Суд над Трампом по делу о попытке отменить результаты выборов начнется 4 марта 2024 года

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28 августа 2023, 16:31 GMT Обновлено 44 минуты назад

Исторический процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о заговоре с целью отмены результаты президентских выборов 2020 года начнется 4 марта 2024 года, решила ведущая дело федеральная судья Таня Чуткан.

«Общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса», – заявила она.

Спецпрокурор Джек Смит просил начать судебный процесс над 45-м президентом США 2 января 2024 года, в то время как адвокаты Трампа настаивали на апреле 2026 года – через 17 месяцев после выборов.

«Назначение даты судебного разбирательства не зависит от профессиональных обязательств подсудимого, поэтому господину Трампу придется согласиться на эту дату», – заявила судья, указав защите на то, что двухлетняя отсрочка является слишком большой.

В обвинительном заключении Трампу выдвигаются обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с целью нарушения прав граждан.

Специальный прокурор Джек Смит, однако, не стал обвинять Трампа в подстрекательстве толпы своих сторонников, которые 6 января 2021 года ворвались в Капитолий после выступления уходящего президента.

61-летняя Таня Чуткан, назначенная еще Бараком Обамой, ранее вынесла жесткие приговоры участникам нападения на Капитолий. Трамп обвинял ее в «крайней пристрастности и очень предвзятом отношении».

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Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов обвиняемым по уголовным делам. Дело об отмене результатов выборов – одно из четырех уголовных дел против Трампа.

Экс-президент все обвинения отвергает, называя их «охотой на ведьм» и обвиняяя в своем преследовании членов Демократической партии.

77-летний Трамп намерен выдвигаться на президентских выборах в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии.

Внутрипартийные выборы кандидата в президенты начнутся в январе, поэтому судебный процесс будет проходить в самый разгар праймериз.

Суд начнется за день до так называемого Супервторника, когда более чем в 10 штатах проходят предварительные выборы.

25 марта следующего года Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в финансовых махинациях из-за выплат денег порноактрисе, а в мае начнется суд во Флориде по обвинению в неправильном обращении с секретными документами.