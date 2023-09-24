Франция отзывает посла в Нигере и выводит свои войска

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Участник демонстрации в Ниамее держит плакат с надписью «Прощай, Франция!»

час назад

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж прекращает военное сотрудничество с Нигером, где в июле произошел военный переворот, и отзывает своего посла.

В интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что сообщил о своем решении свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Макрон назвал Базума заложником и заявил, что Франция по-прежнему считает его единственным законно избранным лидером страны.

Франция отказалась признать новое правительство, а в августе военные дали послу Сильвену Итте 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер.

Париж его формально не отозвал, однако новые лидеры страны лишили его дипломатического иммунитета.

Сотрудники посольства Франции, включая самого посла, оказались фактически заблокированными в посольстве и были вынуждены питаться пайками военных, опасаясь выходить на улицу.

Вывод войск

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Сторонники Национального совета защиты родины Нигера (CNSP) с флагами Китая и ЧВК «Вагнер» собрались на акцию протеста возле французской авиабазы, требуя вывода контингента. 16 сентября 2023 года

В интервью Макрон также заявил, что Франция «положит конец военному сотрудничеству с властями Нигера, поскольку они больше не хотят бороться с терроризмом».

Французский военный контингент в этой стране составляет порядка 1500 человек. Макрон сказал, что они будут выводиться постепенно, этот процесс, возможно, продлится до конца года.

По словам французского лидера, военное присутствие Франции в Нигере было ответом на запрос правительства страны, однако после переворота военное сотрудничество между двумя странами было приостановлено.

Лидеры захватившей власть хунты заявили, что правительство прежнего президента Базума делало недостаточно для борьбы с повстанцами.

Сейчас военные власти Нигера находятся под санкциями со стороны ряда западных и африканских стран.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После переворота сотрудники французского посольства оказались на осадном положении

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Открытое небо для всех, кроме Франции

Автор фото, AFP Подпись к фото, Международный аэропорт в Ниамее, сентябрь 2023 года

Заявление Макрона прозвучало через несколько часов после того, как новые власти Нигера запретили французским самолетам полеты над территорией страны.

В субботу вечером они опубликовали заявление, в котором говорилось, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех национальных и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе самолетов авиакомпании Air France».

По словам военных, запрет также действует для «всех военных, оперативных и других специальных полетов», если на них не было получено предварительное разрешение.

6 августа хунта заявила, что полностью закрывает воздушное пространство страны из-за угрозы интервенции со стороны соседей, однако впоследствии полеты возобновились.