Катастрофическое наводнение в Ливии: более 2000 погибших и 10 000 пропавших без вести

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наводнение в городе Шаххат после шторма «Даниэль»

49 минут назад

После разрушительного наводнения в Ливии пропавшими без вести числятся 10 000 человек.

Окончательное число погибших пока не определено, но оно может исчисляться тысячами. Основные жертвы и разрушения пришлись на портовый город Дерна на востоке страны — в нем под напором воды прорвались две плотины.

Тамер Рамадан, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, на брифинге в Женеве назвал число погибших огромным. Борьба с наводнением, по его словам, «выходит за рамки возможностей правительства, общества и народа», и для того, чтобы справиться с его последствиями, потребуется международная помощь.

Автор фото, COPERNICUS SENTINEL-2/Reuters Подпись к фото, Спутниковый снимок реки Дерна. Черными кружками помечены обе плотины. Подавляющую часть года Дерна — сухая река, и только в дождливый сезон превращается в реку настоящую. Снимок сделан 7 сентября 2023 года, за четыре дня до наводнения

Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек. «Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000», — заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу «Аль-Массар».

В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.

«Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, — сказал Джалиль. — Многие районы пока недоступны».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Машины на побережье Дерны, выброшенные на берег потоком воды

Хикем Абу Шкиуат, министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии, заявил, что ситуация в Дерне катастрофическая. «Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — сказал Шкиуат агентству Reuters по телефону после посещения города. — Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезла. Многие, многие здания рухнули».

«Окончательные потери будут очень, очень большими», — добавил он.

Специалисты и ранее предупреждали, что плотины могут прорваться. Но когда это произошло, жителей Дерны никто не уведомил.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как люди молили о помощи и кричали, когда мутная вода затопила их дома. На другом видео видно, как потоки сметают машины на улицах, превратившихся в реки.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, О силе, с которой неслась вода, можно судить по этой фотографии

Один житель Дерны, Хузайфа аль-Хасади, рассказал телеканалу «Аль-Хурра», что одним из отягчающих обстоятельств трагедии стал рельеф местности: «Глубина некоторых долин, в которых собирается вода, порядка 400 метров. Поэтому, когда плотина прорвалась, вода вырвалась как атомная бомба, и восемь мостов и жилых домов полностью рухнули».

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Ливии Усама Али заявил: «Вся вода направилась в район недалеко от Дерны, который представляет собой гористую прибрежную зону… Дома в долинах, находившиеся на линии затопления, были снесены сильными потоками мутной воды, в который неслись затопленные автомобили и мусор».

«Погодные условия не были хорошо изучены, и не было проведено эвакуации семей, которые могли оказаться на пути шторма и в долинах», — сказал он.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вырвавшись в долину, вода разлилась по огромной территории

Кроме Дерны, также пострадали города Бенгази, Сус и Аль-Мадж на востоке страны.

Во время спасательных работ пропали семеро военнослужащих ливийской армии.

Власти на востоке Ливии ввели комендантский час, а школы и магазины приказали закрыть.

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Ливия разделена между двумя враждующими администрациями после восстания, в результате которого в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи.

Ни признанное, ни непризнанное правительства не вкладывали средства в поддержку и ремонт инфраструктуры, чем и могу объясняться катастрофические последствия наводнения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ни точное число погибших, ни стоимость восстановительных работ пока назвать сложно

На прошлой неделе этот шторм ударил по Греции, Турции и Болгарии, в результате чего погибло более десяти человек.

Этим летом южная часть Европы пережила сразу несколько экстремальных погодных событий, в том числе рекордную жару и пожары.