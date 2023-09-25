В Италии умер главарь мафии «Коза Ностра» Маттео Денаро

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Маттео Денаро находился в розыске 30 лет

27 минут назад

В Италии умер влиятельный мафиозо Маттео Мессина Денаро. Он был одним из самых разыскиваемых преступников в стране, пока его не поймали в начале этого года.

Полиция называла 61-летнего Денаро главой знаменитой преступной группировки «Коза Ностра». Он провел в бегах 30 лет, прежде чем был задержан в январе.

На момент ареста он лечился от рака, и в августе его перевели из тюрьмы в больницу.

Денаро, известного по прозвищу «Дьявол», считали виновным в многочисленных убийствах.

В 2002 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства в 1992 году прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии; за взрывы в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году; а также за похищение, истязания и убийство 11-летнего мальчика, отец которого сам был членом мафии, но выступил в качестве свидетеля обвинения.

Сам Денаро хвастался, что мог бы «заполнить целое кладбище» трупами своих жертвам.

Он также курировал рэкет, незаконные выбросы мусора, отмывание денег и торговлю наркотиками, которыми занимался синдикат организованной преступности «Коза Ностра».

Хотя Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, следователи полагали, что он продолжал отдавать приказы своим подчиненным из различных секретных мест.

По данным итальянских СМИ, он впал в необратимую кому в пятницу, находясь в больнице города Л'Акуила в центре страны. Ранее Денаро отказался от интенсивной терапии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Денаро задержали в частной клинике, где он лечился от рака

Денаро перенес несколько операций, связанных с раком, но, по сообщениям, не оправился после последней.

Мэр Л'Акуилы Пьерлуиджи Бионди подтвердил смерть Денаро. В соцсети X (ранее «Твиттер») глава города назвал смерть мафиозо «эпилогом существования, проведенного без раскаяния и сожаления, болезненной главы в современной истории, которую мы не можем стереть».

Помимо собственных преступлений, Денаро также считался последним хранителем секретов всей «Коза Ностры».

Как считают многие информаторы и прокуроры, в его распоряжении были информация и имена людей, причастных к нескольким самым громким преступлениям мафии.

30 лет в бегах

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В его аресте в январе участвовали более 100 сотрудников силовых структур.

Денаро задержали в частной клинике в столице Сицилии Палермо, где он проходил курс химиотерапии.

Полиция впоследствии рассказала, что арест стал возможен благодаря тому, что в доме одной из сестер преступника оперативник, работавший под прикрытием, случайно обнаружил зашифрованную записку, в которой говорилось, что Денаро борется с раком прямой кишки.

В течение многих лет он был символом неспособности правительства совладать с верхушкой организованных преступных синдикатов.

Начиная с 1990-х годов итальянские следователи не раз оказывались близки к поимке Денаро, они пристально следили за его друзьями и близкими. В результате этой слежки в 2013 году была арестована его сестра Патриция и нескольких других сообщников мафиози. Полиция также конфисковала некоторые связанные с Денаро финансовые активы, что привело к еще большей его изоляции.

Однако фотографий Маттео Денаро было очень мало, и полиции пришлось использовать программы симуляции внешности, чтобы на основе построенных ими моделей понять, как преступник может выглядеть спустя десятилетия после бегства.

В сентябре 2021 года болельщик «Формулы-1» из Ливерпуля был арестован под дулом пистолета в ресторане в Нидерландах после того, как полицейские приняли его за Денаро.