избежать проблем с лицензированием, некоторые кинотеатры в России стали продавать билеты на короткометражки российского производства, а перед ними показывать полнометражный фильм «Барби».

Министерство культуры России не в восторге. В прошлом месяце оно заключило, что фильм о Барби не отвечает «целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

При этом кинозрители, с которыми я общаюсь, в восторге от того, что фильм про Барби появился здесь на большом экране.

«Люди должны иметь право выбирать, что им смотреть, — говорит Карина. — Я думаю, это хорошо, что российские кинотеатры могут показывать нам эти фильмы».

«Речь идет об открытости к другим культурам, — говорит Алена. — Даже если вы не согласны со стандартами других людей, все равно чудесно иметь возможность посмотреть фильм».

Но российский депутат Мария Бутина считает, что ничего чудесного в Барби нет: ни в кукле, ни в фильме.

Подпись к фото, Депутат российского парламента Мария Бутина считает, что фильм о Барби противоречит российским ценностям

«У меня есть претензии к Барби как образцу женственности», — говорит она мне.

«Некоторые девочки, особенно в подростковом возрасте, пытаются походить на Барби, и они изнуряют свое тело».

Бутина добавляет, что у фильма нет лицензии на показ в российских кинотеатрах.

«Не нарушайте закон. Это вопрос к нашим кинотеатрам? Абсолютно точно. Я несколько раз обращалась в кинотеатры с запросом, на каком основании они показывают фильм», — делится она.

«Вы говорите о важности соблюдения закона, — отмечаю я, — но Россия вторглась в Украину. Организация Объединенных Наций говорит, что это было полным нарушением международного права».

«Россия спасает Украину, — отвечает Бутина, — и спасает Донбасс».

Подобное часто слышишь от людей, находящихся у власти в России. Они изображают Москву миротворцем, а не разжигателем войны. Они утверждают, что это Америка, НАТО и Запад используют Украину, чтобы воевать с Россией. Это альтернативная реальность, призванная сплотить россиян вокруг своего флага.

На фоне усиления конфронтации с Европой и Америкой российские власти, похоже, полны решимости настроить россиян против Запада.

С утра до вечера государственное телевидение сообщает зрителям, что западные лидеры стремятся уничтожить Россию.

В новом учебнике современной истории для российских школьников (обязательном к использованию) утверждается, что цель Запада — «расчленение России и контроль над ее ресурсами».

Автор фото, Getty Подпись к фото, Неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже второй год

В нем говорится, что «в 1990-е гг. под воздействием западной пропаганды вместо традиционных для нашей культуры ценностей — добра, справедливости, коллективизма, милосердия, жертвенности — обществу активно навязывались настроения индивидуализма, отсутствия ответственности человека перед обществом».

Учебник призывает российских 11-классников «умножать славу и силу нашей Родины».

Другими словами, Ваша Родина (а не Барбиленд) Зовет Вас!

В московском мультиплексе я встретил много людей, которые все еще открыты западной культуре и идеям. А какова ситуация с этим вдали от российской столицы?

Я еду в город Щекино в 210 км от Москвы. В местном досуговом комплексе идет концерт. На сцене четверо российских солдат в военной форме играют на электрогитарах и от всего сердца поют о патриотизме и непобедимости России.

Одна из песен посвящена войне России в Украине.

«Мы будем жить, будем Родине служить (…) Будем мы врага громить», - сентиментально тянет солист.

Подпись к фото, Власти устраивают патриотические концерты, чтобы заручиться поддержкой вторжения России в Украину у населения

Публика (почти аншлаг) представляет собой смесь молодых и пожилых, включая школьников, военных курсантов и пенсионеров. Во время энергичных номеров они размахивают врученными им российскими флагами.

Пока поп-звезды-десантники исполняют свой патриотический репертуар, на экране у них за спиной показывают видеокадры. В этом фильме нет Барби или Кена. Зато есть изображения российских танков, марширующих и стреляющих солдат, а также, в какой-то момент, президента Владимира Путина в Кремле.

Патриотический посыл явно эффективен. На улицах Щекино не заметно Барби-мании.

«Сейчас важно снимать патриотические российские фильмы», — говорит мне прохожий по имени Андрей.

«Именно сейчас это и важно. Поднимать моральный дух. Все эти западные навязывания, они в нашу жизнь въедаются, и надо их искоренять. А чем искоренить? Кинематограф. (…) Это способ воздействия на массы».

«В западных фильмах много о сексуальной ориентации. Мы это не поддерживаем, — говорит Екатерина. — Российское кино – о семейных ценностях, любви и дружбе».

Но Диана не хочет делить кинематограф на российский и зарубежный.

«Искусство – оно для всех. Без разницы, откуда ты», — говорит мне Диана.

«Не нужно ограничиваться только одной страной. Чтобы человек был более культурным, общительным и интересным, нужно смотреть фильмы и читать книги и других стран», — считает она.