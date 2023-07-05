Эдуард Бабарико получил 8 лет. Его близкие считают, что это — месть за выдвинувшегося в президенты отца

Автор фото, VICTOR BABARIKO`S TEAM Подпись к фото, По мнению близких, Эдуард Бабарико получил срок как месть за то, что его отец, Виктор Бабарико, выдвинулся в президенты Беларуси

29 минут назад

Минский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы Эдуарда Бабарико. Задержанный в июне 2020 года сын экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико признан виновным в уклонении от уплаты налогов и «пособничестве массовым беспорядкам». Своей вины он не признал.

Эдуарда Бабарико задержали вместе с его отцом, банкиром Виктором Бабарико 18 июня 2020 года. Оба среди первых вошли в список белорусских политзаключенных, где сейчас уже более 1,5 тыс. имен. Ни один из арестованных не просидел столько времени в СИЗО, ожидая приговора.

Сначала Эдуарду Бабарико инкриминировали налоговую статью и «легализацию денежных средств» По этому обвинению он находился под стражей 18 месяцев — по белорусским законам это максимальный срок ареста до суда. Далее обвиняемый должен быть отпущен.

Однако через 18 месяцев следствие предъявило ему обвинение еще по двум статьям — разжигание вражды и пособничество в организации массовых беспорядков. Так арест Эдуарда Бабарико был продлен еще на 18 месяцев.

Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы летом 2021 года. В апреле 2023-го стало известно, что его перевели из колонии в больницу — и с тех пор никаких новостей о состоянии его здоровья не было. Адвокаты планировали допросить Бабарико-старшего в рамках судебного процесса над сыном, суд отклонил это ходатайство.

До 2020 года Эдуард Бабарико занимался краудфандинговыми платформами. Одна из них, «Улей», как рассказывала Би-би-си девушка Бабарико Александра Зверева, собирала средства на издание и тиражирование на белорусском языке книг главной современной писательницы страны — нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич.

Еще один информационный проект, созданный при участии Эдуарда Бабарико — By COVID-19 — предназначался для помощи врачам и пациентам в ходе пандемии коронавируса.

«За день до его ареста мы сидели с Эдиком в квартире и обсуждали, как могут развернуться события. И Эдик говорил, что он чист перед законом. Если его арестуют — это будет верх цинизма и беспомощности, потому что он ничего не нарушил ни в ходе предвыборной кампании, ни в жизни как таковой», — рассказывала Би-би-си Александра Зверева.

Суд над Эдуардом Бабарико уместился в несколько заседаний с 22 мая до 5 июля. Сторона обвинения там доказывала, что Бабарико-младший и еще один арестованный и осужденный кандидат в президенты Сергей Тихановский были связаны между собой через совместные проекты. Эдуард Бабарико говорил, что Тихановского он впервые увидел только в СИЗО.

Также в ходе суда был допрошен свидетель по имени Юрий, он рассказал, что с помощью одной из краудфандинговых платформ, созданных Эдуардом Бабарико, он собрал средства на оплату административного штрафа.

Эдуард Бабарико говорил, что не знает о том, что платформу использовали и для таких целей. Он заявил, что не признает себя виновным по всем пунктам обвинения.

Государственное обвинение просило для него десять лет лишения свободы.