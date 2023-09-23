«Бобер», который долетел до Москвы. Какие дроны использует Украина против России и как она строит свою империю беспилотников

Автор, Олег Черныш

Должность, Украинская служба Би-би-си

5 минут назад

В последние месяцы украинские дроны почти каждый день атакуют российские города не только у границы, но и в глубоком тылу. Производство собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось нарастить в сотни раз, говорят власти. Но есть одна проблема — большое число разных систем, которые трудно уницифировать.

Нынешний год должен был стать переломным для украинской беспилотной авиации. Правительство выделило рекордные 40 млрд гривен (более 1 млрд долларов США) для инвестирования в отечественных производителей, избавилось от большинство бюрократических барьеров для них и повысило рентабельность труда.

«Наверняка могу сказать, что условия для производства БПЛА в Украине точно одни из лучших в Европе, а возможно, и в мире», — заявляет вице-премьер-министр, глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, производство украинских беспилотников увеличили в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

Казалось бы, путь к стремительному прорыву был открыт.

И первые результаты не заставили себя долго ждать. В мае впервые беспилотник атаковал московский Кремль, впоследствии такие полеты украинских дронов в российскую столицу стали почти регулярными. В частности, трижды пострадали небоскребы комплекса «Москва Сити».

Кроме того, БПЛА атаковали объекты в Пскове (почти 700 км от границы Украины), Орле и Брянске (оба в 200 км от границы), Туапсе и Сочи (оба находятся в 500-550 км от Украины).

Украинские власти напрямую не берут на себя ответственность за большинство таких нападений и не раскрывают, какие именно беспилотные комплексы использовались для ударов. В то же время, они анонсируют, что осенью масштабы производство БПЛА вырастут, а значит станет больше и успешных атак.

Какие дроны производят в Украине

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Сейчас в Украине около 200 компаний, которые занимаются изготовлением беспилотных комплексов. Приблизительно 50 из них уже прошли все процедуры по получению разрешения и поставляют свои изделия в армию. Это в 12 раз больше предприятий, чем в прошлом году.

Линейка украинских БПЛА очень широка. Здесь и разведывательные дроны самолетного типа, большие ударные беспилотники и маленькие коптеры-камикадзе.

Бывший военный аэроразведчик, а ныне профильный советник министра стратегической промышленности Ярослав Олейник (позывной «Локи») обращает внимание Би-би-си, что именно в Украине появились уникальные условия для производителей дронов.

Здесь они могут сразу протестировать свое изделие в реальных боевых условиях, получить фидбек и быстро доработать, или полностью переработать его после замечаний.

Среди украинских готовых разработок он выделяет дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА. Их он называет конкурентоспособными на мировом рынке. Одно из их преимуществ — качественная связь и улучшенная помехоустойчивость.

Чиновник согласился назвать Украинской службе Би-би-си собственный топ украинских БПЛА.

На первом месте, по его мнению, — разведчик Shark, созданный компанией «Укрспецсистемс». Его приняли в эксплуатацию в прошлом году. По данным производителя, этот БПЛА, устойчивый к РЭБ, может вести разведку территории на дальность до 80 км и на высоте до 3 км над землей.

Автор фото, Ukrspecsystems

Автор фото, DEVIRO Подпись к фото, Разведывательные беспилотники Shark (верхнее фото) и "Аист-100" в Минстратегпроме называют лучшими украинскими БПЛА

«По моему мнению, Shark — это один из самых топовых украинских разведывательных дронов. Он лучше российского „Орлана“, это несомненно», — считает «Локи».

Среди разведывательных дронов он также выделяет «Аист-100». Этот беспилотник, известный также как «Ciconia», создала фирма DeViRo еще 5 лет назад. Основным преимуществом БПЛА является продвинутая инерциальная навигация, позволяющая работать в жестких условиях при отсутствии сигнала GPS. Аппарат имеет электрический двигатель, может подниматься на 1,5 км в высоту и в длину до 100 км. Находиться в воздухе беспилотник может до 4 часов.

Среди коптеров-бомбардировщиков представитель Минстратегпрома отмечает «Летучую мышь» и «Вампира».

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Первый – довольно большой дрон с шестью винтами (гексадрон), поднимающими его в воздух. Он может нести боеприпасы весом до 20 кг, например, артиллерийские или противотанковые мины, чтобы сбрасывать их на головы противника или технику. Имеет тепловизор для работы в темноте, а также развивает высокую скорость, поэтому является сложной мишенью для врага.

Аналогично действует и «Вампир», который может нести до 15 кг боеприпасов, он также удачно работает в темноте, потому что имеет высококачественный тепловизор.

Автор фото, Миобороны Украины Подпись к фото, Украинский коптер «Летучая мышь» может развивать скорость до 120 км в час

Автор фото, SkyFall Подпись к фото, Дрон «Вампир» от украинской компании SkyFall эффективно работает ночью, потому что имеет мощный тепловизор

Олейник также причисляет к «топовым» БПЛА PD-2 («People’s Drone» то есть «Народный дрон»), он одновременно может быть и разведчиком, и бомбером, а также «Валькирию» — небольшой, малозаметный для радаров и легкий в использовании беспилотник для разведки тактического уровня.

Автор фото, Ukrspecsystems Подпись к фото, Многофункциональный БПЛА «PD-2»

Автор фото, фонд "Повернись живим" Подпись к фото, Украинский беспилотник «Валькирия» малозаметен для противника и легок в использовании

«Бобер», который бил по Москве

Правда, украинские власти максимально избегают распространения информации о своей, возможно, самой главной новинке — ударном беспилотнике «Бобер». Именно он несколько раз беспрепятственно долетал до Москвы и атаковал объекты в центре российской столицы.

Автор фото, United24 Подпись к фото, На видео государственной фандрейзинговой платформы United24 заметна надпись с названием производителя UkrJet на украинском БПЛА "Бобер" (Beaver)

«Бобра» легко узнать по необычной форме, которая в аэродинамике называется «утка», то есть его передние крылья значительно меньше задних, а двигатель или пропеллер расположены позади. Это создает впечатление, что БПЛА летит «задом наперед».

Такая форма аппарата требует от оператора, управляющего аппаратом, сноровки, но позволяет перехитрить системы ПВО противника на длинной дистанции.

Только недавно стало известно, что «Бобры» производит не государственное предприятие, а частная фирма UkrJet. Правда, на сайте предприятия, занимающегося разработкой БПЛА, отсутствует какая-либо информация об этом дроне.

Ярослав Олейник отказывается раскрыть подробности о «Бобре», но замечает, что достичь целей в Москве украинскому дрону помогло мастерство операторов, а не «слабость» российской противовоздушной обороны.

«По моему мнению, это синергия производителя и пользователя, который использовал эти дроны. Это результат качественной подготовки операторов, а не „дырявость“ российской ПВО».

Автор фото, Прес-служба Кабміну Подпись к фото, Премьер-министр Денис Шмыгаль осматривает беспилотник «Бобер» на выставке украинских дронов в Киеве в конце июля

Мода на FPV проходит?

Однако на тактическом уровне, то есть в пределах поля боя, в Украине наибольшей популярностью пользуются маленькие и дешевые FPV-дроны.

Фактически речь идет не о какой-то конкретной модели беспилотника, а о различных ударных аппаратах, обладающих способностью транслировать видео в онлайн режиме на специальные очки оператора, а не на его планшет или ноутбук. Это и есть режим «First Person View» (FPV).

Такие дроны теряют на поле боя тысячами, потому что это фактически «карманная артиллерия» военных, говорит Украинской службе Би-би-си офицер ВСУ, командир подразделения ударных беспилотников Юрий Касьянов.

Он критикует государственную политику Украины в области производства БПЛА и говорит, что ситуация в этой сфере сейчас стремительно изменяется в пользу России. Рост производства украинских дронов эксперт называет «совершенно недостаточным».

«FPV-дронов надо, я думаю, где-то 25 тысяч в месяц производить и применять. На сегодняшний день производится ориентировочно в 10 раз меньше», — считает Касьянов.

Автор фото, Facebook Юрий Касьянов Подпись к фото, Командир подразделения аэроразведки Юрий Касьянов говорит, что объемы производства украинских БПЛА недостаточны

Что касается разведывательных дронов, то их, по подсчетам Касьянова, производят в Украине около 300-350 в месяц. Но нужно таких как минимум 500-600 в месяц.

Ударных дальнобойных беспилотников, типа «Шахед» или «Бобер», должно быть в 10 раз больше, чем сейчас применяет противник, говорит он.

«То есть если сейчас в среднем по Украине прилетает около 50 таких БПЛА в сутки, то мы должны запускать 500. Мы такое количество не делаем даже за 2-3 месяца».

Правда, в государственных органах считают несколько иначе. Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник говорит, что, например, эффективность FPV не слишком высока и это «ситуативное решение».

«Мое личное мнение, что FPV-дрон — это ситуативная вещь, которая у нас появилась из-за нехватки других средств поражения. Разговоры о том, что один FPV-дрон может уничтожить танк, — это легенды. Нужно не менее 10 дронов, чтобы выбить танк».

Эффективность такого дрона он оценивает в 10-15%. Если создать систему захвата цели на последних 200-300 метрах, когда сигнал БПЛА подавляет противник, то его эффективность поднимется еще на 10%. Это, очевидно, не очень высокий показатель.

«Я лично считаю, что история с FPV-дронами идет на спад», — резюмирует Олейник.

Китай или собственное производство?

Подпись к фото, Советник министра стратегической промышленности Ярослав Олейник («Локи») говорит, что Украина постепенно начинает собственное производство комплектующих для БПЛА

Важное условие масштабирования производства БПЛА — это комплектующие. Есть только два пути, как их получить: сделать самим или закупить за границей.

Ярослав Олейник говорит, что большинство элементов уже начали производить украинские фирмы.

«Я думаю, что еще год — и в Украине будет много производителей, которые станут делать компоненты для БПЛА не хуже иностранных: китайских или американских. Сейчас такие производители уже начали появляться. Единственная проблема — оптика и батареи, потому что их у нас не производят».

Но на одну из моделей беспилотников уже ставят моторы, которые производят в Украине, говорит он. Это существенный прогресс, поскольку, например, иранско-российский «Шахед», по данным СМИ, использует китайскую копию немецкого двигателя.

Электронику, в частности процессоры для БПЛА, Украина закупает в иностранных странах по «белым контрактам», никаких препятствий для этого нет, уверяют в Минстратегпроме.

С этим тезисом не может согласиться один из украинских разработчиков, который на условиях анонимности сообщил Би-би-си, что в последнее время сталкивается с трудностями при закупке комплектующих в Китае.

Это самый большой рынок в мире для беспилотной авиации, но с сентября китайское правительство ввело существенные ограничения для экспорта своих дронов, а также комплектующих к ним.

«Ограничения действительно есть. Нельзя так просто зайти в Китай и сделать инвойс [предложение для покупки — ред.], — говорит собеседник Украинской службы Би-би-си. — Но находим варианты, как выкрутиться из ситуации. Меняем „точку входа“, получаем продукт, но тратится больше времени и денег».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маленький китайский гражданский коптер DJI Mavic приобрел огромную популярность во время российско-украинской войны. Обе стороны используют десятки тысяч "мавиков", переработанных под военные нужды.

Несмотря на китайские запреты, небольшой квадрокоптер Mavic китайской фирмы DJI остается наиболее востребованным во время российско-украинской войны.

Это признают и украинские производители, и бойцы ВСУ, и даже власть, которая еще год назад устами тогдашнего министра обороны Алексея Резникова презрительно называла их «свадебными дронами».

Чтобы сделать украинский аналог «Мавика», нужны десятки лет и десятки миллионов долларов, признает представитель Минстратегпрома Ярослав Олейник. И все равно результат будет хуже китайского маленького дрона.

«Украинские „мавики“ не появятся. Как государственный производитель мы проигрываем DJI, мы его не догоним. Частные компании в Украине умеют делать самолеты [БПЛА самолетного типа — ред.], сделать такой коптер, как „Мавик“ — это совсем другая история, нужно пару десятков миллионов долларов и специалистов найти, но все равно есть шанс, что ты проиграешь».

Поэтому делать это сейчас «не логично и бессмысленно», считает Олейник.

Андрей Штепа, руководитель украинской компании Air Unit, занимающейся производством БПЛА и поставкой антидроновых систем для ВСУ, говорит, что китайский Mavic, несмотря на низкую цену, имеет мощный тепловизор и широкий частотный запас для противодействия РЭБ. Это топовый дрон в своей категории.

«От „мавиков“ еще очень долго не смогут отказаться. Это лучшее по цене-качеству решение, которое есть в мире», — объясняет он Украинской службе Би-би-си.

«Зоопарк» дронов

Большое количество украинских производителей БПЛА и разнообразие изделий — не преимущество, а недостаток государства, уверен Юрий Касьянов. Он называет такую ситуацию «зоопарком беспилотников» и говорит о необходимости унификации этих изделий.

«Нам нужна унификация, мы просто распыляем финансы. Не должно быть так, что двести компаний работают каждая над своими беспилотниками. Они все должны работать над одним».

Например, Россия пошла именно таким путем и сосредоточила все усилия на основных моделях, которые успешно себя проявили на поле боя. К примеру, на дроне-камикадзе «Ланцет».

Украина в свою очередь дала свободу частным производителям, которые все еще продолжают поиски наилучшей модели дрона. Это мешает поставить на поток производство и систематизировать государственную политику в сфере бесплотной авиации.

Кроме того, создается впечатление, что за сферу БПЛА тем или иным образом отвечают сразу три министерства — Минцифры, Минобороны и Минстратегпром, но нет одного главного координатора.

«Каждое силовое ведомство самостоятельно заказывает себе дроны разных классов. Какого-то одного органа, который бы это координировал, сертифицировал, унифицировал, нет и его пока не видно на горизонте», — говорит Касьянов.

Он приводит пример из истории, когда во время Первой мировой войны Великобритания создала специальное ведомство, занимавшееся исключительно вопросом наращивания количества боеприпасов. Его аналог должен быть и в Украине, уверен командир подразделения аэроразведки.

Кроме формирования единой политики в сфере БПЛА, он должен также унифицировать вопросы боеприпасов, которые используют для сброса с дронов. Из-за неправильного обращения с ними или из-за некачественных самодельных бомб многие бойцы получают травмы, говорит Касьянов.

Пока ни Минобороны, ни Минцифры, ни Минстратегпром не взяли на себя ответственность за то, чтобы остановить расширение «зоопарка БПЛА» и сосредоточиться на нескольких основных моделях.

Автор фото, AirUnit

Андрей Штепа — один из тех сотен разработчиков, которые все еще ищут «идеальный дрон». Он говорит, что сейчас он и его команда таких же молодых украинских инженеров ищет решение, как сконструировать небольшой и недорогой дрон, но с системой самонаведения на цель.

Тогда все усилия мощных российских систем РЭБ будут бесполезны — беспилотник после захвата мишени и подавления связи с оператором будет двигаться на цель в автоматическом режиме.

«Мы уже на финальном этапе создания этого „идеального дрона“. Думаю, скоро сможем его показать», — оптимистично настроен Андрей.