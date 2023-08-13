Удивительные снимки насекомых от шотландского фотографа
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В обычном городском парке в Глазго бурлит активная жизнь – полная красок и событий. Это жизнь насекомых, и она покорила местного жителя Дэвида Хамильтона.
Он открыл для себя этот тайный мир микроскопических созданий во время локдауна и теперь активно делится его красотой в инстаграме на странице "WeeMadBeasties".
43-летний профессиональный пейзажный фотограф теперь снимает крупным планом насекомых в Рачил парке и по всей Шотландии.
Он адаптировал свою технику под макросъемку и удивил своим мастерством и находками даже коллег-профессионалов.
Вот некоторые из его макрофотографий.