Удивительные снимки насекомых от шотландского фотографа

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, Изумрудная стрекоза, Глазго

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час назад

В обычном городском парке в Глазго бурлит активная жизнь – полная красок и событий. Это жизнь насекомых, и она покорила местного жителя Дэвида Хамильтона.

Он открыл для себя этот тайный мир микроскопических созданий во время локдауна и теперь активно делится его красотой в инстаграме на странице "WeeMadBeasties".

43-летний профессиональный пейзажный фотограф теперь снимает крупным планом насекомых в Рачил парке и по всей Шотландии.

Он адаптировал свою технику под макросъемку и удивил своим мастерством и находками даже коллег-профессионалов.

Вот некоторые из его макрофотографий.

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, Журчалка в центре цветка — любимая фотография Дэвида, сделанная им в Рачил парке

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, Крошечный красный паутинный клещ (размером 1–2 мм) ест тлю. Место событий - Рачил парк

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, Эта стрекоза в Рачил парке как будто уставилась в объектив

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, Дэвид Хамильтон открыл для себя во время пандемии новый мир

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, Божья коровка - красная

Автор фото, David Hamilton Подпись к фото, и оранжевая