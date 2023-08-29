Победа Имрана Хана в суде. Приговор экс-премьеру Пакистана приостановлен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники бывшего премьера уже несколько дней митингуют на улицах Карачи, требуя его немедленного освобождения

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38 минут назад

Высокий суд Пакистана во вторник приостановил действие тюремного заключения для бывшего премьер-министра Имрана Хана, осужденного за взяточничество. Об этом сообщил его адвокат, однако неясно, как скоро его выпустят на свободу, если это вообще произойдет.

Выступая у здания суда, адвокат Хана Гаухар Хан заявил, что надеется на скорейшее освобождение своего клиента:

«Мы очень надеемся, что он будет освобожден. До сих пор нам не сообщили, что он арестован по какому-либо другому делу. Если они собираются арестовать его по другому делу, то стратегия защиты уже запущена, мы уже подали иски в Высокий суд, в Верховный суд, и мы просим суд запретить обвинению арестовывать его по какому-либо другому делу», – сказал он.

Представитель партии Хана «Движение за справедливость» (PTI) заявил, что Высокий суд Исламабада отменил принятое в начале августа решение суда низшей инстанции о заключении Хана в тюрьму на три года, которое автоматически лишало бы его возможности участвовать в предстоящих выборах.

Его партия и адвокаты заявили, что он был освобожден под залог. Однако они опасаются, что его снова арестуют по одному из более чем 200 дел, возбужденных против него с момента его отстранения от власти в апреле 2022 года.

Имран Хан – в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета – стал премьер-министром Пакистана в 2018 году, обещав победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса. Его также поддержали военные, пользующиеся значительным влиянием в Пакистане. Однако уже в апреле 2022 года его отстранили от власти в результате вотума недоверия. По мнению аналитиков, это произошло потому, что он потерял поддержку тех самых генералов, которые и возвели его в кресло премьера.

На смену ему пришла шаткая коалиция династических партий, которые исторически управляли Пакистаном.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адвокаты и сторонники бывшего премьер-министра Пакистана уже начали праздновать освобождение Хана у здания Высокого суда в Исламабаде

Это уже второй случай отмены приговора судов низшей инстанции в отношении бывшего премьера.

В мае Хан был на короткое время заключен в тюрьму по обвинению в коррупции, что вызвало многодневные гражданские беспорядки. Спустя несколько дней Верховный суд Пакистана постановил, что арест Хана по обвинению в коррупции на этой неделе был незаконным.

Однако с тех пор его партия PTI подверглась масштабным репрессиям, которые значительно снизили его влияние и привели к тому, что большинство его высшего руководства покинули свои должности или оказалось за решеткой.

В августе Хана приговорили к трем годам тюрьмы за коррупцию.

Пока Хан находился в тюрьме, парламент Пакистана был распущен по просьбе его преемника Шехбаза Шарифа, чтобы подготовить почву для формирования временного правительства, которое должно провести выборы в ближайшие месяцы.

Дело Имрана Хана

С тех пор как Хан был отстранен от власти в апреле 2022 года, против него было возбуждено около двух сотен судебных дел.

В числе выдвинутых против него обвинений – коррупция, терроризм и даже богохульство.

По версии следствия, Имран Хан продал подарки, которые хранились в государственной сокровищнице и находились в государственной собственности. Значительная часть проданных вещей – подарки, которые были преподнесены лидерами иностранных государств главе правительства во время его зарубежных визитов. Ущерб оценивается почти в полмиллиона долларов (порядка 140 млн пакистанских рупий).

Автор фото, EPA Подпись к фото, После ареста Хана в мае по всей стране начались протесты. В Пешаваре протестующие подожгли здание Радио Пакистана

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Сам 70-летний политик все обвинения отрицал и называл их политически мотивированными.

Имран Хан утверждает, что он на законных основаниях приобрел данные предметы и что они по праву принадлежали ему.

По словам бывшего премьера, власти с помощью ареста пытаются помешать ему и его партии принять участие в предстоящих выборах. «В тюрьме я или нет – они не смогут помешать моей партии победить», – сказал он.

В свою очередь министр информации Пакистана Марриюм Аурангзеб заявил, что в этом деле нет никакой политической подоплеки.

Лишившись премьерского поста, Хан начал ездить по стране, организуя митинги протеста, критикуя правительство и армию и требуя проведения досрочных выборов.

Во время одного из таких митингов на него было совершено нападение, Хан был ранен в ногу. Он обвинил в этом сторонников действующего премьера Шехбаза Шарифа. Шариф эти обвинения отвергает и утверждает, что выборы будут проведены в намеченные сроки.

Однако дата проведения выборов пока не объявлена.